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Прививку от коронавируса получили 380 медиков из "красных зон" больниц Новосибирской области

19:08 10.12.2020 Фото: Nso.ru
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Уже получено около 3 500 подтвержденных заявок от медицинских организаций, в первую очередь вакцину получают сотрудники ковидных госпиталей и первичного звена. До конца года подписано соглашение на получение 2 400 доз.

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В Новосибирской области создана необходимая инфраструктура для проведения вакцинации против COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Прививку от коронавируса получили 380 медиков из "красных зон" больниц Новосибирской областиПривитые "Спутником V" рассказали об уровне антител после вакцинацииЕщё 811 новостей

Медработники Новосибирской области начали получать вакцину против коронавируса, для обеспечения этой работы в регионе создана вся необходимая инфраструктура. О текущей эпидемиологической ситуации и принимаемых мерах рассказал на брифинге 10 декабря министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«В субботу мы получили тысячу доз противоковидной вакцины, и с этой недели уже начали ставить прививки. Мы заранее подготовились к этой работе, закупили морозильные камеры, рефрижераторы для транспортировки, для обеспечения температуры -18° переоборудовали две машины. Кроме того, приобретено достаточное количество термосумок и хладоэлементов для того, чтобы обеспечить доставку и соблюдение холодовой цепи на всей территории Новосибирской области», – подчеркнул Константин Хальзов.

Как сообщил министр, на сегодняшний день привито уже 380 человек. Уже получено около 3 500 подтвержденных заявок от медицинских организаций, в первую очередь вакцину получают сотрудники ковидных госпиталей и первичного звена. До конца года подписано соглашение на получение 2 400 доз. Следующими после медработников прививки будут ставиться работникам социальных учреждений и учреждений образования.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Константин Хальзов на оперативном совещании доложил Губернатору Андрею Травникову о готовности региона к вакцинации от COVID-19.

По данным оперативного штаба на утро 10 декабря в регионе выявлено 24 457 случаев коронавирусной инфекции. 20 081 пациент выздоровел. Всего в Новосибирской области сделано 979 569 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 4 846 жителей региона, 75 356 человек сняты с меднаблюдения.

COVID-19 вакцина коронавирус прививки Константин Хальзов
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