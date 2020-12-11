Измена мужа в исламе

Для того, чтобы факт измены был зафиксирован и подтвержден, необходимо, наличие четырех свидетелей, которые заслуживают доверия, либо же человек, совершивший прелюбодеяние, заявляет о собственном раскаянии.

По справедливым законам Ислама, измена является очень большим грехом и предполагает действительно строгие наказания

Измена в Исламе - это один из величайших грехов, который заслуживает самого сурового наказания, она относится к ряду самых серьезных запретов, которые только существуют в исламской религии, как по отношению к женщине мусульманке, так и по отношению к мужчине мусульманину. Традиции и требования Ислама во многом отличаются от тех, которые существуют в христианстве, особенно когда это касается поведения мужчины и женщины. Все эти требования и запреты призваны помочь обществу, а также мусульманской семье достичь действительно идеальных супружеских отношений, если каждая из сторон будет следовать этим требованиям и приложит необходимые усилия.

По справедливым законам Ислама, измена является очень большим грехом и предполагает действительно строгие наказания, поскольку грех прелюбодеяния разрушает общество, ведет к разврату, непристойностям, болезням и различным другим бедствиям, которые постигают людей. Строгие наказания и запреты Ислама полностью соответствуют авраамистическим религиям и способствуют уменьшению зла, предотвращая распространение среди людей пагубных последствий от данного греха, сохраняя отношения между мужем и женой, защищая семейные ценности и семейный очаг.

Наказание

Измена в Исламе карается смертной казнью. Для того, чтобы факт измены был зафиксирован и подтвержден, необходимо, наличие четырех свидетелей, которые заслуживают доверия, либо же человек, совершивший прелюбодеяние, заявляет о собственном раскаянии, поскольку не готов нести на себе всю оставшуюся жизнь этот грех.

Также измена по Исламу может караться таким способом наказания, как хадд – телесные удары, которым подвергают грешников, совершивших прелюбодеяние. Смертная казнь не применяется к незамужней девушке или неженатому юноше: для них предусмотрено по Исламу наказание в виде ста ударов плетьми публично. В Священной Книге Коран сказано: «Прелюбодейка и прелюбодей… Накажите каждого из них ста ударами плетью. Не испытывайте сострадания к ним, исполняя предписанное Богом, если уверовали вы в Аллаха и Судный День. И пусть группа верующих будет свидетелями приведения наказания в исполнение» (сура Ан-Нур (Свет), 2-й аят). Публично наказание совершается для того, чтобы отбить у всех, кто увидит это, желание совершать такое преступление, которое пагубно отражается на социуме мусульман.

Если же измена коснулась супружеской пары, произошло нарушение супружеской верности, то за такую измену положено наказание в виде смертной казни. Но Ислам смотрит на этот вопрос крайне щепетильно и справедливо: принять решение о совершении смертной казни может только шариатский судья и только тогда, когда соблюдены все необходимые условия. Таких условий по Исламу два: должно быть четыре свидетеля совершения измены, которые факт совершения измены и процесс полового сношения видели сами воочию, или же если человек, который совершил измену, явился с повинной и раскаялся и перед Всевышним Аллахом, и перед людьми, а также пришел с просьбой совершить над ним суд, чтобы остаток жизни не носить на себе этот тяжкий смертный грех за это дело.

При принятии решения по наказанию за измену по Исламу не принимают во внимание всевозможные подозрения или словесные обвинения: если нет в наличии вышеуказанных доказательств, то факт измены не считают реальным и произошедшим.

Если же есть четыре необходимых свидетеля, которые могут подтвердить, что видели воочию процесс полового сношения, то этих очевидцев произошедшего будут допрашивать по раздельности, и если в их показаниях будет явное расхождение, то свидетели будут наказы публично за оскорбление женской чести, а с мужчины и женщины, которых обвиняли в измене, будут сняты все подозрения.

В Исламе запрещен самосуд, поэтому только официальные государственные органы могут приводить в исполнение наказания. Если же мусульмане проживают в светском государстве, то наказание мусульман за измену невозможно. По Исламу, наказание за измену не является самоцелью, главный принцип - это сдержать людей и их плотские страсти от совершения греха прелюбодеяния, зная о жестокости наказания они будут удерживать самих себя от совершения пагубного греха, таким образом сохраниться целомудрие в обществе и человек сможет избежать серьезного возмездия в Судный День.

Если человек, совершивший грех, не покаялся и не понес физическое наказание, это усугубит его состояние в Аду, когда его земная жизнь подойдет к концу.

Подозрения и клевета

По Исламу, наказание за измену и прелюбодеяние может отменить любое весомое сомнение в том, что обвиняемый причастен к этому преступлению. Об этом сказал еще Пророк Мухаммад ﷺ, говоря, что «наказания аннулируются сомнениями» в причастности к преступлению того, кого в нем обвиняют.

Мужчина не может сказать женщине, которая его женой не является, что она – прелюбодейка, не имея на то достаточно доказательств ее прелюбодеяния, то есть свидетельства четырех очевидцев. За это он будет наказан – ему полагается восемьдесят ударов плетью как наказание за то оскорбление, которое он высказал женщине, как защита женской чести в назидание всем, кто собирается повторить его ошибку.

В Священной Книге Коране сказано, что тот, кто клевещет на девушек или женщин и не имеет для этого четырех свидетелей их прелюбодеяния, должен быть наказан: ему положено восемьдесят плетей и он больше никогда не сможет быть свидетелем – его свидетельство приниматься во внимание не будет во время судебных разбирательствах любого рода. Такие люди, как сказано в Коране, являются грешниками и клеветниками, и будут считаться таковыми до тех пор, пока не исправятся и не покаются, извинившись перед той женщиной, которую оскорбили своим необоснованным обвинением и публично перед теми людьми, которым была передана клевета.

Обвинение невиновной женщины, которая не совершала приписываемого ей преступления, является одним из семи самых пагубных грехов, и об этом сказано в одном из достоверных хадисов, в котором Пророк Мухаммад ﷺ предписывает сторониться клеветы и оскорблений в адрес женщин целомудренных и верующих, но которые оказались невнимательными в своем поведении, что могло стать причиной, породившей возникновение сомнений в целомудрии их. Хадис гласит, что перед Всевышним крайне греховны те, кто посягает на честь женщины, поскольку у женской чести привилегированное положение перед Всевышним Аллахом. Для мусульманина неприемлемы пересуды, домыслы и подозрения. В Священной Книге Коран есть такие слова: «Те же, кто обвиняет в измене своих жен и не имеет свидетелей, кроме как самих себя, должны четырежды засвидетельствовать свое обвинение, оговаривая, что свидетелем является и Аллах в том, что он правдив в своих словах. На пятый раз он говорит: «И пусть покарает меня Господь, если я солгал». Жена же, чтобы не быть наказанной, должна четырежды засвидетельствовать, что свидетелем правдивости ее является Аллах, а супруг лжет. На пятый раз она говорит: «И пусть же будет на мне гнев Божий, если муж мой правдив» (сура Ан-Нур (Свет), 4-10 аяты).

освидетельствования в суде откажется, то его также наказывают – ему положено восемьдесят ударов плетью за то, что наговаривает на свою жену.

Приводится в хадисе случай, когда в присутствии Посланника Аллаха ﷺ Хиляль ибн Умайя свою супругу обвинил в измене и прелюбодеянии. И тогда Пророк Мухаммад ﷺ повторил несколько раз, чтобы он либо принес доказательства, или его самого постигнет наказание за ложное обвинение. Тогда сподвижник воскликнул недоуменно: «Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, я правдив! Воистину, Всевышний низведет знамения, которые защитят мою спину от наказания!». После этого посредством ангела Джабраила были ниспосланы аяты Священной Книги Коран: «Те же, кто обвиняет в измене своих жен…».

Пророк Всевышнего ﷺ пригласил обоих супругов к себе и сказал им в назидание такие слова: «Воистину, Всевышний Творец знает, что один из вас лжет. Может быть, кто-то из вас раскается?». Супругов развели, но наказанию никто из них не подвергся.

Судебный процесс

Процесс освидетельствования измены в Исламе или лиан, как он называется в мусульманском богословии, должен строиться по определенному порядку. Если свидетелей измены и прелюбодеяния нет в достаточном количестве, если жена отрицает свою половую связь с другим мужчиной, но муж обвиняет ее в этом, то начинается процесс, итогом которого становится то, что супруги перестают быть мужем и женой.

