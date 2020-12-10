В коронавирус приставы не будут ходить по квартирам и описывать чайники: Продлен мораторий на взыскание долгов

Отсрочка по выплате долгов распространяется на бизнес и пенсионеров на время пандемии, решила Госдума.

Действующий до конца 2020 года мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц будет продлен до 1 июля 2021 года

«Сохраняющаяся сложная эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции объективно требует продления мер по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса, сохраняющих финансовую нестабильность», — отмечается в пояснительной записке к принятому в третьем чтении закону.

Действующий до конца 2020 года мораторий на взыскание движимого имущества должников-физлиц будет продлен до 1 июля 2021 года. Это значит, что в период пандемии приставы не будут ходить по квартирам и описывать стиральные машины, электрические чайники и кофеварки граждан.

Кроме того, продлевается срок предъявления исполнительных документов, по которым малый и средний бизнес, пострадавший в период пандемии, и пенсионеры смогут получить рассрочку.

В настоящее время долговой рассрочкой можно воспользоваться по документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. После принятия закона ее можно получить по исполнительным листам, которые будут предъявлены вплоть до 1 мая 2021 года.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, представляя законопроект депутатам, рассказал, что «данной законодательной инициативой предлагается продлить действие принятого весной федерального закона, который позволяет отдельным категориям должников — субъектам малого и среднего предпринимательства и пенсионерам — получить рассрочку по исполнительным производствам, если они предъявлены к принудительному исполнению до 1 октября этого года, на 12 и 24 месяца соответственно. Имеются в виду случаи принудительного взыскания задолженности по кредитам, займам, и исполнительных производств имущественного характера, которые образовались в период пандемии».

Парламентарий напомнил, что речь идет о должниках — субъектах малого и среднего предпринимательства, которые могут получить отсрочку не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года по долгам, не превышающим 15 млн рублей; и о пенсионерах, которые могут отсрочить выплату долгов не более чем на 24 месяца и не позднее чем до 1 июля 2022 года по долгам не более 1 млн рублей.

«Принятие законопроекта поможет защитить наиболее уязвимые категории граждан и предприятий, минимизировать для них долговую нагрузку, а также обеспечить безопасность граждан в период карантинных мероприятий», — говорил ранее Василий Пискарев.