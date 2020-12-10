Прививку от коронавируса получили 380 медиков из "красных зон" больниц Новосибирской области

Уже получено около 3 500 подтвержденных заявок от медицинских организаций, в первую очередь вакцину получают сотрудники ковидных госпиталей и первичного звена. До конца года подписано соглашение на получение 2 400 доз.

В Новосибирской области создана необходимая инфраструктура для проведения вакцинации против COVID-19

Медработники Новосибирской области начали получать вакцину против коронавируса, для обеспечения этой работы в регионе создана вся необходимая инфраструктура. О текущей эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах рассказал на брифинге 10 декабря министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«В субботу мы получили тысячу доз противоковидной вакцины, и с этой недели уже начали ставить прививки. Мы заранее подготовились к этой работе, закупили морозильные камеры, рефрижераторы для транспортировки, для обеспечения температуры -18° переоборудовали две машины. Кроме того, приобретено достаточное количество термосумок и хладоэлементов для того, чтобы обеспечить доставку и соблюдение холодовой цепи на всей территории Новосибирской области», – подчеркнул Константин Хальзов.

Как сообщил министр, на сегодняшний день привито уже 380 человек. Уже получено около 3 500 подтвержденных заявок от медицинских организаций, в первую очередь вакцину получают сотрудники ковидных госпиталей и первичного звена. До конца года подписано соглашение на получение 2 400 доз. Следующими после медработников прививки будут ставиться работникам социальных учреждений и учреждений образования.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании доложил Губернатору Андрею Травникову о готовности региона к вакцинации от COVID-19.

По данным оперативного штаба на утро 10 декабря в регионе выявлено 24 457 случаев коронавирусной инфекции. 20 081 пациент выздоровел. Всего в Новосибирской области сделано 979 569 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 4 846 жителей региона, 75 356 человек сняты с меднаблюдения.