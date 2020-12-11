Международный день гор отмечается 11 декабря 2020 года: Красивые и величественные, как горы поздравления в праздник

Около четверти поверхности суши покрыто горами. Десятая часть населения земли проживает в горах среди уникальных животных и растений, способных существовать только в горной местности.

11 декабря отмечается Международный день гор

11 декабря отмечается Международный день гор (англ. International Mountain Day), установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года (резолюция A/RES/57/245).

Но учрежден он был ранее — в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию, когда была принята Повестка дня на XXI век, глава 13 которой, озаглавленная «Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие», стала вехой в истории развития горных районов. А повышенное внимание к роли гор подтолкнуло Генеральную Ассамблею объявить 2002-й год Международным годом гор, а в следующем году и сегодняшнюю дату.

Генеральная Ассамблея ООН призвала международное сообщество организовывать в этот день мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания к проблемам развития горных регионов планеты и необходимости оказания помощи их населению. В соответствующей резолюции отмечена особая актуальность действий, направленных на устойчивое развитие горных регионов.

Просветительские мероприятия, приуроченные к этому Дню, как правило, включают тематические книжные ярмарки, симпозиумы, лекции и семинары, также проводятся тематические занятия в школах. Общества любителей гор обычно проводят познавательно-развлекательные мероприятия на неделе, включающей 11 декабря.

Горы занимают практически одну четвертую поверхности суши, играют важнейшую роль в продвижении нашего мира к устойчивому экономическому развитию и являются домом 15% населения. Они не только дают источник средств к существованию и благополучию почти для 1,1 млрд. людей, проживающих в горных районах, но опосредовано благоприятно влияют на миллиарды проживающих у их подножья. И, конечно же, нельзя забывать, что горы — это заповедник для многих уникальных видов растений и животных, источник воды всех основных рек Земли.

Однако, сегодня все шире признается, что горы являются уязвимыми экосистемами, имеющими глобальное значение как источник большей части мировых запасов пресной воды, место обитания уникального биологического разнообразия и расположения богатого культурного наследия, популярное место отдыха и туризма.

Ведь ухудшение состояния окружающей среды приводит к засухе, оползням, обвалам и другим стихийным бедствиям в горах, а обострение политической обстановки в горных регионах — к локальным войнам, распространению терроризма, росту числа беженцев, голоду и болезням. Все это приводит к потере уникального природного и человеческого потенциала горных регионов. Поэтому так важно привлекать внимание мирового сообщества к этим проблемам для сохранения гор.

Также надо отметить, что каждый год для Международного дня гор определяется тема, в рамках которой и разрабатываются информационные материалы и проходят мероприятия. Так, в разные годы девизами Дня были слова: «Мир: ключ к устойчивому развитию горных районов», «Горный туризм: как заставить его работать для бедных», «Продовольственная безопасность в горах», «Управление рисками стихийных бедствий в горах», «Горные меньшинства и коренные народы», «Горы: Ключ к устойчивому будущему», «Культура гор: разнообразие и самобытность», «Горы в опасности: климат, голод, миграция», «Значение гор», «Горы и молодежь», «Биоразнообразие гор» и другие.

Интересные факты

В России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах Федерации и покрывают более половины территории страны. Среди любимых горнолыжных и альпинистских зон одно из первых мест занимает Кавказ. Даже события новейшей истории России запечатлены в названиях горных хребтов — одна из горных вершин Центрального Кавказского хребта названа «Курском».

Европа также славится своими горными курортами, среди которых популярны Альпы. Самой высокой горой в Западной Европе считается Монблан (расположен в Альпах, на границе Франции и Италии). В июле 1965 года под Монбланом был торжественно открыт туннель, связавший курортные центры Франции и Италии.

Япония неоднократно выдвигала самую высокую гору Японии, «визитную карточку» страны — гору Фудзи — кандидатом на занесение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но кандидатура Фудзи отклонялась в связи с сильной замусоренностью горы. В Японии началось поистине всенародное движение добровольцев с целью привести склоны горы в порядок — альпинисты и скалолазы, служащие компаний и пенсионеры, учителя, школьники и студенты — все неравнодушные приняли участие в уборке национальной гордости. Наконец, 22 июня 2013 года гора Фудзи была официально включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ежегодно 8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма (День альпиниста).

Теплые поздравления в праздник

Всех, кто горы любит очень

Поздравляю нынче я.

Пусть романтика походов

Вдохновляет вас, друзья. Манят новые вершины,



От восторга на пределе

Души ваши пусть поют. Силы и успех дают.От восторга на пределеДуши ваши пусть поют. Будут рядом с вами в деле

Лишь надежные друзья.

И не будет в окружении

Лицемерия, вранья. Лучше гор могут быть только горы,



Ну а мы и не стали бы спорить,

Лучше гор ничего в мире нет! Так сказал нам великий поэт,Ну а мы и не стали бы спорить,Лучше гор ничего в мире нет! Они нас опьяняют и манят,

Мы величием их сражены,

Их вершин не увидеть в тумане,

Будьте ж люди, как горы сильны! Небо, солнце, облака, простор,



И ни к чему пустые споры,

Лучший отдых — это горы!

Я с Днем гор вас поздравляю,

Вершин прекрасных вам желаю,

Чтоб в горы вы всегда стремились,

Душой и телом закалились!

Чтоб были вы сильны, могучи,

Чистый воздух, воздух гор,И ни к чему пустые споры,Лучший отдых — это горы!Я с Днем гор вас поздравляю,Вершин прекрасных вам желаю,Чтоб в горы вы всегда стремились,Душой и телом закалились!Чтоб были вы сильны, могучи,Чтоб покорились вам все кручи! С Днем гор международным!

Пусть будет мир свободным,

А горы ввысь стремятся,

Разломов не боятся! Пусть будут альпинисты

Внимательны и быстры,

Но гор не разрушают,

Природе не мешают! Горы — сказочный мир и суровый.

Выше туч они вверх поднялись.

И не все оказались готовы

Покорить их холодную высь. Горы любят лишь тех, кто достоин

Испытать крутизну этих скал.

Кто бесстрашен, надежен, спокоен,

Кто не славу, а мудрость искал. Великие горы, вы так прекрасны!

Когда ты стоишь на вершине,

То вдруг понимаешь четко и ясно,

Что ты лишь песчинка в сем мире! Пусть горы могучие будут всегда

Пристанищем, домом красивым,

Пусть гор территория будет чиста,

Чтоб каждый в горах был счастливым! Лучше гор могут быть только горы, —

Нам истина эта известна,

Ведь манят они много лет,

Всегда они интересны. Вас с праздником гор поздравляю,

Желаю крутых восхождений,

Общение с горами подарит

Пусть массу прекрасных мгновений. Рельефы горные красивы,

И уникальна каждая гора.

Чудесны горные массивы.

Какой пейзаж. Какая красота. С Днем гор сердечно поздравляю!

Не увядает пусть природа никогда.

А нам ее я защищать желаю,

Чтоб восхищали горы нас всегда. В горах сила и покой,

И найдет здесь отдых свой,

Свежий воздух, дух природы,

Человек, что покоряет горы.

Но непобедимо, непокорно,

Обладая тайной не земной,



Скрывая места, где ты не был.

День же этот имеет отличие,

Он прославляет горное величие! Горная вершина рвется в небо,Скрывая места, где ты не был.День же этот имеет отличие,Он прославляет горное величие! Недаром самых смелых путь

Прошел через вершины.

Горы не так доступны,

Как тихие равнины. Их неприступная краса,

И снежное сиянье

Всегда к себе тянули

Все смелые создания.

Источник: calend.ru