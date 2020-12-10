Магнитная буря 10 декабря 2020 обрушилась на метеозависимых: солнечный взрыв вызвал геошторм невиданных масштабов

Характеристики выброшенных с Солнца масс, измеренные около Земли, существенно отличаются от исходных

Облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря, добралось до Земли. Соприкосновение нашей планеты с плотными массами солнечного газа зарегистрировано около 4 часов утра по московскому времени. Скорость облака, измеренная непосредственно аппаратами, работающими в космическом пространстве, и, таким образом, первыми принявшими на себя воздействие нашей звезды, составляет около 600 км в секунду. Плотность протонов около 10 на кубический сантиметр. Температура газа около 300 тысяч градусов. Всего, погружённой в солнечное вещество, наша планета проведёт около суток, сообащет tesis.lebedev.

Характеристики выброшенных с Солнца масс, измеренные около Земли, существенно отличаются от исходных, с которыми это вещество покидает Солнце. В частности, плотности газа в несколько миллионов раз ниже, чем солнечные. Это связано с тем, что газовое облако по пути от Солнца расширяется и снижает свою плотность. С одной стороны это уменьшает силу воздействия на планеты. С другой, приводит к тому, что облака достигают гигантских размеров, порой десятки миллионов километров. В результате планеты, оказавшиеся на их пути, не просто испытывают удар, а окутываются солнечными массами на десятки часов, а порой и на несколько суток. Именно это сейчас происходит с Землёй. Можно заметить, что температура плазмы у Земли почти соответствует солнечной. На протяжении пути длиной 150 миллионов километров, от Солнца до Земли, выброшенный газ остыл от исходной температуры в 1 миллион градусов всего лишь до примерно 300 тысяч.

Радиационная нагрузка на космические аппараты является сейчас повышенной, но умеренной. Это связано с умеренным баллом произошедшей вспышки. Нет сомнений, что в ходе начинающегося солнечного цикла активности Земле предстоит выдержать и в десятки раз более сильные удары. Пик их придётся на 2023-2025 годы. Магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии около суток, в том числе возможны слабые и умеренные магнитные бури. Область полярных сияний смещена в сторону западного полушария и накроет почти всю северную часть Канады. На территории нашей страны, сияния, судя по фактической ситуации, возможно будет наблюдать лишь в наиболее северных географических регионах.