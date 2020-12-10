Откусила нос 25-летнему мужчине лошадь, когда он хотел ее расцеловать

Подвыпивший мужчина ночью пристал к женщине на лошади в центре Петербурга и полез целоваться, несмотря на предупреждения. Пострадавший попал в больницу без части лица.

В центре Петербурга лошадь откусила нос молодому человеку

25-летний житель Петербурга лишился носа после того, как полез целоваться к лошади в центре города. Об этом сообщает «Фонтанка» 10 декабря.

Как рассказали изданию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около полуночи подвыпивший молодой человек на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского пристал к женщине на лошади, а после полез целоваться с животным, несмотря на предупреждение наездницы о том, что оно может укусить. Но петербуржец решил рискнуть и прогадал. Лошадь откусила ему нос. Пострадавший был направлен в больницу.

В полиции шутят, что парень ещё легко отделался. Если бы подошёл с тыла, то травмы от копыт были бы куда тяжелее косметического дефекта.