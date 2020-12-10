Исправился и не опасен экс-мэр Бердска Илья Потапов: Почему прокуратура не обжаловала освобождение из ИК-18 чиновника-взяточника

Следить за судьбой осужденного Потапова, которому суд смягчил наказание — заменил колонию строго режима исправработами — будет уголовно-исполнительна инспекция по месту его жительства. У бердского дела есть близнец.

Илья Потапов провел 7,5 лет за решеткой. В марте 2021 года ему исполнится 45 лет

Бывший мэр Бердска Илья Потапов, приговоренный к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей, исправился и больше не представляет опасности для общества. Так решил суд после того, как осужденный экс-чиновник провел за решеткой 7,5 лет — 2/3 назначенного наказания.

Напомним, что 2,5 года Потапов сидел в СИЗО, пока шло следствие и суд, и 5 лет в исправительной колонии №18, которая расположена на Камышенском плато в Новосибирске. В ИК экс-глава работал библиотекарем и получил заочно второе высшее образование, получив диплом юриста.

30 ноября Октябрьский районный суд отпустил Илью Потапова на свободу, заменив ему реальный срок исправительными работами в течение двух лет. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» прокуратура не стала обжаловать судебное решение о смягчении наказания.



- Действительно, основания для обжалования не усмотрено. В связи с этим апелляционное представление в порядке надзора не подавалось прокуратурой района, - подтвердил 10 декабря «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Никита Краев.

По его словам, проверять насколько добросовестно будет отбывать исправработы осужденный Потапов, отмечаться в УИИ и отчислять 20% заработка в пользу государства (как постановил суд), районная прокуратура не планирует.

- Данная обязанность лежит на уголовно-исправительной инспекции по месту регистрации гражданина, то есть там, где он будет проживать. А территориальная прокуратура уже будет непосредственно осуществлять надзор и контроль за УИИ. В том случае, если выявятся нарушения. А так контролирует осужденного инспекция по территориальности, где он зарегистрирован (по месту жительства), - пояснил Краев.

Пока нет «сформированной практики» и статистики в отношении того, насколько часто смягчают наказание осужденным по коррупционным статьям, сообщил Никита Владимирович. Но можно в этой связи вспомнить дело мэра Братска Александра Серова, которое мэр Бердска Илья Потапов буквально «скопировал».

Дела-близнецы

Дело Серова сравнивают с делом Потапова. Слишком уж много схожих деталей. Во-первых, оба — коммунисты. Во-вторых, оба попались на взятках от депутатов заксобрания и бизнесменов по совместительству. По версии следствия, Серов вымогал у депутата Александр Гаськова 15 млн рублей, а успел получить 4 млн рублей. Задержали его в феврале 2011 года при получении еще 1 млн. Потапов же, как утверждает обвинение, вымогал у депутата Александра Илющенко сначала 9 млн рублей, потом 7 млн, а получил 3 млн — с этой суммой его и взяли люди в масках на теплоходе «Ремикс» 30 апреля 2013 года.

Оба дела против «красных» мэров их сторонники из КПРФ называют «заказными». Якобы мэры, не относящиеся к партии власти, были неугодны и неудобны региональным властям. И Серов, и Потапов не считали себя виновными.

Приговор Серову огласили в 2014 году. Ему назначили 5,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима без штрафа. Освободиться он должен был в январе 2019 года. Но бывший мэр подал ходатайство об УДО в Куйбышевский районный суд Иркутска, и суд с ним согласился, тем самым сократив срок Серову более, чем на год, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Вернулся в семью

Потапову условно-досрочное освобождение не дали, но смягчили наказание по ходатайству руководства колонии, разрешив жить дома.

«Октябрьским районным судом Новосибирска удовлетворено представление начальника ФКУ ИК-18 ГУ ФСИН России по НСО и ходатайство осужденного Потапова Ильи Николаевича, осужденного приговором Бердского городского суда Новосибирской области от 01.04.2015 г. (с учетом постановления Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 19.07.2019 г.) по ч. 2 ст. 285, ч. 3 ст. 30 - ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 490 000 000 рублей (постановление Октябрьского районного суда Новосибирска от 19.07.2019 г.), с лишением права занимать государственные должности на государственной службе в органах государственной власти и местного самоуправления на срок 2 года, отбывающего наказание в исправительном учреждении ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания – исправительными работами», - сообщили в суде.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Потапову заменена неотбытая часть наказания на исправительные работы сроком 2 года с удержанием из заработной платы осужденного 20% в доход государства. Неотбытую часть наказаний в виде штрафа и лишения права занимать государственные должности на государственной службе в органах государственной власти он должен исполнять самостоятельно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Илья Потапов вышел за пределы колонии 6 декабря, через неделю после суда, и сразу отправился домой. Напомним, что два года назад его семья — жена и дети — переехали в Новосибирск, поближе к родителям Оксаны Потаповой. Теперь он должен сам трудоустроиться для исполнения наказания в виде исправработ, отмечаться в установленные сроки в районной УИИ.

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