Полис ОСАГО: особенности, варианты использования

В законодательстве Российской Федерации прописано, что садиться за руль без полиса ОСАГО запрещено. Этот документ представляет обязательное автострахование для каждого транспортного средства. Оформить этот полис можно на сайте: https://strahovka.ru/e-osago.
Особенности полиса
ОСАГО – это полезный документ, позволяющий в случае проблем на дороге, переложить все финансовые вопросы на страховую компанию. Получить финансовую помощь можно в следующих случаях:
- Если владелец стал виновником ДТП. В этом случае все расходы на пострадавшую сторону компенсируется страховая компания. Однако, в этом случае возмещение за повреждения на собственном автомобиле, страховая компания не выплачивает.
- Если виновником ДТП стала другая сторона. При таком раскладе, материальную компенсацию выплачивает страховая компания виновника.
Также стоит отметить, что в случае ДТП, где виновниками стали обе стороны, страховые компании выплачивают материальную помощь сразу двум сторонам. Максимальный размер материальной компенсации на ремонт составляет 400000 руб.
Где оформить полис
Страхование ОСАГО – выгодное вложение, позволяющее экономить собственные средства в случае ДТП. Вопросом оформления занимается сайт https://strahovka.ru. На нем можно оформить ОСАГО всего за короткое время. Для этого вводят следующие данные:
- Номер автомобиля. С помощью этих данных можно провести быстрое автозаполнение заявки, всего за 30 минут.
- Характеристики автомобиля. Сюда обычно вносят следующую информацию: марку, модель, год выпуска, мощность.
- Город регистрации владельца автомобиля.
Помимо ОСАГО, компания предлагает оформление страховки на все случаи жизни. На выбор есть:
- Страхование от несчастного случая.
- Страхование имущества.
- Страхование жизни при выезде за рубеж.
К основным преимуществам компании относят:
- Минимальное количество требуемых данных.
- Быстрое оформление полиса.
- Готовый документ приходит на указанную электронную почту.