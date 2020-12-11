11.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Средиземноморская диета меню для похудения к Новому году

20:20 11.12.2020 Фото: pxhere.com
0

На такой диете можно, не голодая, скинуть 5-6 кг к Новому году.

% name% title
Толк от диеты будет, если следовать простым правилам

Красотки Средиземноморья славятся осиной талией, а их питание признано одним из самых здоровых. Диета противопоказана людям с заболеваниями ЖКТ и тем, кому рекомендуют дробное питание.

Правила Средиземноморской диеты

Толк от диеты будет, если следовать простым правилам. Размер порции – мяса, рыбы и овощей – в обед и ужин зависит от аппетита. Но есть можно только за столом, и никаких добавок. Обед и ужин всегда состоят из основного блюда, которое дополняется одним типом овощей (картофель под запретом). Заправить их можно оливковым маслом, а приправить – чесноком или луком.

Перекусы

Если захочется есть, допускаются перекусы: 10 штук миндаля, фундука или 5 половинок грецкого ореха и горсточка (10 г) тыквенных семечек. О соли лучше забыть. Вместо неё рекомендуется брать твёрдый сыр, специи.

Тем, кто не может без сладкого, в первой половине дня разрешено 2 ч. л. мёда, 2-3 шт. кураги. После каждого ужина рекомендуется кушать какой-нибудь фрукт или горсть ягод (бананы и виноград запрещены). Отлично подойдёт смородина, клюква, малина, черника (можно покупать в замороженном виде).

Завтраки

Завтрак, согласно Средиземноморской диете, может состоять из чашки кофе с одним сухариком или бубликом. В него можно добавить немного молока или сливок. Также разрешены тосты из зернового хлеба, рисовые хлебцы, кусочек ветчины, немного джема, яблоко.

Обеды

На обед рекомендуется включить в меню разные виды нежирного мяса, рыбы. На гарнир можно добавить овощи, зелень, пропаренный рис, макароны, творог. Мясо и рыбу можно запекать, тушить, варить, готовить на пару. Салаты рекомендуется заправлять оливковым маслом.

Ужины

На ужин подойдёт куриное филе, тушёная капуста с морковью, стручковая фасоль, яичница, отварная брокколи, суп из красной чечевицы, запечённая свекла, немного фруктов.
Рецепт супа из чечевицы

Ингредиенты:

красная чечевица – 1 стакан;
луковица – 1 шт.;
морковь – 1 шт.;
лимон – 1⁄2;
сельдерей – 1 стебель;

чеснок – 1 зубчик;
куркума – 0,5 ст. л.
растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

1. Лук и морковь очистить и вместе с сельдереем мелко нарезать. Чеснок пропустить через пресс.
В кастрюлю с толстым дном налить масло, выложить чеснок, а через 2 минуты добавить остальные подготовленные овощи и пассеровать.

2. Всыпать промытую чечевицу, куркуму и влить 1,5 литра кипятка. Накрыть крышкой, уменьшить огонь и варить 25 минут.

Перед подачей выжать в суп сок из половины лимона. Можно приправить блюдо острым перцем.

Источник: rsute.ru

новый год похудеть рецепт средиземноморская диета стройность
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть, что сбрасывать к Новому году?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Доступность лекарств от коронавируса и скорость прибытия "скорой" в регионах приказал выяснить Путин
21:33 11-12-2020
Доступность лекарств от коронавируса и скорость прибытия
Меню на новый 2021 год: Блюда, которые обязательно понравятся быку
21:20 11-12-2020
Меню на новый 2021 год: Блюда, которые обязательно понравятся быку
Попал на видео убивший возлюбленную и ее 9-летнего брата пропавший бизнесмен
21:15 11-12-2020
Попал на видео убивший возлюбленную и ее 9-летнего брата пропавший бизнесмен
БердскСтартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория 2
21:15 11-12-2020
Стартовал сбор подарков в Бердске к Новому году 2021 для больных туберкулезом детей мочищенской больницы и санатория
Деньги умерших постояльцев дома ветеранов заставила вернуть в бюджет прокуратура Новосибирска
21:00 11-12-2020
Деньги умерших постояльцев дома ветеранов заставила вернуть в бюджет прокуратура Новосибирска
День зимнего солнцестояния 2020: Когда будет и как загадать желание в этот сильный день
20:50 11-12-2020
День зимнего солнцестояния 2020: Когда будет и как загадать желание в этот сильный день
Путин: Уголовное дело по отравлению Навального возбудить нельзя 1
20:46 11-12-2020
Путин: Уголовное дело по отравлению Навального возбудить нельзя
Средиземноморская диета меню для похудения к Новому году
20:20 11-12-2020
Средиземноморская диета меню для похудения к Новому году
Данные о выплате от Путина 10 000 рублей на детей в декабре появилась на Госуслугах. Смотрите видео
20:20 11-12-2020
Данные о выплате от Путина 10 000 рублей на детей в декабре появилась на Госуслугах. Смотрите видео
Грабили автомобили, киоски и кафе четверо подростков полгода в Новосибирске
20:05 11-12-2020
Грабили автомобили, киоски и кафе четверо подростков полгода в Новосибирске