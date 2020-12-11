Секреты питания Елизаветы II: Что ест и пьет королева Англии в свои 95 лет

Скоро королеве исполняется 95 лет, несмотря на это, она в прекрасной форме

Известно, что Елизавета II придерживается низкоуглеводной диеты. Скоро королеве исполняется 95 лет, несмотря на это, она в прекрасной форме. Королева Англии поделилась полезными пищевыми привычками.

Секреты питания Елизаветы II

Маленькие порции

Елизавета II никогда не увлекалась занятиями спортом, но при этом выглядит в свои 94 года прекрасно. Часто ей приходится принимать участие в банкетах, где нужно пробовать более 10 блюд. Согласно правилам этикета, их все нужно попробовать. Поэтому главным правилом королевы стало – есть только маленькие порции.

Есть только любимые продукты

Елизавета II очень любит шоколадный бисквит, поэтому ест каждый день небольшой кусочек. Ученые доказали, что людям, утром употребляющих любимую пищу, проще справиться с голодом в течение дня. Желательно кушать «вредности» в первой половине дня.

Шоколад

Елизавета II ест только черный шоколад с содержанием какао выше 60%. От молочного и белого королева отказалась. В темном шоколаде содержатся микроэлементы, которые оказывают позитивное влияние на сердце.

Сезонные овощи и фрукты

Елизавета II обожает клубнику, но ест ее только летом. Ученые доказали, что несезонные овощи и фрукты теряют свою ценность. Например, помидоры теряют более 50% витамина С.

Рыба

Елизавета II часто ест сэндвичи с копченым лососем, а также запеченную рыбу на ужин. Это не только вкусная еда. В рыбе содержатся полезные вещества, которые позитивно влияют на работу мозга.

Рецепты, которые понравятся Елизавете II

Суп из брокколи и цветной капусты

Что понадобится для приготовления:

брокколи – 400 г;

цветная капуста – 400 г;

шпинат – 200 г;

куриный бульон – 600 мл;



молоко – 100 мл;лук – 1 шт.;твердый сыр – 100 г;соль – ½ ч. л.;зелень – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

Довести воду в кастрюле до кипения.

Бросить в кипяток цветную капусту и брокколи. Варить 3 минуты.



Добавить шпинат. Варить 2 минуты.Вынуть овощи из воды.С помощью блендера взбить цветную капусту, брокколи, шпинат, лук. Добавить куриный бульон. Взбивать еще 30 секунд.Полученную смесь отправить в кастрюлю, добавить молоко и соль. Довести суп до кипения, варить 2 минуты.Украсить суп потертым твердым сыром и зеленью.

Салат со шпинатом, орехами и клубникой

Что понадобится для приготовления:

шпинат – 100 г;



лук – 1 шт.;клубника – 200 г;авокадо – 1 шт.;измельченный грецкий орех – 2 ст. л.;яблочный уксус – 2 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления:

Клубнику нарезать слайсами, авокадо – кубиками.

Смешать ингредиенты в миске.



Полить салат яблочным уксусом и аккуратно перемешать.Посыпать салат грецкими орехами.

Запеченные помидоры с рыбой и сыром

Что понадобится для приготовления:

натуральный йогурт – 2 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

консервированный тунец – 1 банка;

помидор – 4 шт.;



твердый сыр – 150 г;зелень – по вкусу;перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

Смешать майонез, йогурт, перец и тунец.

Разрезать помидоры пополам, вынуть сердцевину.

В помидорах распределить полученную смесь. Посыпать твердым сыром.

Разогреть духовку до 180 градусов. На противень постелить фольгу.



Запекать помидоры 5-6 минут.Дать помидорам остыть и подавать к столу.

Стоит отметить, что королевская семья предпочитает простые блюда. Сама Елизавета II придерживается низкоуглеводной диеты.

Источник: rsute.ru