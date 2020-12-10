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Назвал главное событие для внешней политики России за 15 лет Лавров

17:30 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Запад делает всё, чтобы не дать российской внешней политике «достигать позитивных результатов», в том числе в её ближайшем окружении.

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Лавров: Россию признали самостоятельной державой

Осознание Западом того, что Россия является самостоятельной державой, для которой на первом месте всегда будут свои национальные интересы, — самое главное, что произошло с российской внешней политикой за последние 15 лет. Об этом в интервью RT заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Трудно какое-то одно событие вычленить из череды того, что происходило и продолжает происходить. Наверное, такой кумулятивный эффект имело осознание Западом того, что Россия — всё-таки это самостоятельная держава. И что у России всегда будут на первом месте свои национальные интересы, которые она готова честно и равноправно сопрягать с национальными интересами любой другой страны на основе международного права, но которая никогда не будет брать под козырёк», — сказал Лавров.

По его словам, это, наверное, «за 15 лет самое главное, что произошло и с российской внешней политикой, и в медийном пространстве, которое освещает ситуацию между Россией и Западом».

«И этот период далеко не закончен. Пытаются всё равно наши западные коллеги лишить Россию права самостоятельно определять своё будущее. Пытаются продвигать различные сценарии смены режима. Это уже почти не скрывается никем», — добавил он.

Как заявил министр, Запад делает всё, чтобы не дать российской внешней политике «достигать позитивных результатов», в том числе в её ближайшем окружении.

«Мы к этому относимся как к данности, к сожалению», — констатировал Лавров.

Кроме того, Лавров по случаю 15-летия RT описал телеканал тремя словами: профессионализм, оперативность и объективность.

Источник: RT

Держава запад признание Сергей Лавров
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