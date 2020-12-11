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Общество / Стиль жизни

Сойкин день: Что нужно делать 11 декабря, чтобы узнать свое будущее

08:20 11.12.2020 Фото: pxhere.com
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Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.

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Сойка — лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц

Дата по старому стилю: 28 ноября.
В этот день чествовали сойку — небольшую птицу с ярким оперением, широким хохолком на голове и длинным хвостом. Слово «сойка» представляет собой уменьшительно-ласкательный вариант древнерусского названия этой птицы — «соя», — которое, в свою очередь, происходит от глагола «сиять». Птица получила это название за яркое оперение.

Сойка — лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц. Может она воспроизводить и другие звуки — от стука топора до человеческого голоса. На Руси в старые времена говорили, что если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Мудрый человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью.

Сойку в народе называли вещуньей. Люди верили, что у этой пташки на крылышках находятся небольшие зеркала, в которых можно увидеть свое будущее.

Узнать, что тебя ожидает, в этот день можно было и без помощи птицы-сойки. Крестьяне подходили к колодцу и слушали воду: если слышалось позвякивание — можно было ждать прибыли, а если тишина стояла — на успех не стоило рассчитывать.

Также в Сойкин день гадали на монетах. Для этого в ближайший сугроб бросали горсть монет, а затем доставали их оттуда одна за другой. Если первой попадалась самая крупная из брошенных монет, можно было рассчитывать на удачу в делах, а если самая мелкая — напротив, не нужно было ждать дохода.

Именины в этот день
Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Рафаил, Серафим, Сергей, Степан, Тимофей, Федор

Источник: calend.ru

11 декабря 2020 гадание именины история праздник Сойкин день
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