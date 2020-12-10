10.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Авто

Сковали пробки в 9 баллов весь Новосибирск из-за заснеженных дорог

18:32 10.12.2020 Фото: Яндекс.Пробки
2 0

В Бердске затруднены выезды и города на трассу Р-256. Есть пробки на ул. Вокзальной в направлении областного центра. Затор на центральном бердском перекрестке из-за ДТП.

% name% title
Центр Новосибирска "покраснел" от пробок

По данным сервисов «Яндекс.Пробки», вечером в четверг, 10 декабря 2020 года, загруженность дорог составила 9 баллов. Основная причина заторов – обильные осадки в виде снега и неспособность дорожных служб оперативно чистить проезжую часть.

На правом берегу мегаполиса затрудненное движение на Красном проспекте, улицах Ипподромской, Фрунзе, Фабричной, Владимировской, Максима Горького, Кирова, Кошурникова, Восходе, Вокзальной магистрали и Богдана Хмельницкого.

Автомобилисты стоят в пробке на Димитровском и Коммунальном мостах в направлении левого берега. Движение замедленно на проезде Энергетиков, улицах Станционная, Ватутина, Петухова и Хилокская.

На улицах и магистралях города можно наблюдать десятки аварий. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах и выбирать возможные пути объезда пробок.

В Бердске вечером 10 декабря, по информации "Курьер. Среда. Бердск", затруднены выезды из города на трассу Р-256. Затор образовался у вокзала в направлении Новосибирска. Сложности возникли на центральном бердском перекрестке - улиц Ленина и Первомайской из-за ДТП.

ДТП загруженность мегаполис пробки снег
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Где сложно проехать?

Аноним, 10 декабря 2020 18:35
Это не из-за заснеженных дорог, а из-за обилия горе-водителей, которых стало в разы больше.
Аноним, 10 декабря 2020 18:37
Некоторые еще ездят за рулем в масках, вот кислородное голодание и выносит мозг.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Внезапно скончались сразу двое мужчин на улице у магазина в новосибирском Академгородке
19:32 10-12-2020
Внезапно скончались сразу двое мужчин на улице у магазина в новосибирском Академгородке
Исламские праздники в 2021 году
19:20 10-12-2020
Исламские праздники в 2021 году
Прививку от коронавируса получили 380 медиков из "красных зон" больниц Новосибирской области
19:08 10-12-2020
Прививку от коронавируса получили 380 медиков из
Магнитная буря 10 декабря 2020 обрушилась на метеозависимых: солнечный взрыв вызвал геошторм невиданных масштабов
18:59 10-12-2020
Магнитная буря 10 декабря 2020 обрушилась на метеозависимых: солнечный взрыв вызвал геошторм невиданных масштабов
В коронавирус приставы не будут ходить по квартирам и описывать чайники: Продлен мораторий на взыскание долгов
18:52 10-12-2020
В коронавирус приставы не будут ходить по квартирам и описывать чайники: Продлен мораторий на взыскание долгов
Рассада 2021: Когда сажать по лунному календарю помидоры на рассаду в Средней полосе России
18:50 10-12-2020
Рассада 2021: Когда сажать по лунному календарю помидоры на рассаду в Средней полосе России
БердскСковали пробки в 9 баллов весь Новосибирск из-за заснеженных дорог 2
18:32 10-12-2020
Сковали пробки в 9 баллов весь Новосибирск из-за заснеженных дорог
Ждать ли амнистию для заключенных в 2021 году?
18:20 10-12-2020
Ждать ли амнистию для заключенных в 2021 году?
БердскКуда и когда заходит крупный инвестор "Нестле" под Бердском, планы озвучил губернатор Травников 1
18:19 10-12-2020
Куда и когда заходит крупный инвестор
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 29
18:13 10-12-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются