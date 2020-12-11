Как надолго сохранить капусту зимой в домашних условиях

Овощи можно засолить, сделать на их основе готовые полуфабрикаты на зиму, но в свежем виде они намного полезнее

Овощи можно засолить, сделать на их основе готовые полуфабрикаты на зиму, но в свежем виде они намного полезнее. Рассмотрим наиболее эффективные и проверенные временем способы того, как хранить капусту зимой в погребе.

Важные правила, которые надо запомнить

Чтобы капуста хорошо сохранилась зимой, следует учесть ряд нюансов:

Закладывать на хранение собранные по осени кочаны капусты следует в солнечную, не слишком ветреную погоду. Причем капусту надо выдернуть вместе с корнями и кочерыжкой, отряхнув частицы грунта. Верхние области, представленные зелеными листьями, необходимо обязательно убрать. В дальнейшем, в зависимости от того, какой способ зимнего хранения овощей выбран, кочерыжку можно либо срезать, либо оставить. Если принято решение убрать их полностью, надо сделать срез на уровне верхушечной части листьев.

Не стоит закладывать на зимнее хранение кочаны, имеющие трещины, недостаточно плотные, со следами порчи, гнили.

Большие экземпляры лучше сразу пустить на зимние заготовки. Для хранения подойдут вилки, имеющие фактически средние размеры.

Не стоит сразу класть на хранение собранный урожай. Следует дать ему полежать и обсохнуть от следов влаги.

Обязательно снимите перед этим верхние листья, содержащие грязь и другие посторонние субстанции. Поверхность кочанов должна быть сухой. Влага, особенно когда ее много, благоприятствует развитию грибка.

Заделайте любые щели и дыры, через которые в погреб могут проникнуть мыши и крысы.

Капуста предъявляет ряд важных требований к условиям зимнего хранения. В частности, уровень влажности в подвале или другом используемом вами для данных целей помещении не должен быть больше 80%. Подходящие температурные отметки не должны быть более +5 °С. Лучше всего, если удается сохранить отметки в пределах 0...+2 °С.

В случае, если в помещении будет слишком холодно, кочаны замерзнут, также будут страдать их вкусовые качества. Теплый погреб также не самое идеальное место для хранения в связи с тем, что кочаны начинают сохнуть и даже прорастать. Соответственно, приходится говорить о снижении полезных особенностей овощей.

Самые эффективные и проверенные методики зимнего хранения

Каждая хозяйка может похвастаться своими уникальными секретами, как лучше хранить капусту зимой в домашних условиях. Представленная далее подборка способов подойдет как для погреба, так и для балкона, а также для другого помещения, которое предназначается для размещения урожая на зиму.

Использование пленки из полиэтилена

Проведя работы по подготовке кочанов капусты, берут широкую пленку из полиэтилена, заворачивают каждый вилок по 2 или 3 раза с каждой стороны. Важно, чтобы плод был обернут вплотную, и воздух не имел возможность проникнуть внутрь. В таком виде капусту укладывают в подполье, раскладывают кочерыжкой кверху. Можно сложить всю капусту в таком виде в полиэтиленовый мешок, после чего подвесить ее.

Преимуществом рассматриваемого метода является отсутствие взаимодействия с воздухом, благодаря чему продукт не портится.

При этом учтите, что в подвале не должно быть перепадов температуры, а также условий, способствующих скоплению конденсата под пленкой.

Размещение в ящиках

Если вы находитесь в поисках способа, как хранить капусту зимой в погребе, не прикладывая лишних сил, обратите внимание на этот метод. Он не предполагает ничего сложного, более того, им пользуется большинство россиян.

Берут кочаны, кладут в ящике в 1 или 2 слоя. Несмотря на распространенность и популярность методики, она не совсем безопасна, потому что вилки могут соприкасаться друг с другом, что чревато образованием гнили. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно переворачивать их и проверять на наличие следов плесени и гнили.

Применение бумаги

Удаляют сухие и зеленые листья капусты, заворачивают ее в несколько слоев газеты достаточно плотно. Кладут кочерыжкой вниз и хранят в таком состоянии, доставая по мере необходимости. Лучше разложить капусту на полках, где стоят банки с соленьями. Также можно класть их поверх картофеля.

Кочаны капусты не должны ни в коем случае контактировать друг с другом, даже несмотря на то, что они завернуты в бумагу.

