Куда и когда заходит крупный инвестор "Нестле" под Бердском, планы озвучил губернатор Травников

Для это специально построят новы промышленно-логистический парк. Бердск в части привлекательности для инвестирования оказался на высоте.

Южный ПЛП, вторые очереди Биотехнопарка и Академпарка: Губернатор озвучил планы по созданию новых площадок для прихода инвесторов

Новосибирская область продолжает развитие площадок, обеспеченных полным комплексом инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, для привлечения новых инвесторов на территорию региона. В перспективе — появление между Бердском и Искитимом Южного ПЛП, строительство вторых очередей Биотехнопарка и Академпарка. Итоги реализации инвестполитики в регионе и планы на 2021-2022 годы обсудили на заседании Совета по инвестициям, которое провёл губернатор Андрей Травников.

Глава региона напомнил, что в прошлом году регион достиг рекордного объема инвестиций в инфраструктуру, промышленность, социальные объекты на территории региона — 248 млрд рублей. Среди важных задач — установление нового инвестрекорда.

«Результат приятный, особенно на фоне движения вверх по рейтингу инвестиционной привлекательности. И тенденция, которую мы видим, позволяет надеяться темпы нашего роста по итогам 2020 года будут выше и чем средние по Сибири, и чем средние по России. Спасибо всем коллегам, которые участвуют в реализации инвестиционных проектов, занимаются продвижением региона за наш общий результат», — обратился к участникам заседания губернатор.

Также глава региона обозначил основные направления работы на 2021-2022 годы.

«Мы видим высокую востребованность наших индустриальных площадок с особыми условиями, с инфраструктурой для инвесторов. И кроме поручения о завершении развития инфраструктуры уже существующего ПЛП принято решение о создании нового парка – Южного ПЛП — между Бердском и Искитимом, на территории, куда заходит якорный инвестор – компания «Нестле».

Полностью выбраны возможности и таких востребованных площадок как Академпарк и Биотехнопарк. Уже принято решение о строительстве вторых очередей этих объектов. По Биотехнопарку идет подбор земельных участков, по Академпарку определились с локациями, приняты необходимые организационные решения, чтобы у Академпарка появились свободные финансовые ресурсы уже со следующего года — для начала реализации этих планов. Ждем окончательной разработки и утверждения бизнес-планов по тем земельным участкам, которые мы предполагаем.

Мы намерены продолжить движение вверх по рейтингу АСИ и не планируем останавливаться на рекорде по объему инвестиций», — заявил Андрей Травников.

Еще одно важное направление, которое обозначил губернатор, это реализация проектов ГЧП. В регионе сформирован объемный портфель ГЧП-проектов, к новым проектам планируют подходить еще более требовательно. В приоритете – проекты с федеральным финансированием. В частности, перспективный проект по строительству новых школ с привлечением частных инвестиций.

«В первую очередь мы будем поддерживать те проекты ГЧП, в которых не предполагаются прямые обязательства бюджета по возврату вложенных инвестиций, а в значительной степени — возврат инвестиций за счет коммерческой деятельности концессионеров», — подчеркнул глава региона.

О реализации инвестиционной политики в Новосибирской области в 2020 году участникам заседания доложил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В прошлом году регион достиг исторического максимума в 248 млрд рублей с приростом на 19,1% к 2018 году. За 9 месяцев текущего года прирост составил еще на 7,1%, несмотря на падение экономической активности в условиях пандемии. Темпы роста превышают среднероссийские.

Больше всего инвестируют в такие отрасли как транспорт и логистика (23,2%), промышленность и обрабатывающее производство (11,9%) и сельское хозяйство (9,9%).

Министр подчеркнул, что Новосибирская область стабильно находится в 20 лучших регионов по Национальному рейтингу инвестиционной привлекательности. В этом году регион подтвердил место в двадцатке лидеров инвестиционного рейтинга РФ и сохранил 19 место. Единственный, по-прежнему, сибирский регион в ТОП-20.

В Новосибирской области также ежегодно подводят итоги работы по формированию инвестклимата в районах и составляют соответствующий рейтинг. В этом году в числе лучших оказались Бердск, Новосибирск, Новосибирский, Сузунский, Тогучинский, Карасукский и Краснозерский районы, сообщил министр экономического развития.

