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Какие категории граждан могут рассчитывать на ежемесячную выплату в 1 440 рублей огласил ПФР

10:18 11.12.2020 Фото: ПФР
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Для родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, сумма выплаты в нашем регионе с учетом районного коэффициента составляет 12 тысяч рублей в месяц за каждое лицо, за которым осуществляется уход.

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БОльшая часть вопросам касалась различных аспектов установления выплат по уходу

В  общественной приемной губернатора Новосибирской области состоялась «прямая линия» на тему «Предоставление мер социальной поддержки, лекарственном обеспечении, пенсионном обеспечении, реабилитации и организации трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями на территории Новосибирской области», в которой приняли участие и специалисты Отделения ПФР по Новосибирской области наряду с иными социальными службами.

В общественной приемной Губернатора встретились вновь те же социальные службы, которые принимали участие в «прямой линии», прошедшей на базе Отделения ПФР 4 декабря. И вновь была масса звонков, более 30 из которых были адресованы специалистам Пенсионного фонда. БОльшая часть вопросов касалась различных аспектов установления выплат по уходу, в том числе за лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В связи с этим разъясняем, что гражданам, которые осуществляют уход за лицами с ограниченными возможностями здоровья, может быть установлена компенсационная выплата по уходу, выплачиваемая вместе с пенсией лица, за которым осуществляется уход.

Компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами, в том числе инвалидами 1 группы, детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, устанавливается неработающему трудоспособному лицу (начиная с 14 лет с письменного согласия одного из родителей и органа опеки и попечительства), не получающему пенсию, пособие по безработице и т.д.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты в Новосибирской области с учетом районного коэффициента составляет 1 440 рублей. Для родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), осуществляющих уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, сумма выплаты в нашем регионе с учетом районного коэффициента составляет 12 тысяч рублей в месяц за каждое лицо, за которым осуществляется уход.

ВАЖНО! Если наступили обстоятельства (трудоустройство,  постановка на учет в службу занятости и т.д.), влекущие прекращение осуществления компенсационной выплаты, гражданин, осуществляющий уход, обязан известить об этом в течение пяти дней органы ПФР.

Источник: ПФР

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