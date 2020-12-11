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Названы настройки-невидимки, которые разряжают ваш смартфон

08:15 11.12.2020 Фото: pixabay.com
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Не менее существенное влияние на работу аккумулятора оказывает автоматическая регулировка яркости, а также push-уведомления.

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Названы настройки-невидимки, которые разряжают смартфон

Существует ряд настроек, которые, работая в фоновом режиме, могут весьма быстро разрядить смартфон. Отрегулировав их правильно, вы не только продлите время работы батареи устройства, но и поможете ускорить его работу, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.
"К настройкам, сажающим батарею, относятся: геолокация, бесконтактная оплата, а также блютуз. Эти приложения лучше отключать, если вы не пользуетесь ими на постоянной основе", — рекомендует эксперт.
Это касается и настроек к wifi. Многие не выключают его в моменты, когда он не нужен, однако при работе в фоновом режиме wifi все время ищет сети, к которым можно подключиться. Это способствует снижению заряда батареи, указал он.

Не менее существенное влияние на работу аккумулятора оказывает автоматическая регулировка яркости, а также push-уведомления. Следует обратить внимание и на то, как обновляются приложения: автоматическое обновление заставляет постоянно подгружать контент в фоновом режиме, что разряжает смартфон и замедляет его работу, заключил Косарев.

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