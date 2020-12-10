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Внезапно скончались сразу двое мужчин на улице у магазина в новосибирском Академгородке

19:32 10.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полицейские более двух часов ждали спецавтотранспорт, который увезет тела в морг. Причину смертей установят судмедэксперты.

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Две смерти сразу произошли на ул. Иванова в Новосибирске
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Внезапно скончались сразу двое мужчин на улице у магазина в новосибирском АкадемгородкеУмер чемпион мира по футболу Паоло РоссиЕщё 579 новостей

Жизни двоих мужчин, не знакомых друг с другом, оборвались 10 декабря почти одновременно, около 13 часов. Их тела находились в районе магазинов на улице Иванова, 29  в новосибирском Академгородке. Полицейские более двух часов ждали спецавтотранспорт, который увезет тела в морг.

Скончавшимся на вид от 50 до 58 лет. Один погибший вошёл в магазин «Шоколадка» в сопровождении родных и там неожиданно почувствовал себя плохо. Мужчина упал и умер, передает "Новигатор".

Другой житель микрорайона Щ потерял сознание и скончался на тротуаре, примерно в ста метрах от светофора. Причину смертей установят судмедэксперты.

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От редакции

Что могло случиться?

Иван Петров, 10 декабря 2020 19:47
Может вакцинация ?
Аноним, 10 декабря 2020 20:17
Ужас ...
НВР:
тут два варианта либо обширный инсульт , либо острая сердечная недостаточность
Вероятнее второе ...
венгерка, 10 декабря 2020 20:51
"Авада Кедавра"...

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