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Штормовое предупреждение: сильный ветер и мороз ожидаются в Бердске в ночь на 11 декабря 2020

20:45 10.12.2020 Фото: pixabay.com
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Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, похолодает до -24 градусов, предупредили в МЧС.

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По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью 11 декабря по Новосибирской области ожидается сильный ветер  местами порывы до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном управлении МЧС, сообщив, что при возникновении нештатной ситуации следует звонить по единому экстренному номеру 112.

В ближайшие сутки в регионе будет переменная облачность, местами небольшой снег, поземок, ночью по востоку местами умеренный снег. Ночью и утром в отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -11, -16 °С, местами до -24 °С, днем -10, -15 °С.

ветер гидрометцентр гололед мороз порывы ГУ МЧС по НСО
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