Календарь еврейских праздников на 2021 год

Календарь еврейских праздников на 2021 год

Ту би-Шват 28 января

Пурим 26 февраля



Ту би–Шват – этот день, который еще называют Новым годом деревьев, принято сажать молодые саженцы деревьев и употреблять в пищу фрукты и злаки, произрастающих в Израиле. В этот день следуют заветам Торы о фруктовых деревьях, которые нельзя не только срубать, но и ломать их, ибо они дают плоды человеку. Человек, как и дерево, держится своими корнями. Именно корни, хотя они и не видны, дают силу дереву и человеку. Крона дерева – как жизнь человека, плоды дерева – как дети, плоть от плоти.

Пурим – праздник в память о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад от жестокого замысла Амана, советника царя Ахашвероша, Аман решил истребить всех евреев Персии, но еврейская красавица Эстер (Эсфирь), которую полюбил царь Ахашвероша, раскрыла царю коварный замысел его советника и тем спасла свой народ. На утренней службе в синагоге в этот день читается свиток Эстер, а вечером на улицах и площадях устраиваются карнавальные шествия и шуточные представления – пуримшпили. Принято посылать друг другу «мишлоах манот» – наборы сладостей.

Песах – один из самых главных еврейских праздников. Этот праздник напоминает о событиях, которые происходили около 3300 лет назад, когда еврейский народ обрел свою независимость, покинув Египет, где находился в рабстве более двух столетий. Этот день считается днем духовной и физической свободы, днем рождения еврейского народа и началом национальной истории евреев. Этот еврейский праздник длится неделю, причем первый и последний вечера семьи собираются за пасхальным столом, проводят сейдер – пасхальную церемонию и вспоминают историю выхода из Египта. В память о лишениях и страданиях, которые выпали на долю еврейского народа в течение 40 лет блуждания по пустыне, принято употреблять особые продукты и блюда, например, хлеб заменяют мацой, пресными сухими лепешками.

День памяти – национальный день траура по 14 тысячам евреев, павших в войнах Израиля и отдавших жизнь за его существование. В этот день у Стены Плача и по всей стране проходят траурные церемонии и звучит сирена, во время который все встают и склоняют голову в память о павших

День Независимости Израиля -главный государственный праздник Израиля в честь провозглашения независимости государством Израиль в 1948 году. С тех пор этот день отмечается как день рождения Еврейского государства – дома для всех евреев, где бы они ни находились.

Шавуот – праздник дарования Всевышнем скрижалей Завета на горе Синай во время исхода евреев из Египта и праздник урожая, когда в Храм приносили первые плоды. В этот день еврейский народ обрел 10 заповедей, которые стали основными законами его существования в течение более 3000 лет. Праздник Шавуот отмечают через семь неделей после Песаха.

9 Ава – в этот день были разрушены Первый (586 г. до н. э) и Второй Иерусалимский Храм (70г.н.э.), а также произошло много других трагических событий. Поэтому 9-е ава считается днем траура и принято держать строгий пост в этот день

Рош ха–Шана (еврейский Новый год – в точном переводе «голова года») – это не просто религиозное празднование Нового Года. Согласно Кабале, этот праздник обладает духовным значением и считается Днем Рождения человечества и сотворения мира. Считается, что в этот день был сотворен первый человек — Адам. В эти дни, учит еврейская традиция, Бог размышляет о бренности человеческой жизни, кому – жить, а кому – умереть. Искренняя вера в то, что Бог желает всем добра и благополучия превращает этот день в праздник. Праздник Рош ха–Шана символизирует начало нового года и завершение года уходящего. В это время евреям предписано проанализировать свои поступки за весь предшествующий год и подготовиться к начинающемуся году. В этот день на стол подается много блюд, символизирующих пожелание «полного», счастливого года, например, обязательно подаются яблоки, мед, гранаты.

Йом-Кипур (Судный день) – день суда, когда Бог, анализируя поступки людей, решает их судьбу. Это единственный день в году, когда человек не должен заниматься ничем другим, кроме размышлений о собственных поступках и помыслах. В молитвах человек просит у Бога прощения за все свои грехи в делах и мыслях. В Судный день следует держать строгий пост, нельзя есть и пить от заката солнца до вечера следующего дня. В Йом–Кипур службы в синагогах длятся с утра до ночи с короткими перерывами.

Суккот – праздник кущей или шалашей начинается спустя 4 дней после Йом-Кипура и длится неделю.

В течение этого времени традиция предписывается совершать трапезы в сукке (шалаше), вспоминая блуждания евреев по пустыне после исхода из Египта. Чтобы подчеркнуть тщетность накопления богатства, тора велит еврею переселиться в сукку – шалаш, именно тогда, когда становится холодно и начинаются дожди. В синагогах произносятся благословения над своим набором четырех видов растений: этрогом (сортом цитрусовых), лулавом (пальмовой ветвью), ветками мирта и ивы.

Ханука – праздник в честь чуда, произошедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры. По преданию, в Храме было найдено масло для лампад достаточное для поддержания огня в течение одного дня, но чудесным образом его хватило на 8 дней. В течение этих дней в память об этом событии каждый день зажигают по одной свече в специальном светильнике – ханукие.

Источник: isralux.ru