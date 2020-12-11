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Деньги / Общество

Что обязательно нужно сделать с деньгами 11 декабря 2020 года на Сойкин день

09:50 11.12.2020 Фото: pxhere.com
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В Сойкин день можно погадать на деньги.

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В Сойкин день можно погадать на деньги

11 декабря наступает Сойкин день. В народе говорят, если в этот день птичка прилетит к вашем дому и начнет щебетать, то нужно идти за ней. Она приведет к счастью. Только ругаться в это время нельзя - счастье спугнуть можно.

Еще 11 декабря не следует что-то брать взаймы, особенно у соседей. Ну и не забываем, что продолжается Рождественский пост, а значит, верующим нельзя есть пищу животного происхождения.

А еще в Сойкин день можно погадать на деньги. В сугроб надо кинуть несколько мелких монет разного номинала, а потом достать одну из них. Если первой попадется большего номинала, значит, в новом году вы будете при деньгах. Если же попадется самая мелкая – придется много работать и уповать только на свои силы.

Источник: izvmor.ru

гадание долг займы запреты дня приметы Сойкин день
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