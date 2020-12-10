Сколько миллиардов теряет от антироссийских санкций в год Евросоюз, стало известно

Отмечается, что «экспорт Германии в Россию мог бы вырасти более чем на 15 процентов». Россия также является важным рынком с большим потенциалом для предприятий среднего бизнеса в ФРГ.

Антироссийские санкции обходятся экономике Евросоюза в 21 млрд евро в год

Санкции против России, введенные ЕС из-за событий на Украине, ежегодно обходятся экономике Евросоюза в 21 миллиард евро, говорится в пресс-релизе торгово-промышленной палаты (ТПП) Дюссельдорфа.

«Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Германии в 5,45 млрд евро. Для Европейского союза затраты составляют 21 млрд евро», — говорится в релизе.

Согласно опросу, который провели в рамках исследования, наиболее пострадавшими от введения антироссийских санкций стали такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, машиностроение, автомобилестроение и химическая промышленность. Если же санкции будут отменены, то выгоды получит как Россия, так и Германия. В свою очередь, дальнейшая санкционная политика против России будет способствовать лишь усугублению экономической ситуации для всех.

Кроме того, отмечается, что «экспорт Германии в Россию мог бы вырасти более чем на 15 процентов». Россия также является важным рынком с большим потенциалом для предприятий среднего бизнеса в ФРГ.

Ранее ТАСС сообщало, что лидеры 27 стран-членов ЕС на саммите 10-11 декабря примут политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России, срок действия которых истекает 31 января следующего года.