Легко объёмные снежинки из бумаги на Новый год 2021

Для создания красивой объемной снежинки понадобятся самые простые материалы. Это 5 листов формата А4 (можно взять обычную белую или цветную бумагу), а также ножницы и клей.

Объемные снежинки из бумаги своими руками на Новый 2021 год – простое, но красивое украшение, которое в любом доме создаст праздничную атмосферу

Объемные снежинки из бумаги своими руками на Новый 2021 год – простое, но красивое украшение, которое в любом доме создаст праздничную атмосферу. Предлагаем несколько мастер-классов, благодаря которым можно научиться делать не просто снежинку, а настоящее произведение искусства.

Как сделать 3D-снежинку

Для создания красивой объемной снежинки понадобятся самые простые материалы. Это 5 листов формата А4 (можно взять обычную белую или цветную бумагу), а также ножницы и клей.

Мастер-класс:

Снежинка будут состоять из 5 лучиков. И, чтобы сделать первый лучик, берем лист бумаги и по короткой стороне складываем пополам, но линию не проглаживаем, а просто ставим метки.

Теперь одну длинную сторону листа складываем так, чтобы она перекрыла метку на 1 см.

Вторую сторону складываем внахлест на первую тоже на 1 см.

Узкой полосочкой на одну сторону наносим клей, наклеиваем вторую сторону.

С каждой стороны делаем отступ на 2 см, ставим метки, по которым с помощью линейки делаем складочки.

Складки раскрываем и прогибаем вовнутрь. Получившуюся полоску складываем пополам.

Намечаем центр, с правой стороны вниз отмеряем 9,5 см, а слева – 5,5 см. И теперь отметки соединяем линиями с центральной точкой.

Чтобы заготовка не раскрывалась, внутри тонкой полоской наносим клей и соединяем две стороны, а затем обрезаем бумагу по начерченным линиям.

Первый лучик готов, используем его как шаблон и делаем еще 4 таких элемента.

Все лучики готовы, теперь все детали склеиваем вместе. Для этого по центру тонкой линией наносим клей и немного промазываем нижний край. Прикладываем сверху вторую деталь и придерживаем, затем приклеиваем все остальные лучики.

Снежинку расправляем и склеиваем две стороны вместе.

При желании снежинку можно украсить цветным глиттером, пайетками и другим декором.

Объемные снежинки из двух листов бумаги

Всего из двух листов бумаги можно сделать объемные чудесные снежинки. С такими украшениями ваш дом по-настоящему станет праздничным и новогодним.

Мастер-класс:

Сложенный вдвое лист бумаги разрезаем, одну часть убираем, а вторую складываем пополам.

Лист раскрываем, затем каждую сторону сгибаем к центру.

Снова листик раскрываем и сгибаем край к первой линии сгиба сверху с одной стороны, а затем с другой.

Теперь сгибаем край листа к первой линии сгиба снизу и повторяем те же действия с другой стороны.

Получившиеся полосочки загибаем гармошкой, то есть вначале в одну сторону, а затем в другую и так до конца.

Гармошку разворачиваем, складываем лист пополам и разрезаем на две части.

Одну полосочку снова собираем в гармошку и рисуем карандашом шаблон снежинки. Вырезаем.

Берем вторую полоску, также складываем гармошкой, прикладываем шаблон, обводим и вырезаем.

Две части снежинки готовы. Разворачиваем их, кладем рядом, склеиваем между собой, клей наносим на два нижних кончика.

Склеиваем между собой все первые лучики, клей наносим на самый кончик. Затем склеиваем края.

В таком виде, как на фото, оставляем снежинку сохнуть, а в это время сделаем еще одну.

Также складываем лист бумаги пополам, разрезаем, одну часть складываем уголком, лишнюю полоску загибаем и отрезаем. Повторяем то же со второй частью.

Теперь первый уголок складываем пополам и еще раз пополам, линии сгибов хорошо заглаживаем.

Рисуем узор, вырезаем и разворачиваем. Получившийся цветочек сгибаем пополам в одну сторону, а затем пополам в другую сторону.

Такой же цветочек делаем из второго треугольника. Откладываем их пока в сторону и возвращаемся к первой снежинке.

Снежинку переворачиваем верхними лучиками вниз, в центре аккуратно надавливаем, а края при этом раздвигаем.



Берем клей и капаем большую каплю прямо в центр, чтобы грани внутри снежинки склеились между собой. Оставляем сохнуть, возвращаемся снова ко второй снежинке.

Берем кусочек листа, который остался от первой снежинки, складываем его пополам, разрезаем.

Из каждой половинки делаем еще два таких же цветочка.

Собираем снежинку. Берем большой цветочек, в центр наносим клей, крест-накрест приклеиваем второй большой цветочек.

Снова капаем клей и точно так же приклеиваем оставшиеся цветочки меньшего размера. При желании украшаем центр снежинки, например можно просто приклеить кусочек мишуры.

Для второй снежинки лучше использовать бумагу разных цветов. Если нравится, когда снежинки блестят, то лучики намазываем клеем и посыпаем глиттерными блестками.

Воздушная снежинка на Новый год

Очень просто и легко можно сделать объемную воздушную снежинку из обычной бумаги. Мастер-класс настолько простой и доступный, что с ним справится даже самый юный мастер.

Мастер-класс:

На листе бумаги чертим восемь квадратов со сторонами 8 см, вырезаем.

