Меню на новый 2021 год: Блюда, которые обязательно понравятся быку

Новый 2021 год уже почти на носу, и многие стали задумываться о том, какие же блюда можно приготовить для праздника, чтобы все гости остались довольны, а особенно хозяин года

Новый 2021 год уже почти на носу, и многие стали задумываться о том, какие же блюда можно приготовить для праздника, чтобы все гости остались довольны, а особенно хозяин года. Ведь от этого зависит, будет Бык благосклонен или нет, улыбнется ли удача в новом году. Поэтому так важно позаботиться о том, чтобы на новогоднем столе были только разрешенные блюда. А вот запрещённых быть не должно при этом.

Меню для новогоднего стола 2021 года

Новый хозяин года Бык является животным весьма спокойным и совершенно не привередливым в еде. Однако это травоядное, о чем нельзя забывать, и питается он лишь растительной пищей. Так что на столе не лишними будут всевозможные блюда из каш – гречки, риса, овсянки, пшена и прочих, а также зелень – салат, шпинат, петрушка, укроп и прочие. Вполне разрешены также фрукты и овощи. И с ними можно приготовить весьма много различных блюд. К примеру, на стол можно подать утку, запеченную в яблоках.

Не помешают вареные и тушеные овощные блюда, а также салаты, фруктовые десерты и напитки с соками. Кроме того, грибные блюда тоже можно ставить на новогодний стол. В меню обязательно должно быть как можно больше натуральных продуктов и поменьше вредностей. Также можно позволить себе нарезку из овощей и фруктов. А сырная подойдет для того, чтобы провести другого уходящего хозяина года – Крысу. Что же касается мясных блюд, то здесь необходимо быть осторожным. Так, разрешены вкусности из баранины, а также птицы, свинины и кролика. А вот о телятине и говядине даже речи быть не может.

Бык является настоящим сладкоежкой. Так что сладости на новогоднем столе будут совсем не лишними. Стоит приготовить новогодний торт, пирожные, мороженое, десерты из фруктов, выпечку с ними и прочее. В общем, идей для сладостей более чем достаточно. При выборе колбасы для стола важно выбирать такую, в которую не входит мясо говядины и телятины. Да и такие субпродукты, как сердце, печень и прочее также не подойдет. Поэтому не лишним перед покупкой будет ознакомиться с составом того или иного продукта.

С особенной осторожностью следует отнестись к приготовлению таких блюд, как заливное и холодец. Дело в том, что при изготовлении желатина используют говядину, поэтому его лучше заменить на агар-агар. К тому же при варке заливного или холодца вместо говяжьих костей использовать свиную рульку или же части курицы. Это самые важные моменты, связанные с новогодним столом. Остальные блюда вполне разрешены, поэтому новый хозяин года к ним весьма нормально относится.

Блюда, которые подойдут для новогоднего стола

Если хочется чего-то необычного и непривычного, тогда следует выбирать какие-то новые рецепты.

Мятая ароматная запеченная картошка

Ингредиенты:

крупная соль по вкусу;



оливковое масло в количестве 40 мл;чеснок порядка 4 долек;розмарин в количестве 10 граммов;сливочное масло порядка 30 граммов;8 штук картофелин, чтобы были по размеру одинаковыми.

Приготовление горячего гарнира:

для начала следует взять картошку, хорошенько ее вымыть под проточной водой, чтобы не было ни капли грязи и пыли, насыпать в кастрюлю с водой и сварить до готовности. При этом важно, чтобы овощ не переварился. Вылить воду и оставить картофель остывать. После остывания при помощи вилки немного раздавить, но чтобы не развалился овощ;

взять форму для запекания, налить в нее оливковое масло, после чего распределить аккуратно по дну;



взять чеснок, очистить его и нарезать мелкими тонкими пластинами, уложить в форму с оливковым маслом;теперь следует отправить в форму сваренный заранее картофель, причем размятой стороной вверх, после чего посыпать овощ солью, а также розмарином, предварительно измельчённым;взять сливочное масло, нарезать его на маленькие кубики и положить прямо на картофелины;разогреть заранее духовой шкаф до температуры 180 градусов по Цельсию и отправить в него картошку. Выпекать до зарумянивания.

Яблоки ароматные из духовки

Ингредиенты:

яблоки в любом количестве;

творог, сухофрукты, изюм, орехи на свой вкус, ванилин.

Приготовление:

для начала следует взять яблоки, промыть их хорошенько, просушить, после чего срезать верхушку и сделать ямку, убрав сердцевину с косточками;

взять творог, смешать его с сухофруктами, орехами, медом и наполнить смесью яблоки, после чего закрыть верхушкой;

разогреть духовой шкаф до температуры 180 градусов по Цельсию и отправить в него яблоки с творогом и начинкой, выпекать до готовности.

Такой десерт можно посыпать всего за пару минут до готовности шоколадной стружкой.

Источник: rsute.ru