Петросян рассказал правду, как на самом деле умер Джигарханян

Заявление Петросяна произвело эффект разорвавшейся бомбы. О том, как на самом деле умирал Джигарханян, не говорил еще никто. Поклонники не ожидали, что на закате жизни известный народный артист окажется в таком положении.

На днях Евгений Ваганович впервые за долгое время дал интервью

Евгений Ваганович рассказал, что на самом деле Армен сгнил заживо в собственной постели. Актер испытывал невероятные боли, но к нему никто не подходил. Такие подробности произвели в сети эффект разорвавшейся бомбы. Подписчики посмотрели на юмориста другими глазами.

На днях Евгений Ваганович впервые за долгое время дал интервью. Вячеслав Манучаров в своем шоу на YouTube задал юмористу не совсем удобные вопросы. Ведущий постарался сделать это корректно, но местами все равно выводил артиста на эмоции.

Больше всего Петросяна задел вопрос по поводу его молодой жены и развода со Степаненко. Мужчина рассказал, что его решение было обдуманным и прагматичным. Он пояснил – не хотел заканчивать свою жизнь, как Армен Джигарханян.

По словам Евгения, актер умирал в своей постели, сгнивая заживо. Он уже не мог ходить, испытывал адские боли, но при этом люди, которые остались рядом, к нему даже не подходили.

Петросян прекрасно понимает, что он уже пожилой человек, и не исключает: ему может понадобиться такая же помощь. Юморист уверен, если бы остался со Степаненко, повторил бы судьбу Армена. К тому моменту отношения с Еленой были холодными. Супруги жили в разных квартирах.

Союз с Татьяной стал для него своего рода сделкой. У девушки появился долгожданный ребенок от известного и талантливого человека и материальные блага с его стороны. Сам он уверен, что при необходимости за ним будут ухаживать, как полагается.

Заявление Петросяна произвело эффект разорвавшейся бомбы. О том, как на самом деле умирал Джигарханян, не говорил еще никто. Поклонники не ожидали, что на закате жизни известный народный артист окажется в таком положении.

Многие после этого эмоционального высказывания поняли, в чем заключается мотивация самого Петросяна. Комментаторы писали, что перестали осуждать артиста за неравный союз и признали: на самом деле мужчина позаботился о собственном будущем и подошел к этому очень прагматично. Никто ему на старости лет голову не вскружил.

Источник: kleo.ru