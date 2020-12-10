Рассада 2021: Когда сажать по лунному календарю помидоры на рассаду в Средней полосе России

Очень важно знать, когда сажать помидоры на рассаду в 2021 году в Средней полосе России и соблюдать все рекомендации лунного календаря. Только так можно получить большой урожай томатов.

Когда сажать помидоры на рассаду в 2021 году — важный вопрос для огородников, которые хотят получить богатый урожай этих овощей

Когда сажать помидоры на рассаду в 2021 году — важный вопрос для огородников, которые хотят получить богатый урожай этих овощей. Как выбрать оптимальные сроки для посева семян по лунному календарю и когда можно сажать рассаду томатов в Средней полосе России — рассмотрим в подробностях.

Какие факторы влияют на высадку семян

Период высадки семян этой овощной культуры на рассаду может начинаться с конца января и продолжаться по апрель. Но это не значит, что семена овощей можно сажать в любое удобное время. Нужно точно высчитать наиболее подходящие дни для посева семенного материала томатов.

На сроки закладки семян влияют такие важные факторы:

регион выращивания;

сорта помидоров;

благоприятное время по лунному календарю;

место выращивания рассады.

Очень важно выбрать оптимальные сроки для посевных работ. Если сделать это слишком рано, рассада томатов может перерасти. И, наоборот, если запоздать с высадкой, урожай томатов может быть небольшим (из-за позднего плодоношения).

Когда сажать по лунному календарю

Лунный календарь — своеобразный помощник для многих садоводов и огородников. Благодаря его рекомендациям можно заранее подобрать подходящие дни и подготовиться к высадке семян томатов.

Как известно, Луна влияет на рост и развитие растений. Если проводить посев овощной культуры в указанные дни и правильно ухаживать за ними, учитывая советы лунного календаря, рассада томатов будет лучше расти и принесет большой урожай.

Достаточно соблюдать такие правила:

Луна в период убывания влияет на корневую систему. В это время подземное давление начинает увеличиваться, а поскольку корни томатов очень хрупкие, их повреждение может спровоцировать гибель саженцев. Поэтому астрологи не рекомендуют садить семена на убывающую Луну.

Луна в период роста наиболее благосклонна к растениям, которые плодоносят над землей, в том числе и к помидорам. В этот период можно заняться пересадкой рассады в теплицу. Это самое благоприятное время для высадки семян томатов на рассаду, поскольку они прорастают гораздо быстрее. Это происходит из-за того, что биополе спутника поднимается от самих корней к веткам, в результате происходит повышение надземного давления и увеличивается насыщение энергией.

Дни полнолуния и новолуния — самые неблагоприятные периоды для посева любых семян. Лучше заняться борьбой с вредителями, удалением сорняков, провести прищипывание или обрезку растений.

Следует помнить о том, что в период роста Луны желательно сеять семена на рассаду тех овощных культур, которые дают надземный урожай. Во время убывания небесного светила — сеять семена овощей, которые дают подземный урожай.

Посев можно также производить на полную Луну и в течение 2-3 дней после этого, так как в это время отращивание корневой системы у овощных культур совпадают с убыванием спутника. А это как раз положительно сказывается на развитии кустов томатов.

Садоводы и огородники, проживающие в Средней полосе России и планирующие сажать помидоры на рассаду в 2021 году по лунному календарю, могут подобрать наиболее подходящее время для этого в представленных ниже таблицах, сопоставив даты и погодные условия.

Когда сажать помидоры на рассаду в 2021 году

Томаты — требовательная к погодным условиям и уходу овощная культура. Очень важно знать, когда сажать помидоры на рассаду в 2021 году в Средней полосе России и соблюдать все рекомендации лунного календаря. Только так можно получить большой урожай томатов.

Подведем итог

Высаживать семена томатов на рассаду нужно в феврале-марте, в благоприятные дни по лунному календарю.

Посев семян можно производить на полную Луну и в течение нескольких дней после этого.

Убывающая Луна — не самый подходящий «помощник» для закладки семян на рассаду.

Источник: kleo.ru