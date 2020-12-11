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Жизнь на других планетах: Какая она и к чему готовиться?

03:00 11.12.2020 Фото: pxhere.com
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Животные на других планетах даже при похожих условиях будут абсолютно другими — для этого стоит хотя бы обратить внимание на многообразие их земных форм.

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Жизнь на других планетах уже давно стала темой для спекуляций научных фантастов

Похожа ли жизнь на других планетах на земную? Ученые высказали важное предостережение.

Жизнь на других планетах уже давно стала темой для спекуляций научных фантастов. Но в художественных фильмах и книгах в далеких мирах часто можно увидеть живых существ, которые очень похожи на земных или полностью им идентичны. Но, как отмечают ученые, вероятность существования на других планетах идентичных нашим растений, а тем более животных — является достаточно низкой.

Если коротко, то внешний вид и свойства растений являются результатом их приспособления к условиям окружающей среды в течение миллионов лет, из-за этого растительность в Сибири, джунглях Амазонии и Исландии будет иметь совершенно разный характер. При этом в одинаковых климатических условиях в разных частях земного шара некоторые организмы демонстрируют схожие механизмы адаптации, а некоторые - радикально отличные, кое-где уникальные. На планетах земного типа при наличии углеродных форм жизни и условиях очень близких к земным вполне возможно встретить подобные растения в наших, которые используют фотосинтез на основе хлорофилла и соответственно имеют зеленые листья или иглы, при этом их форма и размер могут существенно отличаться от того, что мы видим на Земле. Столь близкое совпадение внешнего вида растений с земными, как показывают в фантастических фильмах, крайне маловероятно.

А вот животные на других планетах даже при похожих условиях будут абсолютно другими — для этого стоит хотя бы обратить внимание на многообразие их земных форм.

Источник: znaj.ua

животные. жизнь на других планетах космос планеты растения ученые
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