Этот процесс происходит в присутствии судьи, старосты и муфтия, то есть человека, который занимается в этом городе или населенном пункте общественно-религиозными вопросами и имеет относительно лиана определенные правовые знания.

Перед тем, как будут произнесены клятвы, необходимо произнести назидание, которое будет способствовать правдивости супругов, чтобы в них проснулось чувство набожности перед Всевышним Аллахом, который знает обо всем.

На этом мероприятии необходимо, чтобы присутствовало как минимум три человека, и когда супруги будут произносить свидетельствующие формулы, каждый из них должен рукой указывать на другого.

Когда данный процесс будет завершен, необходимо проговорить все необходимые формулы. Затем муфтий, судья или имам должен объявить, что муж и жена перестают быть супругами. При таком процессе никакие наказания не предусмотрены, а с супруга его обязанность материально содержать жену снимается. У жены же остается все то, что ей подарил или купил муж. Пророку Мухаммаду ﷺ принадлежат такие слова, которые упоминаются в хадисе: «Всевышний вам судья! Но кто-то из вас лжец. Муж не имеет права забирать у жены то, что было передано или даровано ей».

После того, как проведена такая процедура, супруги уже стать мужем и женой не смогут никогда.

Процесс ли‘ана является той формой разрешения ситуации, связанной с неверностью супругов, которая применима только в тех ситуациях, когда дело касается именно мужа и жены. По мнению мусульманских ученых, доводить такие ситуации до разбирательств на публике нежелательно, поскольку не стоит вносить сор из избы, если это внутрисемейные проблемы, то ни к чему смотреть на их разрешение всем, а следует просто развестись, если подозрения и сомнения между супругами привели к тому, что семейная жизнь стала невыносимой. Супруги могут оставаться мужем и женой, если они найдут в себе силы искренне раскаяться и друг друга простить.

Раскаяние за измену

Измена в Исламе – тяжелый грех, но мусульманская религия смотрит на этот вопрос с той точки зрения, что никогда не поздно раскаяться и встать на праведный путь. Как сказано в аяте Священной Книги Коран, что те, кто прелюбодействуют получат наказание. Но это не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах — Прощающий, Милосердный. Кто раскаивается и поступает праведно, тот действительно возвращается к Аллаху.

Женщины мусульманки часто задаются вопросом о том, как надлежит вести себя с супругом, относительно которого у нее возникают сомнения в его верности, но доказательств его измены у нее нет. Правоверному мусульманину ни в коем случае не подобает опускаться до настолько низкого уровня, чтобы у супруги возникали сомнения на его счет. Но и супруге не следует опускаться до уровня сплетен, не следует впускать в свое сердце ненависть к своему мужу, отдаваться во власть неприязни. Сохранить семью – вот главная задача в такой ситуации, и с этой позиции и стоит смотреть на ситуацию, поэтому честная супруга никогда не должна участвовать в уничтожении семьи: женщине следует стать еще более доброй, участливой, внимательной к мужу и своим детям, чтобы у Сатаны не появилось возможности оправдать перед супругом ее, которого он пытается увести с истинного пути, его преступную связь тем, что у него нерадивая жена. Жена на такую ситуацию должна смотреть более мудро: необходимо ежедневно молиться за своего мужа, чтобы Всевышний Аллах направил его на путь истинный.

Измена в Исламе, если она еще не свершилась, но есть к ней предпосылки, должна восприниматься как испытание, через которое мужу и жене предстоит пройти, сохранив свою семью и не допустить ее разрушения. Супруге не следует закрывать перед своим мужем дверь возвращения и спасения: сохранив в спокойствии и целостности свой домашний очаг, сохранив свою собственную честь и удержав себя от неосмотрительных поступков, жена может быть уверена, что мужчина вернется в такую семью и уже никогда ее не покинет.

Измена в Исламе – это провокация шайтана, Ислам смотрит на это, как на попытки сатаны ввести человека в искушение, тем самым увести его с пути, ведущего в Рай, и человек не должен поддаваться на такие провокации и наущения. Как муж, так и жена, находясь в ситуации возможной измены супруги или супруга, должны стать его помощниками друг для друга в том, чтобы у второй половинки хватило силы отступить от греха и вернуться на путь спасения.

Источник: medinaschool.org