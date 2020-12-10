Получить вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке разрешило россиянам правительство

В некоторых случаях под вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физлиц (13%) в связи, например, с покупкой квартиры.

Правительство одобрило упрощение порядка получения налоговых вычетов по НДФЛ

Гражданам хотят упростить и ускорить получение некоторых вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). В новом формате для этого не потребуется подтверждающих документов и визита в налоговую. Законопроект, меняющий действующий порядок, рассмотрен и одобрен на заседании правительства 10 декабря.

Налоговый вычет – сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог. В некоторых случаях под вычетом понимается возврат части ранее уплаченного НДФЛ (13%) в связи, например, с покупкой квартиры.

Законопроект об изменениях в части первую и вторую Налогового кодекса, который подготовил Минфин, касается самых популярных у налогоплательщиков имущественных вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте.

Действующий сейчас механизм получения вычетов требует подачи налоговой декларации по НДФЛ с подтверждающими право на вычеты документами. Только после этого человек может вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов.

Упрощённый порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы. То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно.

В ближайшее время законопроект будет направлен в Государственную Думу.