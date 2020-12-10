Судят самовольно снесшего дом двух семей с детьми прямо с вещами и мебелью под Новосибирском

При этом жилище находилось в муниципальной собственности и одна семья проживала по договору соцнайма. Но дом оказался на купленном частником земельном участке

Две семьи остались без крыши над головой

В Новосибирской области мужчина предстанет перед судом за самовольный снос жилого дома, где проживали семьи с несовершеннолетними детьми. Об этом 10 декабря сообщила старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Кулешова.

Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее иные тяжкие последствия) и ч.1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

По версии следствия, 17 марта 2020 года супружеская пара приобрела земельный участок, расположенный в микрорайоне Дом отдыха Мочище д.п. Мочище Новосибирского района. В ходе землеустроительных работ глава семейства обнаружил, что на приобретенном земельном участке расположен дом, находящийся в муниципальной собственности, в котором проживают две семьи с несовершеннолетними детьми, одна из которых - по договору социального найма.

-Мужчина неоднократно предпринимал попытки выселить жильцов, после чего, 15 мая 2020 года самовольно при помощи строительной техники снес жилое помещение с личными вещами проживающих в нем лиц. В результате противоправных действий обвиняемого мэрии Новосибирска был причинен значительный ущерб, а семьи с несовершеннолетними детьми лишились единственного жилья, - рассказала Кулешова.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.