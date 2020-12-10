10.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Похороны

Петросян рассказал правду, как на самом деле умер Джигарханян

23:20 10.12.2020 Фото: kleo.ru
0

Заявление Петросяна произвело эффект разорвавшейся бомбы. О том, как на самом деле умирал Джигарханян, не говорил еще никто. Поклонники не ожидали, что на закате жизни известный народный артист окажется в таком положении.

% name% title
На днях Евгений Ваганович впервые за долгое время дал интервью

Евгений Ваганович рассказал, что на самом деле Армен сгнил заживо в собственной постели. Актер испытывал невероятные боли, но к нему никто не подходил. Такие подробности произвели в сети эффект разорвавшейся бомбы. Подписчики посмотрели на юмориста другими глазами.

На днях Евгений Ваганович впервые за долгое время дал интервью. Вячеслав Манучаров в своем шоу на YouTube задал юмористу не совсем удобные вопросы. Ведущий постарался сделать это корректно, но местами все равно выводил артиста на эмоции.

Больше всего Петросяна задел вопрос по поводу его молодой жены и развода со Степаненко. Мужчина рассказал, что его решение было обдуманным и прагматичным. Он пояснил – не хотел заканчивать свою жизнь, как Армен Джигарханян.

По словам Евгения, актер умирал в своей постели, сгнивая заживо. Он уже не мог ходить, испытывал адские боли, но при этом люди, которые остались рядом, к нему даже не подходили.

Петросян прекрасно понимает, что он уже пожилой человек, и не исключает: ему может понадобиться такая же помощь. Юморист уверен, если бы остался со Степаненко, повторил бы судьбу Армена. К тому моменту отношения с Еленой были холодными. Супруги жили в разных квартирах.

Союз с Татьяной стал для него своего рода сделкой. У девушки появился долгожданный ребенок от известного и талантливого человека и материальные блага с его стороны. Сам он уверен, что при необходимости за ним будут ухаживать, как полагается.

Заявление Петросяна произвело эффект разорвавшейся бомбы. О том, как на самом деле умирал Джигарханян, не говорил еще никто. Поклонники не ожидали, что на закате жизни известный народный артист окажется в таком положении.

Многие после этого эмоционального высказывания поняли, в чем заключается мотивация самого Петросяна. Комментаторы писали, что перестали осуждать артиста за неравный союз и признали: на самом деле мужчина позаботился о собственном будущем и подошел к этому очень прагматично. Никто ему на старости лет голову не вскружил.

Источник: kleo.ru

артист больница интервью смерть актера Вячеслав Манучаров Армен Джигарханян Евгений Петросян
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы уверены, что за вами в старости будет кто-то ухаживать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ханука 2020: Важные традиции и запреты еврейского праздника 10 - 18 декабря
23:50 10-12-2020
Ханука 2020: Важные традиции и запреты еврейского праздника 10 - 18 декабря
Петросян рассказал правду, как на самом деле умер Джигарханян
23:20 10-12-2020
Петросян рассказал правду, как на самом деле умер Джигарханян
62-летняя Мадонна посвятила детям свою первую татуировку
22:50 10-12-2020
62-летняя Мадонна посвятила детям свою первую татуировку
Путин: Ходорковский в письме косвенно признал вину и попросил отпустить к маме
22:29 10-12-2020
Путин: Ходорковский в письме косвенно признал вину и попросил отпустить к маме
Утпанна Экадаши отмечается 11 декабря 2020 года: Традиции и обычаи празднования
22:20 10-12-2020
Утпанна Экадаши отмечается 11 декабря 2020 года: Традиции и обычаи празднования
Второе мощное землетрясение за день произошло на Байкале: Разрушения в Иркутске 4
22:15 10-12-2020
Второе мощное землетрясение за день произошло на Байкале: Разрушения в Иркутске
Получить вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке разрешило россиянам правительство
21:58 10-12-2020
Получить вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке разрешило россиянам правительство
7 самых жестоких женщин в истории. Они совершали то, что даже мужчинам не под силу
21:50 10-12-2020
7 самых жестоких женщин в истории. Они совершали то, что даже мужчинам не под силу
Откусила нос 25-летнему мужчине лошадь, когда он хотел ее расцеловать
21:43 10-12-2020
Откусила нос 25-летнему мужчине лошадь, когда он хотел ее расцеловать
БердскСтартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория 1
21:36 10-12-2020
Стартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория