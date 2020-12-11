Средиземноморская диета меню для похудения к Новому году

На такой диете можно, не голодая, скинуть 5-6 кг к Новому году.

Толк от диеты будет, если следовать простым правилам

Красотки Средиземноморья славятся осиной талией, а их питание признано одним из самых здоровых. Диета противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ и тем, кому рекомендуют дробное питание.

Правила Средиземноморской диеты

Толк от диеты будет, если следовать простым правилам. Размер порции – мяса, рыбы и овощей – в обед и ужин зависит от аппетита. Но есть можно только за столом, и никаких добавок. Обед и ужин всегда состоят из основного блюда, которое дополняется одним типом овощей (картофель под запретом). Заправить их можно оливковым маслом, а приправить – чесноком или луком.

Перекусы

Если захочется есть, допускаются перекусы: 10 штук миндаля, фундука или 5 половинок грецкого ореха и горсточка (10 г) тыквенных семечек. О соли лучше забыть. Вместо неё рекомендуется брать твёрдый сыр, специи.

Тем, кто не может без сладкого, в первой половине дня разрешено 2 ч. л. мёда, 2-3 шт. кураги. После каждого ужина рекомендуется кушать какой-нибудь фрукт или горсть ягод (бананы и виноград запрещены). Отлично подойдёт смородина, клюква, малина, черника (можно покупать в замороженном виде).

Завтраки

Завтрак, согласно Средиземноморской диете, может состоять из чашки кофе с одним сухариком или бубликом. В него можно добавить немного молока или сливок. Также разрешены тосты из зернового хлеба, рисовые хлебцы, кусочек ветчины, немного джема, яблоко.

Обеды

На обед рекомендуется включить в меню разные виды нежирного мяса, рыбы. На гарнир можно добавить овощи, зелень, пропаренный рис, макароны, творог. Мясо и рыбу можно запекать, тушить, варить, готовить на пару. Салаты рекомендуется заправлять оливковым маслом.

Ужины

На ужин подойдёт куриное филе, тушёная капуста с морковью, стручковая фасоль, яичница, отварная брокколи, суп из красной чечевицы, запечённая свекла, немного фруктов.

Рецепт супа из чечевицы

Ингредиенты:

красная чечевица – 1 стакан;

луковица – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

лимон – 1⁄2;

сельдерей – 1 стебель;



чеснок – 1 зубчик;куркума – 0,5 ст. л.растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

1. Лук и морковь очистить и вместе с сельдереем мелко нарезать. Чеснок пропустить через пресс.

В кастрюлю с толстым дном налить масло, выложить чеснок, а через 2 минуты добавить остальные подготовленные овощи и пассеровать.

2. Всыпать промытую чечевицу, куркуму и влить 1,5 литра кипятка. Накрыть крышкой, уменьшить огонь и варить 25 минут.

Перед подачей выжать в суп сок из половины лимона. Можно приправить блюдо острым перцем.

Источник: rsute.ru