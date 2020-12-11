Гороскоп на завтра, субботу 12 декабря 2020 года: Тельцам следует быть осторожнее и сдержаннее в финансовых делах

Гороскоп на 12 декабря

Гороскоп на 12 декабря

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)

Неблагоприятный день для начала новых дел, планирования, семейных и интимных отношений. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Скорее всего все начинания будут обречены на провал, что может привести к финансовым потерям или к потере престижа. Вероятны нервные срывы, нервозность, резкие смены настроения. Велика вероятность проблем со здоровьем.

ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)

День благоприятный для кратковременных поездок и деловых встреч. В общении с деловыми партнерами следует правильно выбрать момент, чтобы расставить необходимые акценты. Займитесь планированием своей деятельности, в результате которой вероятно улучшение социального положения. Не отказывайтесь от помощи друзей и коллег, иначе вероятность успеха будет равна нулю. Хороший день для представителей творческих профессий. Вероятно, что творческая активность принесет долгожданные результаты.

РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)

Благоприятный день для обновления, омоложения. Велика возможность счастливых стечений обстоятельств, в результате которых ваше финансовое положение улучшится. Это самый подходящий день для решения профессиональных и личных вопросов, принятия окончательных решений. Многих Рыб будет переполнять чувство нежности и любви.

ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)

Агрессивность и страсть к лидерству могут осложнить отношения с партнерами и коллегами. В этот день вы не будете склонны считаться с другими. Ложная уверенность в ошибочности мнения окружающих вас людей, эгоцентризм, могут привести к финансовым потерям или крупному скандалу.

ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)

Будьте осторожнее и сдержаннее в финансовых делах. Возможно, вам придется изменить манеру поведения и отношение к некоторым знакомым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в общественные организации и государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Гибкость поможет вам разрешить разного рода конфликты. Воздержитесь от экспериментов и действуйте старыми, проверенными способами.

БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)

День пассивный, может сложиться очень неудачно из-за потакания собственным слабостям. Сегодня окружающий мир как бы отражает вашу внутреннюю сущность. Откажитесь от общения с неприятными вам людьми. Умерьте свою чрезмерную заботу о близких. Как ни странно, это может дать повод для неприятностей. Будьте осторожнее и сдержаннее в финансовых делах.

РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)

День будет весьма благоприятен для обращений в общественные организации и государственные инстанции. Вы можете воспользоваться им для разрешения разного рода конфликтов. Не забывайте, что отказ в последний момент от взятых обязательств может нанести непоправимый ущерб вашей репутации. Звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми, давно проверенными способами.

ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)

Не торопите события, иначе можете совершить серьезную ошибку в сфере профессиональной деятельности или в личной жизни. Самоуверенность в сочетании с доверчивостью могут привести к финансовым потерям или крупному скандалу. Велика вероятность проблем с начальством: не исключено, что вам придется искать другую работу.

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)

День пассивный. Постарайтесь занять выжидательную позицию. В этот день вы не будете склонны считаться с другими. У вас может возникнуть сомнение в правильности взглядов окружающих вас людей. Велика вероятность проблем со здоровьем. Опасайтесь заболеваний желудочно-кишечного тракта. Диета и свежий воздух - отличная профилактика многих болезней.

ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)

День будет весьма благоприятен для сделок, заключения договоров, для командировок. Для достижения успеха звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми, давно проверенными способами. Постарайтесь простить нанесенные вам обиды. Не обращайте внимания на мелкие неприятности — пройдет время, и все уладится. Усилится интуиция. Возможны вещие сны.

СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)

Крайне неблагоприятный день, чреватый катастрофами, травмами, потерями. Откажитесь от операций, рискованных предприятий, судебных дел, поездок и командировок. Вы сможете избежать многих неприятностей, если будете благоразумнее. Ведь, презирая опасности, вы не можете оценить их по достоинству. В отношении к любимому человеку постарайтесь сменить внешнюю холодность на проявление любви.

СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Этот день - начало вашего творческого подъема, однако обстоятельства могут сложиться очень неудачно из-за вашего потакания собственным слабостям или излишней страстности натуры. Сегодня окружающий мир как бы отражает вашу внутреннюю сущность. Душевное равновесие, эмоциональная щедрость помогут сломить негативные тенденции дня.

Источник: supercook.ru