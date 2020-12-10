10.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Рейтинг доверия упал у Путина и у Навального. Кого бы выбрали президентом сейчас?

20:25 10.12.2020 Фото: Кремлин.ру
1 0

Утвердилось преимущество Владимира Жириновского над Геннадием Зюгановым. По 1% россиян видят своими кандидатами в президенты Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, Павла Грудинина и Николая Платошкина.

% name% title
Владимир Путин остается электоральным лидером нации

Президентские электоральные рейтинги остаются относительно стабильными, передает "Левада-Центр".

«Четвёрка» лидеров остаётся неизменной: Владимир Путин (39%, по результатам открытого вопроса, когда подсказки не предлагаются и респонденты сами называют фамилии политиков), Владимир Жириновский (6%), Геннадий Зюганов (2%) и Алексей Навальный (2%). При этом, если говорить о результатах среди тех, кто готов проголосовать на момент опроса, Владимир Путин, несмотря на значительное падение после 2018 года (с 70% до 55%), сохраняет абсолютное большинство. Оно позволяет выиграть гипотетические выборы в первом туре.

Утвердилось преимущество Владимира Жириновского над Геннадием Зюгановым. Особенно это заметно среди тех, кто был готов проголосовать на момент опроса. Раньше отрыв находился в рамках статистической ошибки, сейчас он более заметен: 9% у Владимира Жириновского против 2% у Геннадия Зюганова.

По 1% россиян видят своими кандидатами в президенты Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, Павла Грудинина и Николая Платошкина. Другие политики упоминались реже.
Если говорить об уровне доверия российским политикам, значимых изменений тоже не наблюдается. Уровень доверия президенту окончательно стабилизировался после падения весной-летом 2020 года. По результатам открытого вопроса (когда варианты ответов не предлагаются и люди сами называют фамилии политиков), Владимиру Путину доверяют 32% опрошенных. Михаилу Мишустину – 14%, Владимиру Жириновскому – 13%, Сергею Шойгу – 10%. Остальных политиков упомянули менее 10% опрошенных.

Опрос проведен 19 – 26 ноября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

кандидат опрос политики рейтинги Владимир Путин Алексей Навальный
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кому вы из политиков доверяете больше?

Аноним, 10 декабря 2020 20:44
Я тоже люблю ПЖ!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько миллиардов теряет от антироссийских санкций в год Евросоюз, стало известно
20:57 10-12-2020
Сколько миллиардов теряет от антироссийских санкций в год Евросоюз, стало известно
Только 4 знакам зодиака год Белого Металлического Быка принесет небывалую удачу. Узнай, станешь ли ты счастливчиком в грядущем году!
20:50 10-12-2020
Только 4 знакам зодиака год Белого Металлического Быка принесет небывалую удачу. Узнай, станешь ли ты счастливчиком в грядущем году!
БердскШтормовое предупреждение: сильный ветер и мороз ожидаются в Бердске в ночь на 11 декабря 2020
20:45 10-12-2020
Штормовое предупреждение: сильный ветер и мороз ожидаются в Бердске в ночь на 11 декабря 2020
Рейтинг доверия упал у Путина и у Навального. Кого бы выбрали президентом сейчас? 1
20:25 10-12-2020
Рейтинг доверия упал у Путина и у Навального. Кого бы выбрали президентом сейчас?
Гороскоп на завтра, пятницу 11 декабря для каждого знака отдельно
20:20 10-12-2020
Гороскоп на завтра, пятницу 11 декабря для каждого знака отдельно
Резко подскочат тарифы на услуги ЖКХ по всей Новосибирской области в 2021 году
20:12 10-12-2020
Резко подскочат тарифы на услуги ЖКХ по всей Новосибирской области в 2021 году
12.12.2020: Как загадать желание в последнюю зеркальную дату уходящего года и что категорически нельзя делать в этот сильный день
19:50 10-12-2020
12.12.2020: Как загадать желание в последнюю зеркальную дату уходящего года и что категорически нельзя делать в этот сильный день
Кому объявят амнистию? Путин оценил возможности 2
19:50 10-12-2020
Кому объявят амнистию? Путин оценил возможности
Внезапно скончались сразу двое мужчин на улице у магазина в новосибирском Академгородке 3
19:32 10-12-2020
Внезапно скончались сразу двое мужчин на улице у магазина в новосибирском Академгородке
Исламские праздники в 2021 году
19:20 10-12-2020
Исламские праздники в 2021 году