В 2019 году инвестиционной поддержкой в регионе воспользовался 31 инвестор, общий объем господдержки 506 млн рублей, за 9 месяцев текущего года – уже 29 инвесторов, 352 млн рублей.

Из заявленного в Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года 51 крупного инвестиционного проекта по 48 проектам ведется или подготовка, или реализация. Из 74 инфраструктурных проектов по 43 ведется или подготовка, или реализация.

В ходе Совета также были рассмотрены инвестиционные проекты создания тепличного комплекса для производства сельхозпродукции растениеводства и выпуска пластиковой тары. Миллион тюльпанов в год планирует выращивать агрофирма «Новый путь» в Тогучинском районе. Первый инвестпроект — создание тепличного комплекса для производства сельскохозяйственной продукции растениеводства в рабочем посёлке Горный. Современное сельхозпредприятие по выращиванию в защищённом грунте огурцов и томатов, пряной зелени, тюльпанов, а также рассады цветов и овощей и по выращиванию луковиц тюльпанов в открытом грунте должно быть сдано в эксплуатацию уже в ноябре 2021 года.

Объем производства после выхода тепличного комплекса на полную проектную мощность в 2025 году. К 2025 же году инвестор планирует создать на производстве 68 рабочих мест.

Проект был поддержан на заседании Совета по инвестициям. Глава региона поручил включить его в реестр проектов, в том числе, проектов ТОСЭР «Горный», а администрации Тогучинского района и рабочего посёлка – в кратчайший срок предоставить земельный участок и обеспечить подведение всей необходимой для реализации проекта инфраструктуры.

Второй проект, которое представило АО «Эффект» — по выпуску пластиковой тары — планируется реализовывать на базе существующего промышленного предприятия. Производственные здания площадью более пяти тысяч квадратных метров имеют все необходимые для производственного процесса коммуникации: централизованное водоснабжение, теплоснабжение канализацию, электричество, связь, подъездные пути.

Для производства новых изделий — пластиковых банок объёмом 2250 мл и Банка 550 мл планируется использовать оборудование, которое уже находится на балансе – термопластавтомат NEGRI BOSSI.

Цель проекта, по словам инвестора, — повышение финансовой устойчивости предприятия за счет расширения ассортимента производимой продукции и выпуска новой пластиковой тары. Предлагаемая упаковка может использоваться предприятиями пищевой и химической промышленности для фасовки пастообразных, жидких и сыпучих непищевых и пищевых продуктов, в том числе мороженого.

Уже в 2022 году планируется выйти на проектную мощность (производство в год до 2,4 млн штук банок объёмом 2250 мл и до 5,3 млн штук банок объёмом 550 мл).

Глава региона подчеркнул, что решением инвестсовета проект в целом необходимо поддержать и рекомендовать вынести на комиссию для проверки расчетов и принятия решения о мерах поддержки.

«Может эти проекты и не крупные. Но каждый инвестиционный проект важен для районов, для райцентров. Это новые рабочие места, создание условий для закрепления жителей в сельской местности», — подчеркнул губернатор.

Для справки:

Рост инвестиций в регионе подтверждается конкретными проектами. По итогам года успешно завершились инвестиционные фазы таких крупнейших проектов как:

Строительство распределительного центра для розничной сети «Магнит» с объемом инвестиций;

Создание производства безалкогольных напитков в алюминиевой банке на заводе ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»;

Проект АО «СКТБ «Катализатор» по реализация технологической инициативы КИТ: катализаторы, инжиниринг, технологии;

Проект АО «ПФК Обновление» по расширению и увеличению мощностей фармацевтического производства;

Строительство учебного центра Западно-Сибирской дирекции управления движением – филиала АО «РЖД»;

Строительство животноводческого комплекса на 3550 голов КРС в с. Огнева Заимка (ООО «Сибирская Нива») и другие.

Продолжается реализация следующих крупнейших проектов:

Строительство молочного завода производительностью 1150 тонн молока в сутки (ООО «Сибирская академия молочных наук»);

Оптово-распределительный центр сельскохозяйственной продукции (1 очередь) (ООО «РусАгроМаркет);

Строительство птицефабрики «Улыбино» мощностью до 18 тыс. тонн мяса утки в год (ООО Птицефабрика «Улыбино»);

Производственно-логистический комплекс Новосибирск ГК IEK (ООО «ИЭК НСК»);

Строительство производственно-логистического комплекса (ООО «Алютех-Новосибирск»).