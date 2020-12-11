Рассада помидор 2021: Благоприятные дни по лунному календарю

Период новолуния и полнолуния неблагоприятен для определения рассады на постоянное место. В такие дни наблюдается сильное воздействие негативной энергетики.

Определить благоприятный период, когда лучше сажать помидоры в 2021 году, поможет лунный календарь

Посев семян томатов на рассаду — процедура хотя и не сложная, но довольно ответственная, ведь для получения крепких и здоровых сеянцев необходимо учитывать множество факторов, включая фазы Луны и климатические условия Подмосковья. Определить благоприятный период, когда лучше сажать помидоры в 2021 году, поможет лунный календарь, а также рекомендации специалистов.

Влияние Луны

Чтобы вырастить богатый урожай, необходимо не только выбрать подходящий сорт томатов, но и установить сроки посадки в соответствии с климатическими условиями региона и лунными фазами.

Луна участвует практически во всех процессах, происходящих как на поверхности Земли, так и в ее недрах, поэтому производить посадку, прополку, полив и прочие агротехнические мероприятия следует только в определенные периоды.

Растущая Луна оказывает особое влияние на почву, поэтому рекомендуется:

производить посадку и пересадку растений;

обрабатывать грунт и вносить удобрения;

обильно поливать землю.

В этот период активизируются процессы сокодвижения от корней к верхней части растения, что способствует ускорению роста посеянных или высаженных томатов.

Первая половина фазы благоприятна для посадки детерминантных сортов, ближе к полнолунию рекомендуется сажать индетерминантные виды, поскольку в это время растение интенсивно тянется вверх.

Также можно высаживать рассаду на постоянное место — отток жидкости из корневой системы уменьшает чувствительность куста к возможным повреждениям.

Полнолуние — благоприятный период для прополки, обработки растений от вредителей, сбора плодов и семян и производства заготовок. Посадками заниматься не рекомендуется.

Чтобы не нанести вред огородно-садовым культурам, лучше избегать следующих действий:

прививания;

прищипывания;

обрезки.

Полив следует ограничить, поскольку жидкость в большей своей части сосредотачивается в верхней части растений.

Ущербная (убывающая) Луна. Вся влага устремляется к корням, поэтому семена сеять можно, а вот высаживать рассаду уже нельзя. В этот период растения также неплохо относятся к обрезке (для замедления роста), опрыскиванию от вредителей и внесению удобрений.

Новолуние — продолжительность периода составляет три дня (сама дата зарождения Луны, а также по одному дню до и после нее). При наступлении Новолуния не рекомендуется производить закладку семян, а также обрабатывать грунт и прививать растения.

Что можно делать:

рыхлить и поливать (только умеренно) почву;

обрезать лишние побеги;

удалять вредителей и сорняки.

Период новолуния и полнолуния также неблагоприятен для определения рассады на постоянное место. В такие дни наблюдается сильное воздействие негативной энергетики, что в сочетании с концентрацией жидкости только в одной части растения (в корнях или верхушке) приводит к нарушению жизненных процессов и замедлению развития куста, что отрицательно повлияет на процессы формирования и созревания овоща.

Наилучшее время для проведения подобных мероприятий — период растущей Луны, когда активизируется циркуляция соков внутри всего растительного организма, что обеспечивает куст необходимыми питательными веществами. В это время томаты начинают активно расти и накапливать полезные вещества там, где вскоре появятся плоды.

Высаживать молодые томаты в грунт можно и на убывающую Луну, когда отмечается отток энергии к корневой системе — она быстрее приживается и углубляется в почву, добывая оттуда полезные вещества.

Нежелательный период для проведения посевных, посадочных и пересадочных работ — солнечные и лунные затмения, тогда все происходящие в растениях жизненные процессы замедляются, а сами саженцы замирают.

Февраль

Благоприятный период

12-14, 16-19, 24

Неблагоприятный период

1, 3, 6, 7, 10, 11, 27

Март

Благоприятный период

4, 17-19

Неблагоприятный период

1, 5, 9, 28

Апрель

Благоприятный период

19, 28

Неблагоприятный период

10-12

Влияние зодиакальных созвездий

Кроме лунных фаз, на качество рассады и будущего урожая влияют и знаки зодиака, в доме которых пребывает спутник Земли на момент закладки семенного материала. Ведь хорошей всхожести, росту и развитию рассады способствуют далеко не все зодиакальные созвездия.

Они отличаются по степени влияния на растения следующим образом:

Благоприятные — Рыбы, Рак и Скорпион. Расположение спутника в одном из этих созвездий создает благоприятные условия для посева семян и высадки растений.

Нейтральные — Стрелец, Козерог, Телец, Весы. Луна практически не оказывает никакого воздействия на рост и развитие томатов, поэтому посев семян на рассаду в обозначенный период лучше не производить — результат может быть неожиданным.

Неблагоприятные — Овен, Лев, Дева, Близнецы, Водолей. Среди указанных созвездий специалисты выделяют наиболее отрицательные (Лев и Водолей), при которых лучше не сеять семена и не высаживать растения, поскольку всходы могут вообще не появиться, а уже подросшие кустики будут сильно болеть и долго приживаться.

Когда сажать помидоры в Подмосковье

При решении вопроса, когда лучше сажать помидоры на рассаду, помимо данных лунного календаря на 2021 год, следует ориентироваться еще и на климатические условия. К примеру, в Подмосковье оптимальный вариант — посев семян в апреле, а вот огородники Самары производят подобные работы уже в середине марта.

Чтобы точно установить дату проведения работ, можно воспользоваться представленными ниже рекомендациями:

Определение места выращивания. В первую очередь необходимо определиться, куда в дальнейшем планируется высаживать рассаду — в теплицу или открытый грунт. Первый вариант предполагает более ранний посев семян.

Сроки выращивания рассады. В зависимости от сорта, томаты могут расти на подоконнике 1,5-2 месяца — скороспелые; 2,5 месяца — среднеспелые; 3 и более месяцев — позднеспелые.

Ориентируясь на эти сроки, можно определить приблизительные даты посева семян на рассаду в 2021 году: для тепличных сортов оптимальный вариант — конец марта, идеально 19-20 числа. Позднеспелые лучше сажать 14-15 марта.

Кроме того, во внимание принимают и высоту будущего растения. К примеру, семена высокорослых кустов (более метра), которые будут высажены под укрытие, рекомендуется сеять в конце марта.

Если в дальнейшем планируется выращивание томатов в открытом грунте, семенной материал на рассаду закладывают в начале-середине апреля. В середине-конце марта можно сеять ранние сорта помидоров для теплицы. Крупноплодные виды лучше сажать в начале марта.

Подведем итог

Благоприятные периоды для посева семян на рассаду определяются в зависимости от климатических условий региона, фазы и пребывания Луны в доме того или иного знака зодиака.

Определение даты посева производится с учетом сортовой принадлежности, сроков созревания помидоров, а также вариантов их дальнейшего размещения (в теплицу или открытый грунт).



В Подмосковье томаты на рассаду сеют с конца февраля до середины апреля.

Источник: kleo.ru