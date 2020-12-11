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Красота / Общество

Секреты питания Елизаветы II: Что ест и пьет королева Англии в свои 95 лет

13:20 11.12.2020 Фото: pixabay.com
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Елизавета II ест только черный шоколад с содержанием какао выше 60%.

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Скоро королеве исполняется 95 лет, несмотря на это, она в прекрасной форме

Известно, что Елизавета II придерживается низкоуглеводной диеты. Скоро королеве исполняется 95 лет, несмотря на это, она в прекрасной форме. Королева Англии поделилась полезными пищевыми привычками.

Секреты питания Елизаветы II

Маленькие порции

Елизавета II никогда не увлекалась занятиями спортом, но при этом выглядит в свои 94 года прекрасно. Часто ей приходится принимать участие в банкетах, где нужно пробовать более 10 блюд. Согласно правилам этикета, их все нужно попробовать. Поэтому главным правилом королевы стало – есть только маленькие порции.
Есть только любимые продукты

Елизавета II очень любит шоколадный бисквит, поэтому ест каждый день небольшой кусочек. Ученые доказали, что людям, утром употребляющих любимую пищу, проще справиться с голодом в течение дня. Желательно кушать «вредности» в первой половине дня.

Шоколад

Елизавета II ест только черный шоколад с содержанием какао выше 60%. От молочного и белого королева отказалась. В темном шоколаде содержатся микроэлементы, которые оказывают позитивное влияние на сердце.
Сезонные овощи и фрукты

Елизавета II обожает клубнику, но ест ее только летом. Ученые доказали, что несезонные овощи и фрукты теряют свою ценность. Например, помидоры теряют более 50% витамина С.

Рыба

Елизавета II часто ест сэндвичи с копченым лососем, а также запеченную рыбу на ужин. Это не только вкусная еда. В рыбе содержатся полезные вещества, которые позитивно влияют на работу мозга.

Рецепты, которые понравятся Елизавете II

Суп из брокколи и цветной капусты

Что понадобится для приготовления:

брокколи – 400 г;
цветная капуста – 400 г;
шпинат – 200 г;
куриный бульон – 600 мл;

молоко – 100 мл;
лук – 1 шт.;
твердый сыр – 100 г;
соль – ½ ч. л.;
зелень – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

Довести воду в кастрюле до кипения.
Бросить в кипяток цветную капусту и брокколи. Варить 3 минуты.

Добавить шпинат. Варить 2 минуты.
Вынуть овощи из воды.
С помощью блендера взбить цветную капусту, брокколи, шпинат, лук. Добавить куриный бульон. Взбивать еще 30 секунд.
Полученную смесь отправить в кастрюлю, добавить молоко и соль. Довести суп до кипения, варить 2 минуты.
Украсить суп потертым твердым сыром и зеленью.

Салат со шпинатом, орехами и клубникой

Что понадобится для приготовления:

шпинат – 100 г;

лук – 1 шт.;
клубника – 200 г;
авокадо – 1 шт.;
измельченный грецкий орех – 2 ст. л.;
яблочный уксус – 2 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления:

Клубнику нарезать слайсами, авокадо – кубиками.
Смешать ингредиенты в миске.

Полить салат яблочным уксусом и аккуратно перемешать.
Посыпать салат грецкими орехами.

Запеченные помидоры с рыбой и сыром

Что понадобится для приготовления:

натуральный йогурт – 2 ст. л.;
майонез – 1 ст. л.;
консервированный тунец – 1 банка;
помидор – 4 шт.;

твердый сыр – 150 г;
зелень – по вкусу;
перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

Смешать майонез, йогурт, перец и тунец.
Разрезать помидоры пополам, вынуть сердцевину.
В помидорах распределить полученную смесь. Посыпать твердым сыром.
Разогреть духовку до 180 градусов. На противень постелить фольгу.

Запекать помидоры 5-6 минут.
Дать помидорам остыть и подавать к столу.

Стоит отметить, что королевская семья предпочитает простые блюда. Сама Елизавета II придерживается низкоуглеводной диеты.

Источник: rsute.ru

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