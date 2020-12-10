15 и 17 декабря с 12.00 до 16.00, в связи с проведением монтажных работ уличного освещения на ул. Ключевая будет произведено отключение электроэнергии у потребителей м-на Южный. Кварталы №: 2,3,5,6,8,9,12,13,14.
Останутся без света жители Южного микрорайона Бердска 15 и 17 декабря. Список счастливчиков
17:17 10.12.2020
Отключение в связи с проведением монтажных работ уличного освещения.
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