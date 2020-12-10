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Резко подскочат тарифы на услуги ЖКХ по всей Новосибирской области в 2021 году

20:12 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Как заявил глава регионального департамента по тарифам, в ближайшие дни станут известны расценки на конкретные услуги.

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Ожидается, что повышение цен в ЖКХ произойдет с 1 июля

В Новосибирской области ожидается повышение тарифов на услуги ЖКХ, данную информацию «МК в Новосибирске» подтвердил глава департамента по тарифам региона Гарей Асмодьяров.

«По области установлен рост тарифа 4,6%. Он произойдет с 1 июля 2021 года. С 1 января повышение тарифа составит 0% - ничего не подорожает. На следующей неделе будут понятны точные цифры по отдельным услугам ЖКХ», - заявил Асмодьяров.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что в среднем по России рост цен на услуги ЖКХ составит 4%. Повышение обусловлено инфляцией — рост цен контролируется государством примерно в ее пределах. Размер индекса отличается в разных субъектах. Например, в Чеченской Республике установлен порог 6,5%, в Якутии — 6%, указано в распоряжении правительства. Но в среднем около 4%.

Напомним, в 2020 году в Новосибирской области тарифы на услуги ЖКХ также выросли в пределах 4%.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ноябре расценки на вывоз мусора подскочили сразу почти на 40%.

вывоз мусора повышение тарифов услуги ЖКХ Гарей Асмодьяров
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