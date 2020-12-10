Рейтинг доверия упал у Путина и у Навального. Кого бы выбрали президентом сейчас?

Владимир Путин остается электоральным лидером нации

Президентские электоральные рейтинги остаются относительно стабильными, передает "Левада-Центр".

«Четвёрка» лидеров остаётся неизменной: Владимир Путин (39%, по результатам открытого вопроса, когда подсказки не предлагаются и респонденты сами называют фамилии политиков), Владимир Жириновский (6%), Геннадий Зюганов (2%) и Алексей Навальный (2%). При этом, если говорить о результатах среди тех, кто готов проголосовать на момент опроса, Владимир Путин, несмотря на значительное падение после 2018 года (с 70% до 55%), сохраняет абсолютное большинство. Оно позволяет выиграть гипотетические выборы в первом туре.

Утвердилось преимущество Владимира Жириновского над Геннадием Зюгановым. Особенно это заметно среди тех, кто был готов проголосовать на момент опроса. Раньше отрыв находился в рамках статистической ошибки, сейчас он более заметен: 9% у Владимира Жириновского против 2% у Геннадия Зюганова.

По 1% россиян видят своими кандидатами в президенты Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, Павла Грудинина и Николая Платошкина. Другие политики упоминались реже.

Если говорить об уровне доверия российским политикам, значимых изменений тоже не наблюдается. Уровень доверия президенту окончательно стабилизировался после падения весной-летом 2020 года. По результатам открытого вопроса (когда варианты ответов не предлагаются и люди сами называют фамилии политиков), Владимиру Путину доверяют 32% опрошенных. Михаилу Мишустину – 14%, Владимиру Жириновскому – 13%, Сергею Шойгу – 10%. Остальных политиков упомянули менее 10% опрошенных.

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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