Теперь берем линейку и карандаш, на одном квадрате рисуем диагональ, проводим линию через весь квадрат.

От диагонали параллельно одной стороне квадрата чертим линии на расстоянии в 0,5 см.

Так же поступаем и с другой стороны.

По линиям до центральной диагонали делаем разрезы.

С помощью клея склеиваем между собой противоположные полоски, но вначале соединяем две полоски в одну сторону, следующие две – в другую сторону и так до самого конца.

Оставшийся маленький квадратик полностью смазываем клеем, загибаем в противоположную сторону от последних склеенных полос.

Первый пушистый лучик для снежинки готов, делаем еще 5 таких заготовок.

Теперь собираем снежинку. Берем первые две части, проклеиваем у основания и соединяем между собой.

Затем снова наносим клей на основание, третью часть приклеиваем так, как показано на фото. Из трех оставшихся частей делаем еще такой элемент.

Соединяем на клей два элемента в том месте, где склеиваем две части в самом начале. Воздушная снежинка готова.

Снежинку можно украсить. Для этого берем мишуру и нарезаем ее очень мелкими кусочками. По снежинке ставим небольшие точки жидкого клея и сверху посыпаем блестками.

Самая пушистая снежинка

Из бумаги можно сделать не просто объемную снежинку, а самую пушистую. Чтобы украшение получилось ярким и красивым, используем бумагу разных цветов.

Мастер-класс:

Из листа бумаги формата А4 вырезаем квадрат, складываем его четыре раза по диагонали.

У получившегося острого треугольника отрезаем свободный край, но отрезаем не ровно, а под углом.

Фигурку разворачиваем, держим ее за место сгиба и практически до самого основания делаем надрезы. И чем тоньше они будут, тем пушистее получится снежинка.

Получившееся перышко полностью, но аккуратно раскрываем.

Делаем такую же снежинку из бумаги другого цвета, размер квадратика при этом уменьшаем.

Теперь по желанию вырезаем еще много таких снежинок из бумаги любого цвета и разных размеров.

Когда все элементы будут готовы, просто соединяем между собой и в результате получается красивая пушистая снежинка.

Для изготовления объемных снежинок необязательно использовать бумагу, ведь необычное украшение можно сделать из шишек или еловых веток.

Красивая объемная снежинка своими руками

Еще один мастер-класс подскажет вам идею, как сделать очень красивые и необычные объемные снежинки. Для этого также понадобятся цветная бумага, нитки, клей и ножницы.

Мастер-класс:

Берем лист цветной бумаги, складываем пополам длинной стороной, а затем еще 2 раза пополам.

Получившуюся полосочку сгибаем пополам. С одной и другой стороны отмечаем 5 мм в стороны и вниз 1,5 см.

Отметки соединяем линиями и по ним отрезаем лишнюю бумагу.

Такие же отметки делаем с обратной стороны, проводим линии, обрезаем.

Заготовку раскрываем и посередине перевязываем ниточкой.



Край полосок разрезаем на отдельные лепесточки.Раскладываем заготовку, середину намазываем клеем, лепесточки сгибаем и приклеиваем один за другим с одной стороны, а затем с другой.

Получившийся веер раскладываем, одну и другую сторону делим на три равные части, проводим линии длиной в 2,5 см.

По линиям разрезаем и раскрываем каждый лепесточек, при этом серединка остается ровной, а боковые полоски вытягиваем вниз.

Снежинка готова, осталось только в середине приклеить жемчужину из фольги.

Чтобы жемчужинка засверкала, ее нужно потереть о стол или о любой другой твердый предмет.

Оригинальная объемная снежинка на Новый год

Для украшения елки или комнаты можно сделать оригинальные объемные снежинки. Для мастер-класса можно использовать бумагу одного цвета или разных цветов.

Мастер-класс:

Из цветной бумаги вырезаем 8 квадратиков размерами 10х10 см.

Теперь берем первый квадрат, складываем его по диагонали в треугольник один раз, а затем в еще один треугольник, чтобы отметить центральную линию.

Треугольник разворачиваем, и боковые стороны сгибаем к центральной линии.

Теперь каждую сторону отгибаем в обратную сторону к верхней линии.

Самый нижний уголок подгибаем к противоположному уголку.

Уголок отгибаем обратно, фигуру складываем пополам.

Самый нижний треугольник подгибаем к нижней линии сгиба.



После отгибаем и поступаем так же в обратную сторону.Теперь фигуру немного раскрываем, берем за боковые треугольники и складываем правый треугольник так, чтобы он оказался внутри.В результате получится фигура, напоминающая самолетик, на крылья которого наносим клей и склеиваем их вместе.Боковые стороны раскрываем и сгибаем по линии сгиба. Первый лучик для снежинки готов. Так поступаем со всеми квадратиками.Берем первый элемент, наносим клей на выделенный треугольник и приклеиваем вторую деталь.Так соединяем между собой все элементы, снежинку расправляем и склеиваем вместе боковые стороны.Берем кусочек фольги, скатываем в шарик и приклеиваем по центру снежинки.

Такую снежинку можно сделать из бумаги одного цвета, но лучше использовать разные цвета, тогда украшение получится более ярким и интересным.

Такие красивые объемные снежинки можно сделать из обычной бумаги своими руками. Но, а если хочется на Новый 2021 год украсить комнату необычными украшениями, то снежинки можно изготовить из природных материалов, пенопласта, ваты и любых подручных средств.

Источник: kleo.ru