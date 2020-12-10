Запрет на выезд за границу – санкции против должников.

Заперт на выезд за границу- это сегодня распространенная мера против должников, которую используют в отношении тех на кого заведено исполнительное производство. При этом о наложении таких санкций должник узнает, как правило, уже непосредственно при пересечении границы. Пограничный контроль при наличии официального запрета ему пройти не удастся, а значит, и придется возвращаться даже при наличии проездных билетов. Следовательно, перед поездкой за границу необходимо выполнить проверку наличия задолженности, чтобы не понести финансовые потери.

Запрет на выезд за границу, чаще всего, накладывается при наличии задолженностей по различным требованиям, к примеру штрафам ГИБДД, коммунальным услугам, налогам и пр. Общая сумма долга должна составлять более 30 000 руб. Если с момента добровольного погашения задолженности прошло более 2 месяцев, то запрет на выезд за границу может накладываться при общей сумме долга больше 10 000 руб.

Кроме этого стать причиной применения санкций, связанных с запретом выезда за границу, может стать задолженность возникшая:

По требованию о взыскании алиментов.

По возмещению вреда здоровью.

В связи со смертью кормильца.

При нанесении имущественного ущерба или морального вреда в результате преступных действий.

Во всех перечисленных случаях сумма задолженности составляет 10000 руб. Также запрет на выезд за границу может быть связан с требованиями не имущественного характера. К примеру, это случаи, связанные с восстановлением на работе незаконно уволенного сотрудника или передачи ребенка.

Проверить наличие задолженности можно на специализированных сайтах. На них информация поступает из официальной базы федеральной службы судебных приставов. Также можно перед планируемой поездкой обратиться непосредственно в службу судебных приставов. Сделать это нужно заранее, чтобы успеть погасить задолженность и информация обновилась в базе. Кроме того не исключены ошибки, поэтому нужно будет потратить время, чтобы разобраться и отследить, чтобы корректировки прошли в базе. Бумажное подтверждение снятия задолженности не является основанием для пограничников, изменения должны быть отображены в электронных реестрах.