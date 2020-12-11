Жизнь на других планетах: Какая она и к чему готовиться?

Похожа ли жизнь на других планетах на земную? Ученые высказали важное предостережение.
Жизнь на других планетах уже давно стала темой для спекуляций научных фантастов. Но в художественных фильмах и книгах в далеких мирах часто можно увидеть живых существ, которые очень похожи на земных или полностью им идентичны. Но, как отмечают ученые, вероятность существования на других планетах идентичных нашим растений, а тем более животных — является достаточно низкой.
Если коротко, то внешний вид и свойства растений являются результатом их приспособления к условиям окружающей среды в течение миллионов лет, из-за этого растительность в Сибири, джунглях Амазонии и Исландии будет иметь совершенно разный характер. При этом в одинаковых климатических условиях в разных частях земного шара некоторые организмы демонстрируют схожие механизмы адаптации, а некоторые - радикально отличные, кое-где уникальные. На планетах земного типа при наличии углеродных форм жизни и условиях очень близких к земным вполне возможно встретить подобные растения в наших, которые используют фотосинтез на основе хлорофилла и соответственно имеют зеленые листья или иглы, при этом их форма и размер могут существенно отличаться от того, что мы видим на Земле. Столь близкое совпадение внешнего вида растений с земными, как показывают в фантастических фильмах, крайне маловероятно.
А вот животные на других планетах даже при похожих условиях будут абсолютно другими — для этого стоит хотя бы обратить внимание на многообразие их земных форм.
Источник: znaj.ua