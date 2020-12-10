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Как уберечь дачу от пожаров зимой? Рассказали садоводам Бердска спасатели

18:03 10.12.2020 Фото: ОНД Бердска
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Запрещено уменьшать ширину проездов, подъезды к дачным домам должны быть свободными для проезда пожарной техники, ветви деревьев обрезаны.

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Обязательным условием успешной «консервации» дачного домика является отключение электричества

Когда зима вступает в свои права, температура значительно понижается, и большинство дачников уже в своих городских квартирах, но есть и те, кто находится в садовых обществах на ПМЖ. Поэтому к зимовке нужно готовиться особенно тщательно. Должностные лица отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бердску во время профилактических рейдов по садоводческим товариществам напоминают дачниками простые правила пожарной безопасности, которые помогут уберечь дачный дом от пожара в зимний период. Ведь для сохранности дома и других построек недостаточно просто навести порядок и повесить на дверь крепкий замок. Обязательно нужно проверить дом на наличие неисправностей, которые могут привести к печальным последствиям, а также уделить внимание технике и другим предметам быта. Печь. Чтобы печь в новом дачном сезоне работала исправно, заблаговременно обратите внимание на ее состояние. Вполне реально, что необходим простенький ремонт (побелить, заделать трещины) для обеспечения максимальной работоспособности.

Также, поможет корректно и эффективно функционировать чистый дымоход, а потому чистим его от сажи еще осенью. Необходимо убедится, что у печи есть предтопочный лист размерами 0,5х07м, выполнены все нормы по разделке и отступке печи и его дымохода. Электричество. Обязательным условием успешной «консервации» дачного домика является отключение электричества. Для того чтобы полностью обезопасить строение от непредвиденных ситуаций в виде замыкания электропроводки, следует полностью выкрутить пробки или выключить автомат на вводе распределительного щита. Кроме того, необходимо привести в порядок электропроводку – помните, что ее монтажом должны заниматься только профессионалы! Часто «дачные» пожары происходят именно по причине неисправности проводки, поэтому пренебрегать такой мерой безопасности не стоит. Газ. Если в доме используется газовое оборудование и есть баллоны с газом – лучше вывезти их на зимний период в город или поставить в место, где они не причинят вреда при возможном возгорании. Следует помнить, что дачные воры зачастую устраивают пожар, чтобы замести следы своей деятельности и, в этом случае, газовый баллон может служить источником больших разрушений.

Более 5 литров баллоны нельзя хранить в доме. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи \"Огнеопасно. Газ\". У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью \"Огнеопасно. Баллоны с газом\". Проезды. Особое внимание следует уделить состоянию проездов и подъездов к коллективному саду и отдельно к каждому дому. Запрещено уменьшать ширину проездов, подъезды к дачным домам должны быть свободными для проезда пожарной техники, ветви деревьев обрезаны. В случае пожара немедленно сообщите об этом по телефону спасения «01», по мобильному телефону «112» (звонок бесплатный), назвав точный адрес места пожара, свою фамилию, а до прибытия пожарных постарайтесь принять меры по эвакуации людей и тушения огня, соблюдая меры собственной безопасности.

Источник: ОНД Бердска

дача зимний период консервация пожар
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