Новую федеральную зону с публичной властью и экономикой узаконили в "Сириусе"

Законом предлагается закрепить понятие федеральной территории «Сириус» как нового вида публично-правового образования. Что это значит?

В третьем чтении принят закон о федеральной территории «Сириус»

Проект ФЗ «О федеральной территории «Сириус» подготовлен в развитие обновленных положений Конституции. Депутаты поддержали его принятие в третьем чтении.

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что в соответствии с Конституцией в России существуют разные уровни публичной власти: федеральный, региональный и муниципальный. Поправками к ст. 67 Конституции было закреплено положение о том, что в РФ, в соответствии с федеральным законом, могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом. Речь идет о территориях, которые в силу специфики требуют особого управления.

В развитие названного положения Конституции законом предлагается закрепить на законодательном уровне понятие федеральной территории «Сириус» как нового вида публично-правового образования, в котором установлены особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной деятельности.

Это необходимо в целях обеспечения комплексного социально-экономического и инновационного развития данной территории, повышения ее инвестиционной привлекательности, сохранения олимпийского, спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития РФ и создания для этого дополнительных гарантий согласованного взаимодействия и функционирования органов государственной власти и местного самоуправления.

Законом предлагается установить правовые основы функционирования федеральной территории «Сириус».

В том числе регулируются отношения, возникающие в связи с ее созданием, организацией деятельности органов публичной власти, а также с осуществлением экономической и иной деятельности в границах данной федеральной территории.

Так, предлагается определить следующие базовые признаки федеральной территории «Сириус» как публично-правового образования:

1) Самоуправление. Указывается, что федеральная территория «Сириус» имеет самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов государственной власти субъектов РФ, а также полномочия органов местного самоуправления. Специфика полномочий обусловлена целями создания федеральной территории «Сириус» — обеспечить устойчивое социально-экономическое и инновационное развитие и нормальную жизнедеятельность проживающих в ней граждан.

2) Экономическая самостоятельность. Указывается, что федеральная территория «Сириус» имеет собственный бюджет, а также собственное имущество и имущественные права (в том числе передаваемые ей Российской Федерацией, Краснодарским краем, муниципальным образованием городской округ город-курорт Сочи), в отношении которых органы публичной власти федеральной территории «Сириус» осуществляют полномочия собственника.

Предусматривается, что систему органов публичной власти федеральной территории «Сириус» составляют Совет (представительный орган), глава федеральной территории «Сириус» (высшее должностное лицо) и администрация (исполнительно-распорядительный орган).

Совет федеральной территории «Сириус» формируется на пять лет в составе 17 членов, из которых девять избираются в соответствии с законодательством РФ о выборах, трое назначаются Президентом РФ, трое назначаются Правительством РФ, один назначается губернатором Краснодарского края, а также в Совет входит по должности глава федеральной территории «Сириус».

Должность члена Совета относится к государственным должностям Российской Федерации. Указывается, что членом Совета может быть гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства или вида на жительство, или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Организацию деятельности Совета осуществляет его председатель, избираемый из состава Совета. При этом глава федеральной территории «Сириус» не может одновременно быть председателем Совета.

Глава федеральной территории «Сириус» является высшим должностным лицом федеральной территории «Сириус» и возглавляет администрацию. Он избирается Советом по представлению Президента на срок до пяти лет. Помимо требования о запрете иностранного гражданства для кандидата на эту должность устанавливается возрастной ценз – не моложе 30 лет.

Законом урегулированы вопросы действия в федеральной территории «Сириус» нормативных правовых актов РФ, Краснодарского края и нормативных правовых актов федеральной территории «Сириус» — с учетом особенностей, устанавливаемых настоящим федеральным законом.

Указывается, что нормативным правовым актом, определяющим вопросы организации и функционирования федеральной территории «Сириус», является Устав, утверждаемый Советом федеральной территории «Сириус» и подлежащий до его утверждения согласованию с Правительством Российской Федерации.

Иные нормативные правовые акты органов публичной власти федеральной территории «Сириус» издаются в форме решений Совета и постановлений главы федеральной территории «Сириус».

В целях создания благоприятных условий для научно-технологического развития законом предусматривается возможность установления специального регулирования отношений в области технического регулирования, осуществления рекламной, градостроительной, медицинской, образовательной и иной деятельности в федеральной территории «Сириус».

Предусматривается пятилетний переходный период, в течение которого будут решаться вопросы организации функционирования федеральной территории «Сириус» – до 31 декабря 2025 года.

Павел Крашенинников отметил, что предусмотренные законом изменения позволят создать условия и механизмы для развития научно-технологической деятельности в федеральной территории «Сириус», реализации масштабных инфраструктурных проектов, расширения доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных образовательных, научных и научно-технических проектах.