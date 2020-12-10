Второе мощное землетрясение за день произошло на Байкале: Разрушения в Иркутске

Эпицентр находился там же, где и эпицентр предыдущего землетрясения — в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла.

На Байкале произошло ещё одно землетрясение

Ещё одно землетрясение произошло на Байкале. В Иркутске подземные толчки ощущались силой в 4 балла. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным ведомства, землетрясение зафиксировано 10 декабря в 22:20 по иркутскому времени (17:20 мск).

Эпицентр находился там же, где и эпицентр предыдущего землетрясения — в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла.

Ранее в четверг в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5, подземные толчки также ощущались на территории Иркутской области. В результате подземных толчков в Иркутске получили повреждения ряд объектов образования, спорта и культуры.