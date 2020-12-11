Ханука 2020: Традиции и душевные поздравления в светлый день 11 декабря

В 2020 году праздник свечей начнется 10 декабря с заходом солнца и продлится до 18 декабря.

Праздник свечей, которые зажигают в честь чуда

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 11 декабря.

Ханука — это еврейский праздник свечей, которые зажигают в честь чуда, происшедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Этот праздник начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней.

В 332 году до н.э. Иудея добровольно перешла под власть Александра Македонского, который придерживался политики невмешательства в религиозную жизнь евреев. После смерти Александра в 323 году до н.э. и множества войн, которые вели между собой его наследники, к власти пришла египетская династия Птолемеев, и последующее столетие прошло в состоянии относительной стабильности.

В 198 году до н.э. Птолемеи были разгромлены Селевкидами (ассирийскими греками), в руки которых попала и Иудея. Поначалу общая ситуация казалась неизменной и даже отчасти улучшилась. Евреи получили письменные гарантии, подтверждающие их право жить «по законам своих отцов», и налоговое бремя было несколько уменьшено. Но затем Селевкиды начали предпринимать попытки эллинизировать евреев. Греческая философия и культура постепенно стали проникать в еврейскую среду.

В 175 году до н.э. к власти пришел Антиох Епифан, при нем эллинизация негреческого населения приобрела особо жесткие формы. Тора стала запретной книгой, соблюдение еврейских законов — серьезным преступлением, повсюду были установлены идолы. Антиох дал свое имя Иерусалиму, храмовые сокровища были конфискованы, а сам Храм разграблен.

В ответ в Иудее началось восстание под предводительством семьи Маккавеев. По сравнению с войском Антиоха, повстанческая армия была малочисленна, плохо вооружена и подготовлена. Возглавлявший армию Иегуда Маккавей, понимая это, избегал открытых сражений, не давая противнику возможности воспользоваться численным преимуществом. Нападая на отдельные отряды греков, повстанческая армия одерживала одну победу за другой. За три года она вытеснила завоевателей с территории страны и освободила Иерусалим, доказав, тем самым, что высокая цель и сила духа порой имеют решающее значение.

Предание гласит, что поднявшись на Храмовую гору, евреи нашли в Храме масло для лампад, достаточное для поддержания огня лишь в течение одного дня. Однако, чудесным образом огонь в золотой меноре горел целых восемь дней, в течение которых приготовили новые запасы масла. Так был заново освящен Храм. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день праздника, две — во второй, три — в третий и так далее, до восьми, используя для этого, как правило, специальный подсвечник — ханукию. Еврейская мудрость гласит: «Немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму».

В Хануку у детей каникулы, принято дарить им игрушки и давать деньги. О давних событиях напоминает также игра в ханукальный волчок, на каждой из четырех граней которого написана первая буква слов фразы «Чудо великое было здесь» (если дело происходит в Израиле) или «Чудо великое было там» (в диаспоре).

Красивые поздравления в светлый день

Праздник Хануки приходит,

Свечи в доме зажигай.



Зло, обиды, неудачиТы из сердца отпускай.

Светлый праздник пусть подарит

Счастье всей твоей семье.

Дарит радость, очищение

И здоровье он тебе.

Тени в жизни уж нет места,

Ведь горит огонь благой.



Пусть всегда с тобою будутМир, достаток и любовь.

Зажгутся свечи и развеют мрак.

Возникнет радость, словно ниоткуда.

Остался праздник Хануки в веках

Напоминаньем о победе чуда.

Пусть огоньки рассеют эту тьму,

Помогут вечером найти дорогу.



Желаю счастья дому твоему,Пускай огонь прогонит все тревоги.

Восемь радостных дней и ночей,

Это праздник зажженных свечей,

То Ханука к нам в гости идет,

Свет волшебный с собою несет!

Поздравляю с Ханукою вас,

Счастья вам, в этот праздничный час,



И безбрежной любви, и удачи,И конечно, здоровья в придачу!

Сегодня Ханука идет

И я хочу тебя поздравить,

Пусть в чудо праздник окунёт,

Когда свечу ты будешь ставить.

Пусть с тем волшебным огоньком

Сгорят твои ненастья,



Пусть дом наполнится добромИ безграничным счастьем.

Зажигайте в доме свечи,

Пусть все беды в них горят,

Ждут лишь радостные встречи

В этот праздник декабря!

Это Ханука настала

И по всем домам прошла,



Чтобы всем теплее стало,Доброту в сердцах зажгла!

Я здоровья пожелаю

И тебе, и всей семье,

Счастье дом пусть окружает,

И во всём везёт тебе!

Давным-давно, в час светлый и прелестный

Был храм очищен, свечи зажжены;



И Ханукой назвали день чудесный,Во славу избавления от тьмы.

В честь Хануки примите поздравленье,

Хотим от всего сердца пожелать,

Чтоб храм души — прекрасный и бесценный

Легко Вам было в чистоте держать.

Мы снова верим в чудо,

Великого Творца,



И радостью зажгутся,В день Хануки сердца.

Все восемь дней Кислева,

Свечей огонь горит,

С ним в дом войдёт Всевышний,

И путь нам освятит.

Гори, гори светильник,

Прибудет благо с ним,



В честь Хануки Священной,Ле хайм (Шалом) Иерусалим!

Вас с Ханукой спешу поздравить,

Желаю счастья и добра,

Огонь свечей пускай согреет,

Зажжет пусть искорку тепла.

Желаю мира в доме вашем,

Прощать обиды, не болеть,



Пусть сердце полниться любовью,От счастья хочется пусть петь.

Пусть восемь праздничных свечей

Зажгутся в Вашем доме,

И принесут в Ваш дом тепло,

Любовь и свет Господний!

Пускай Вас Бог благословит

На благие дела,



Пускай во всех делахХранит и бережёт всегда.

Всё горе пусть уходит прочь,

Сгорит в огнях свечей,

Желаю в этот праздник вам

Счастливых, ярких дней,

Успех, удача целый год

Сопутствуют пускай,



И сохранит всех Вас Господь,Научит Вас прощать.

Прощенье в этот день дари,

И душу открывай,

И в сердце ты к себе впусти

Добро, не забывай...

Кто помнит благие дела,

Прощать умеет зло,







В день ХанукиГосподь посмотрит на него.

С праздником Хануки

Вам поздравления шлю,

Пусть огонь свечей

От вас прогонит тьму.

Восемь дней пусть свечи



Дом ваш озаряют,Пусть молитвы добрыеВеру укрепляют.

Пусть все печали, беды

В огне святом сгорят,

Пусть небеса на добрые

Дела благословят.

Желаю вам в Хануки







Мира и добра,Дорога вашей жизниБудет пусть светла.

Источник: calend.ru