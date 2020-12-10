Можно ли повторно заболеть коронавирусом и насколько это опасно, рассказал экс-директор ВБ "Вектор", вирусолог Сергей Нетёсов

Повторные случаи заражения коронавирусом начали подозреваться весной 2020 года, но практически все они тогда не были подтверждены результатами лабораторных анализов, рассказал Сергей Викторович. Сколько было таких случаев и как они были доказаны?

Заражение коронавирусом происходит в считанные секунды

Можно ли заболеть повторно коронавирусом, ответил "Курьер. Среда. Бердск" бывший заместитель генерального директора ГНЦ ВБ «Вектор» по научной работе, вирусолог Сергей Нетёсов 9 декабря. Какова вероятность заболеть 2 раз опасным вирусом и как от этого уберечься? Напомним, Сергей Викторович говорил, если верить сплетням, сомневаться в Минздраве, не носить маски, то никогда не победить COVID-19, писал "Курьер. Среда. Бердск".

Были ли случаи повторного заболевания коронавирусом и как они доказаны, рассказал вирусолог. Повторные случаи начали подозреваться весной 2020 года, но практически все они тогда не были подтверждены результатами лабораторных анализов, рассказал Сергей Нетёсов. Без этих результатов лабораторных анализов ничего утверждать нельзя, потому что течение COVID-19 очень похоже на течение других респираторных заболеваний. Особенно когда эти случаи легкие, подчеркнул вирусолог.

- Сейчас в мире доказано чуть больше 25 случаев повторного заражения коронавирусом. Доказано - что это значит? Это значит, что и первый, и второй случаи заражения доказаны как минимум двумя независимыми диагностическими методами, - сказал Сергей Викторович.

Нетёсов отметил, чтобы делать выводы о повторном заражении нужно знать, не только какие именно анализы были сданы больным в первый и второй раз, но еще и какими именно тест-системами. Сергей Викторович дополнительно отметил, что не стоит придавать особого значения этим 25 случаям повторных заражений, поскольку это число не сравнимо с общим количеством случаев в мире, которых уже более 60 миллионов.

- Эти повторные случаи вернее всего действительно есть, но ведь от них никто не умер, - подчеркивает вирусолог.

Долгосрочность иммунитета от коронавируса пока до конца не исследована и не доказана. Напомним, в России на 10 декабря выявлено 2 569 126 случаев COVID-19.

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