Полис ОСАГО: особенности, варианты использования

В законодательстве Российской Федерации прописано, что садиться за руль без полиса ОСАГО запрещено.

В законодательстве Российской Федерации прописано, что садиться за руль без полиса ОСАГО запрещено. Этот документ представляет обязательное автострахование для каждого транспортного средства. Оформить этот полис можно на сайте: https://strahovka.ru/e-osago.

Особенности полиса

ОСАГО – это полезный документ, позволяющий в случае проблем на дороге, переложить все финансовые вопросы на страховую компанию. Получить финансовую помощь можно в следующих случаях:

Если владелец стал виновником ДТП. В этом случае все расходы на пострадавшую сторону компенсируется страховая компания. Однако, в этом случае возмещение за повреждения на собственном автомобиле, страховая компания не выплачивает. Если виновником ДТП стала другая сторона. При таком раскладе, материальную компенсацию выплачивает страховая компания виновника.

Также стоит отметить, что в случае ДТП, где виновниками стали обе стороны, страховые компании выплачивают материальную помощь сразу двум сторонам. Максимальный размер материальной компенсации на ремонт составляет 400000 руб.

Где оформить полис

Страхование ОСАГО – выгодное вложение, позволяющее экономить собственные средства в случае ДТП. Вопросом оформления занимается сайт https://strahovka.ru. На нем можно оформить ОСАГО всего за короткое время. Для этого вводят следующие данные:

Номер автомобиля. С помощью этих данных можно провести быстрое автозаполнение заявки, всего за 30 минут. Характеристики автомобиля. Сюда обычно вносят следующую информацию: марку, модель, год выпуска, мощность. Город регистрации владельца автомобиля.

Помимо ОСАГО, компания предлагает оформление страховки на все случаи жизни. На выбор есть:

Страхование от несчастного случая. Страхование имущества. Страхование жизни при выезде за рубеж.

К основным преимуществам компании относят: