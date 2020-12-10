Да будет в парке туалет! Нашли деньги на архиважную постройку в Бердске

Да будет в парке туалет!

Долгожданное строение должно появиться в городском парке в следующем году.

Как рассказала Порталу ЖКХ начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко, в 2021 году в центральном городском парке появится общественный туалет. Эта проблема волнует многих горожан уже фактически несколько десятилетий, но проблему с финансированием строительства никак не получалось решить – денег на эту архиважную для посетителей парка стройку не могли найти. Рассматривались разные варианты капитальных строений, но сумма предполагаемых вложений не вписывалась ни в один бюджет отдела культуры.

Зам Главы по социальным вопросам Жанна Шурова пояснила Порталу ЖКХ, что аукцион на приобретение модульного туалета будет разыгран в этом году с финансированием в 2021 году. Сейчас готовится конкурсная документация и прорабатывается внешний вид будущего заведения. Так как это туалет модульного типа, его внешнее оформление изготавливается производителем в соответствии с пожеланиями заказчика.



Туалет будет размещен в районе кинотеатра «Орион», где есть все коммуникации и не придется дополнительно протягиваться воду и канализацию. Стоимость будущего туалета составит 1,5 млн рублей, в нем будет мужское отделение, женское и для маломобильных категорий граждан. Отопление туалета в зимнее время будет производиться с помощью электричества, но как заверяет производитель, эта система уже апробирована и показала свою эффективность и экономичность.Ожидается, что строительство долгожданного туалета в городском парке пройдет в первой половине года. Туалет планируется круглогодичным и платным. Небольшой сбор за пользование туалетом пойдет на его обслуживание и регулярную санитарную уборку.

Источник: iberdsk.ru