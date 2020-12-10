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Сколько больных коронавирусом лежат в госпитале Бердска на 10 декабря 2020, ответил министр Хальзов

16:57 10.12.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Сколько врачей работают в "красной зоне" переполненного ковидного госпиталя Бердска, также сообщал министр Хальзов. Но министр так и не ответил о количестве заболевших в отдельности по городам.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько больных в госпитале Бердска на 10 декабря, сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в министерстве здравоохранения Новосибирской области. Напомним, сколько врачей работают в "красной зоне" переполненного ковидного госпиталя Бердска, сообщал министр Хальзов.

- На базе Бердской центральной городской больницы для пациентов с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом развернут временный инфекционный госпиталь на 90 коек. По состоянию на 8 декабря 2020 в данном инфекционном отделении находятся 78 пациентов, - сообщил Хальзов.

Но министр так и не ответил о количестве заболевших в отдельности по городам.

Хальзов заявил, что министерство здравоохранения Новосибирской области не ведет статистику заболеваемости с разбивкой по административно-территориальным единицам, муниципальным образованиям, населенным пунктам. Это связано с тем, что госпитализация больных с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом проводится по утвержденной схеме маршрутизации в специализированные стационары, не всегда находящиеся в границах того же населенного пункта или района, где проживают пациенты.

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COVID-19 болезнь коронавирусом вторая волна заражение медиков ковидный госпиталь Константин Хальзов Минздрав Новосибирской области
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