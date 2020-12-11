День зимнего солнцестояния 2020: Когда будет и как загадать желание в этот сильный день

Китайцы считали, что зимнее солнцестояние дает начало новому циклу. Поэтому все, от простолюдина до императора, в этот день отдыхали.

День, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта - назвали днем зимнего солнцестояния

Каждую зиму весь мир отмечает день зимнего солнцестояния. Мы решили рассказать как и когда вы можете отметить его в 2020 году.

Природа во все времена задавала свои правила игры. Ведь наша жизнь всегда зависела от ее условий. С древних времен люди подстраивали свой образ жизни под капризы погоды: наблюдали за ней, присматривались. А потом выводили важные даты. День, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта - назвали днем зимнего солнцестояния.

Астрономы высчитали, что в 2020 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 13:02 по московскому времени. То есть ночь с 20 по 21 декабря будет самой длинной в году, а день, соответственно, самым коротким.

Традиции праздника и его история

Этот день был очень важным для наших предков. Люди верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией. Поэтому люди развешивали по всему дому еловые ветки. Считалось, что их резкий запах отпугнет нежеланных гостей.

Когда на улице темнело – на центральной площади разжигали большой ритуальный костер. Тем самым, люди помогали родиться новому Солнцу. Поддерживали, так сказать, его силы пламенем.

Позже в этот день стали праздновать Коляду. На старославянском так звали Бога нового Солнца. Колядки обычно проходили с особым размахом – устраивались песни, народные танцы. Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем ярче Бог нового Солнца осветит жизни его почитателей.

Обряды и традиции

Наши предки были уверены, что день зимнего солнцестояния был наполнен особой магией, использовать которую нужно было в благих целях. Поэтому устраивались специальные традиционные обряды.

1. Семя намерения

В цветочном магазине покупаете семя любого растения, приносите домой, кладете в смоченную водой тряпочку и шепчете слова старинного заговора:



«Семечку да по семечку, мне да по правде, намереваюсь (что вы хотите сделать в следующем году, например, купить квартиру), да так чтобы намерение мое сбылось, проросло, корнями крепко в землю впилось. Так же будет так же си, и тако быть. Аминь».

После этого пересаживаете отросток в горшок и поливаете каждый день в течение недели. Весной же пересаживаете семя под любое не засохшее дерево и ждете… Древние славяне утверждали, что через месяц желание должно сбыться.

2. Исцеляющая ванна

Наберите полную ванную воды, зажгите свечи и потушите основной свет. Ложитесь туда, расслабьтесь и закройте глаза. Представьте все ваши негативные потоки в физическом смысле. Представили? Сожмите их сильно-сильно в кулаки и выбросите вон. Через некоторое время по телу пойдет тепло, станет легче на душе. Только после этого можно спустить воду, при этом нужно все еще лежать и представлять, что вместе с ней утекает все плохое.

3. Заветное желание

Вспомните свое самое заветное желание. Напишите его на чистой бумаге и сверните лист в трубочку. Далее зажгите свечу и подожгите листок с одного конца. Пока он будет гореть, надо произнести слова:

«Молчаливое, и в том заветное, то, что в тайном уголке – что в душе моей, всё то в огне – всё то пламя поглотит, все, что в космос пойдет, всё, то до высших сил дойдет. А от них назад придет – да исполненное, да такое что довольствие придет. Да такое что недовольство уж уйдет. Пусть идет – исполнится, сбудется, да силам не забудется».

Оставшийся пепел соберите в мешочек и распылите на улице при сильном ветре. После этого желание должно сбыться.

Как праздновали этот день другие народы

Древние римляне с 17 по 23 декабря почитали бога земледелия - Сатурна. Люди прекращали все свои дела, а школьников отправляли на каникулы. Богам в жертву приносили свинью, а затем начинали веселиться.

С большим размахом отмечали этот день и древние германцы. Считалось, что именно в день зимнего солнцестояния возрождается Король Дуба, который отогревал замерзшую землю и давал жизнь семенам в почве. В знак уважения народ разжигал костры на полях. Также было принято плести корзины из ветвей вечнозеленых растений и колосьев пшеницы. Затем туда складывались яблоки и гвоздика, которые посыпались мукой.

В Шотландии существовала традиция запускать горящее колесо, символизирующее солнцеворот. Бочка обильно обмазывалась смолой, поджигалась и пускалась с горки, вращающимися движениями напоминая огненное светило.

Китайцы считали, что зимнее солнцестояние дает начало новому циклу. Поэтому все, от простолюдина до императора, в этот день отдыхали, ходили друг к другу в гости, накрывали большие столы и ели разные кушанья.

Индийцы называли день зимнего солнцестояния Санкранти. Праздник отмечался и в сикхских, и в индуистских общинах, где ночью, в канун празднества, зажигали костры, пламя которых напоминало лучи Солнца.

Источник: kp.ru