Останутся без света жители Южного микрорайона Бердска 15 и 17 декабря. Список счастливчиков

Отключение в связи с проведением монтажных работ уличного освещения.

Света не будет с полудня

15 и 17 декабря с 12.00 до 16.00, в связи с проведением монтажных работ уличного освещения на ул. Ключевая будет произведено отключение электроэнергии у потребителей м-на Южный. Кварталы №: 2,3,5,6,8,9,12,13,14.