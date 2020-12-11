Как оформить кредитные каникулы

Каникулы коллекторов

Коллекторские агентства в связи с принятием закона о кредитных каникулах организовали работу по списанию части просроченной задолженности заемщикам, обратившимся к ним, сообщила СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (СРО «НАПКА»).

Коллекторы обычно работают с должниками либо как агенты, когда компания действует от имени и по поручению банка или МФО, либо, в случае переуступки прав требований (цессия), как кредиторы.

При работе в качестве агентов коллекторы, если это заранее не было дополнительно определено, не имеют права самостоятельно изменить график платежей по долгу. Но коллекторы наладили взаимодействие с банками и МФО для информирования их о случаях обращения физических лиц в связи с кредитными каникулами, говорится в сообщении СРО.

Если же банк или МФО уступили права требования и кредитором является коллекторское агентство, должнику, у которого нет возможности погасить просроченную задолженность или соблюдать график платежей, будут предложены индивидуальные условия погашения долга, обещает СРО. По данным организации, программы поддержки должников разработаны и действуют во всех коллекторских агентствах, состоящих в ассоциации. При наличии оснований коллекторы могут списать заемщику часть задолженности, предоставить отсрочку, снизить сумму платежа и т. п.