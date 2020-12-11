Какой церковный праздник сегодня? Кому нужно помолиться 11 декабря 2020 года

«Вы из истории хорошо знаете, что и раньше были гонения на христианство, но чем оно кончалось, торжеством христианства, так будет и с этим гонением — оно тоже кончится, и православная церковь снова будет восстановлена и православная вера восторжествует».

Священномученик Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) родился в семье военного и принадлежал к именитому дворянскому роду

Священномученик Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) родился в семье военного и принадлежал к именитому дворянскому роду. После окончания Императорского Пажеского корпуса участвовал в Балканской войне 1876-77 годов. По возвращении с фронта в Петербург знакомится с праведным Иоанном Кронштадтским и становится его духовным чадом.

В 1879 году Чичагов сочетается благочестивым христианским браком с Н.Н. Дохтуровой. В 1891 году выходит в отставку с воинской службы и в 1893 году по благословению Иоанна Кронштадтского принимает священнический сан. Служит в разных храмах Москвы. В 1895 году умирает его жена. В это время он начинает работать над «Летописью Серафимо-Дивеевского монастыря» и в 1898 году принимает монашеский постриг с именем Серафим.

Вскоре Серафим назначается настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря. В 1903 году по составленному им представлению, и при активном содействии императора Николая II, был прославлен преподобный Серафим Саровский. В это же время он составляет акафист преподобному.

В 1905 году Серафим — епископ Сухумский. С 1906 по 1912 годы он был архиепископом Орловским, Кишиневским и Тверским. Участвовал в Поместном соборе 1917-1918 годов, где возглавлял отдел «Монастыри и монашество». В 1917 году владыка Серафим был изгнан обновленцами со своей кафедры. Патриарх Тихон назначил его в Варшаву, но он так и не прибыл на место служения в связи с происходившими там боевыми действиями.

В 1921 году уже в сане митрополита Серафим был сослан в Архангельскую область. Несколько лет прожил в Воскресенском Федоровском монастыре под Шуей. Через семь лет был возвращен к делам Церкви и назначен на Ленинградскую кафедру. В 1933 году был уволен на покой и жил последние годы под Москвой. В 1937 году его арестовали и на носилках доставили в Таганскую тюрьму.

11 декабря того же года Серафим был расстрелян на полигоне в Бутово под Москвой. Владыка писал иконы. Чудесный образ Спасителя его работы находится в московском храме Илии пророка.

Источник: calend.ru