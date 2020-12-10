Внезапно скончались сразу двое мужчин на улице у магазина в новосибирском Академгородке

Полицейские более двух часов ждали спецавтотранспорт, который увезет тела в морг. Причину смертей установят судмедэксперты.

Две смерти сразу произошли на ул. Иванова в Новосибирске

Жизни двоих мужчин, не знакомых друг с другом, оборвались 10 декабря почти одновременно, около 13 часов. Их тела находились в районе магазинов на улице Иванова, 29 в новосибирском Академгородке. Полицейские более двух часов ждали спецавтотранспорт, который увезет тела в морг.

Скончавшимся на вид от 50 до 58 лет. Один погибший вошёл в магазин «Шоколадка» в сопровождении родных и там неожиданно почувствовал себя плохо. Мужчина упал и умер, передает "Новигатор".

Другой житель микрорайона Щ потерял сознание и скончался на тротуаре, примерно в ста метрах от светофора. Причину смертей установят судмедэксперты.