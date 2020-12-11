Секреты питания Елизаветы II: Что ест и пьет королева Англии в свои 95 лет

Известно, что Елизавета II придерживается низкоуглеводной диеты. Скоро королеве исполняется 95 лет, несмотря на это, она в прекрасной форме. Королева Англии поделилась полезными пищевыми привычками.
Секреты питания Елизаветы II
Маленькие порции
Елизавета II никогда не увлекалась занятиями спортом, но при этом выглядит в свои 94 года прекрасно. Часто ей приходится принимать участие в банкетах, где нужно пробовать более 10 блюд. Согласно правилам этикета, их все нужно попробовать. Поэтому главным правилом королевы стало – есть только маленькие порции.
Есть только любимые продукты
Елизавета II очень любит шоколадный бисквит, поэтому ест каждый день небольшой кусочек. Ученые доказали, что людям, утром употребляющих любимую пищу, проще справиться с голодом в течение дня. Желательно кушать «вредности» в первой половине дня.
Шоколад
Елизавета II ест только черный шоколад с содержанием какао выше 60%. От молочного и белого королева отказалась. В темном шоколаде содержатся микроэлементы, которые оказывают позитивное влияние на сердце.
Сезонные овощи и фрукты
Елизавета II обожает клубнику, но ест ее только летом. Ученые доказали, что несезонные овощи и фрукты теряют свою ценность. Например, помидоры теряют более 50% витамина С.
Рыба
Елизавета II часто ест сэндвичи с копченым лососем, а также запеченную рыбу на ужин. Это не только вкусная еда. В рыбе содержатся полезные вещества, которые позитивно влияют на работу мозга.
Рецепты, которые понравятся Елизавете II
Суп из брокколи и цветной капусты
Что понадобится для приготовления:
брокколи – 400 г;
цветная капуста – 400 г;
шпинат – 200 г;
куриный бульон – 600 мл;
лук – 1 шт.;
твердый сыр – 100 г;
соль – ½ ч. л.;
зелень – по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления:
Довести воду в кастрюле до кипения.
Бросить в кипяток цветную капусту и брокколи. Варить 3 минуты.
Вынуть овощи из воды.
С помощью блендера взбить цветную капусту, брокколи, шпинат, лук. Добавить куриный бульон. Взбивать еще 30 секунд.
Полученную смесь отправить в кастрюлю, добавить молоко и соль. Довести суп до кипения, варить 2 минуты.
Украсить суп потертым твердым сыром и зеленью.
Салат со шпинатом, орехами и клубникой
Что понадобится для приготовления:
шпинат – 100 г;
клубника – 200 г;
авокадо – 1 шт.;
измельченный грецкий орех – 2 ст. л.;
яблочный уксус – 2 ст. л.
Пошаговый рецепт приготовления:
Клубнику нарезать слайсами, авокадо – кубиками.
Смешать ингредиенты в миске.
Посыпать салат грецкими орехами.
Запеченные помидоры с рыбой и сыром
Что понадобится для приготовления:
натуральный йогурт – 2 ст. л.;
майонез – 1 ст. л.;
консервированный тунец – 1 банка;
помидор – 4 шт.;
зелень – по вкусу;
перец – по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления:
Смешать майонез, йогурт, перец и тунец.
Разрезать помидоры пополам, вынуть сердцевину.
В помидорах распределить полученную смесь. Посыпать твердым сыром.
Разогреть духовку до 180 градусов. На противень постелить фольгу.
Дать помидорам остыть и подавать к столу.
Стоит отметить, что королевская семья предпочитает простые блюда. Сама Елизавета II придерживается низкоуглеводной диеты.
Источник: rsute.ru