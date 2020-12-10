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ДТП: Водитель ГАЗ-2752 протаранил Toyota Voxy на трассе Р-256 в Бердске. Сломала нос и получила сотрясение пассажирка иномарки

17:27 10.12.2020 Фото: ГИБДД по НСО
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Уточняется, что оба водителя были трезвы.

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В результате ДТП травмы получила 34-летняя пассажирка «Тойоты»

Вечером 9 декабря на на 39-м километре трассы Р-256 в Бердске произошло жёсткое ДТП.

40-летний мужчина с 22-летним водительским стажем за рулём автомобиля Газ-2752 выезжал на трассу с территории АЗС и поворачивал в сторону Искитима. В этот момент он столкнулся с автомобилем «Toyota Voxy», за рулём которого находится 59-летний мужчина с 35-летним водительским стажем. Он ехал по трассе в сторону Искитима.

В результате ДТП травмы получила 34-летняя пассажирка «Тойоты». Её доставили в Бердскую ЦГБ с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом спинки носа и ссадины лица, сообщает областная Госавтоинспекция.

Уточняется, что оба водителя были трезвы. Предварительно усматривается нарушения ПДД - несоблюдение очерёдности, а также управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

ДТП р-256 сломала нос
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