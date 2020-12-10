Сковали пробки в 9 баллов весь Новосибирск из-за заснеженных дорог

В Бердске затруднены выезды и города на трассу Р-256. Есть пробки на ул. Вокзальной в направлении областного центра. Затор на центральном бердском перекрестке из-за ДТП.

Центр Новосибирска "покраснел" от пробок

По данным сервисов «Яндекс.Пробки», вечером в четверг, 10 декабря 2020 года, загруженность дорог составила 9 баллов. Основная причина заторов – обильные осадки в виде снега и неспособность дорожных служб оперативно чистить проезжую часть.

На правом берегу мегаполиса затрудненное движение на Красном проспекте, улицах Ипподромской, Фрунзе, Фабричной, Владимировской, Максима Горького, Кирова, Кошурникова, Восходе, Вокзальной магистрали и Богдана Хмельницкого.

Автомобилисты стоят в пробке на Димитровском и Коммунальном мостах в направлении левого берега. Движение замедленно на проезде Энергетиков, улицах Станционная, Ватутина, Петухова и Хилокская.

На улицах и магистралях города можно наблюдать десятки аварий. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах и выбирать возможные пути объезда пробок.

В Бердске вечером 10 декабря, по информации "Курьер. Среда. Бердск", затруднены выезды из города на трассу Р-256. Затор образовался у вокзала в направлении Новосибирска. Сложности возникли на центральном бердском перекрестке - улиц Ленина и Первомайской из-за ДТП.