Почему вернули с удаленки школьников? Поинтересовались депутаты Новосибирской области

В школах Новосибирской области сначала продлили осенние каникулы до 16 ноября, а после них на дистанционное обучение были переведены учащиеся 6–10 классов, при этом очно продолжили заниматься учащиеся 1–5 и 11-х классов

Почему новосибирских школьников переводят на очное обучение — депутаты задали вопросы министру образования Новосибирской области.

Депутат заксобрания Яков Новосёлов поднял вопрос о целесообразности отказа от дистанционного обучения. Дискуссия развернулась во время заседания комитета заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике. Вопрос прозвучал уже после того, как была исчерпана повестка заседания. Депутат Яков Новосёлов попросил министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука прокомментировать отмену дистанционного обучения школьников с 11 декабря, объясняя свой вопрос опасением, не приведёт ли это к новой волне распространения коронавирусной инфекции. Напомним, что в школах Новосибирской области сначала продлили осенние каникулы до 16 ноября, а после них на дистанционное обучение были переведены учащиеся 6–10 классов, при этом очно продолжили заниматься учащиеся 1–5 и 11-х классов, а также ученики малокомплектных и коррекционных школ.

По словам Сергея Федорчука, при завершении первой четверти в отдельных образовательных учреждениях болело до 40% педагогических работников, поэтому и было принято решение о продлении каникул и переходе на дистант части обучающихся. «Динамика заболеваемости среди преподавателей, а также среди школьников и студентов на протяжении четырёх последних недель стабильно снижается. На сегодняшний день на больничном находится порядка 6,5 процента от общего числа работников, в этой статистике и ковид, и ОРВИ, и другие заболевания. И это примерно на уровне прошлых лет», — пояснил министр.

Решение правительства Новосибирской области и министерства образования принималось по согласованию с Роспотребнадзором и с учётом мнения педагогического сообщества.

В состав комитета входят два руководителя общеобразовательных учреждений. Депутат Зоя Родина, директор гимназии №6 Бердска, заметила, что санитарные нормы должны соблюдать и педагоги, и ученики, и родители: «Если у ребёнка был контакт, позвоните и сообщите нам, мы можем перевести на дистант конкретного ребёнка, тогда риск распространения коронавирусной инфекции будет меньше». По словам депутата Ильгизы Лотфуллиной, директора гимназии №1 рабочего посёлка Линёво Искитимского района, дистанционное обучение чревато ростом подростковой преступности: «Дети предоставлены сами себе, собираются группами, отсюда драки и даже кражи. Именно в этом подростковом возрасте должна быть обеспечена занятость, а заняты они тогда, когда учатся, находясь в школе».

Депутатов поддержала и Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, по её словам, треть всех обращений сегодня — это обращения родителей по возврату к обучению детей в очном формате.

«Решение министерства образования выверенное, с учётом статистики и рекомендаций Роспотребнадзора, — заметил председатель комитета Вениамин Пак. — И депутаты это решение поддержали. Конечно, всё зависит от того, насколько все мы будем дисциплинированными, как будем соблюдать необходимые требования. А что касается отношения самих учеников: у меня учатся два внука, один говорит, что дистанционка — это здорово, а другой уверяет, что в кабинете он понимает лучше. Тут всё очень индивидуально».

Источник: ведомостинсо.рф