Методы подвязывания

Все негодные листья удаляют с поверхности, после чего оставляют порядка 7 см корня. Затем берут веревку, либо обыкновенный бинт, с помощью которого подвешивают овощи.

Использование глины

Этот метод достаточно трудоемкий, но некоторые огородники считают его чуть ли не самым лучшим. Он предполагает обмазывание глиной отдельных кочанов. Придется повозиться, но и результат будет достаточно хорошим, потому что вы сбережете капусту в свежем виде вплоть до весны.

Сначала разводят глину водой, чтобы получилась кашицеобразная смесь, а после этого обмазывают каждый кочан по отдельности. Оставляют овощи подсохнуть и отправляют их на хранение.

Применение песка

Кочаны можно сохранять и таким способом. Во время уборки урожая не удаляют корешки с кочерыжкой, а только стряхивают куски почвы. Подготовленные таким образом вилки капусты закладывают в сухой песок. Область корня закапывается в него полностью. Прижимают песочный субстрат. Люди, у которых есть в наличии погреб, утверждают, что капуста благодаря этому приему отлично хранится продолжительное время.

Закладывание в сетки

Капусту, подготовленную стандартным образом, складывают в специальные сетки, которые продаются в магазинах и предназначаются для перевозки овощей и остальных продуктов. Впоследствии их подвешивают за гвоздь к потолку или на стенах подвала. Лучше всего размещать капусту неподалеку от вентиляционного отверстия. Закрывать герметично наполненные битком овощи не рекомендовано.

Складывание в виде пирамиды

Это также доступный метод, предполагающий складывание кочанов капусты в виде конуса. При этом важно обеспечить их минимальное соприкосновение друг с другом. Раскладка осуществляется в шахматном порядке. Ключевой целью здесь выступает обеспечение минимально плотного расположения друг к другу. Воздух должен свободно проникать в пространство между вилками капусты.

Недостатком данного метода является то, что если капуста в нижнем ряду начнет портиться, придется разобрать всю пирамиду и построить ее заново.

Какой метод подобрать для хранения на балконе?

Можно с успехом хранить капусту зимой на балконе при правильном подходе к делу. Необходимо хорошенько очистить место, где вы планируете разместить кочаны капусты. Овощи можно обернуть пленкой, после чего следует сложить их в специальные шкафы, стенки которых дополнительно утеплены пенопластом или другим теплоизолятором. Лучше сделать именно так, а не разложить вилки друг на друге. Это позволит удобно проверять, в каком состоянии они находятся зимой. Кроме того, плюсом метода является обеспечение оптимальной вентиляции, что означает их сохранение вплоть до весны.

Со временем могут образовываться гниющие листья. Нельзя, чтобы они слишком долго были без вашего внимания. Следует своевременно их удалять, иначе остальная капуста тоже почернеет.

Размещение в холодильнике в отсеке для овощей

Есть и другие способы, применимые в домашних условиях. В доме, на даче, квартире на балконе вилки сохраняются хорошо. Но если капусты у вас не много, можно положить какую-то часть в холодильник. В свежем виде ее необходимо завернуть в 2 или 3 слоя пленки.

Важно следить, чтобы она прилегала к кочанам довольно плотно. Если вы ее положите на полку или в пакет для овощей, она там пролежит недолго. В скором времени вам придется сдергивать верхние листья или же отрезать внушительную часть из-за появления темных пятен.

Бумага для выпекания — не лучший вариант для хранения в холодильнике, так как она будет регулярно промокать. В итоге вам придется регулярно делать осмотр запасов и менять ее на новую, сухую.

Заморозка

Капусту, мелко нарезанную для хранения, можно сберегать в морозилке при отметке -18 °С от 9 до 12 месяцев. Предварительная нарезка позволяет в случае необходимости быстро использовать овощ, не размораживая. Данный способ хранения подходит только для листьев. Кочерыжку замораживать нельзя.

Итоги

В условиях квартиры можно осуществлять хранение капусты в ящиках с погружением корневой части в песок. Также этот метод подходит для погреба.

В домашних условиях можно прибегнуть к подвешиванию кочанов, раскладыванию их в виде конуса, оборачиванию пленкой.

Идеально, если вы можете обеспечить капусте оптимальный уровень влажности и температуры в помещении. Если же вы не хотите заботиться об этих показателях, то вам придется регулярно осматривать запасы на предмет повреждений.

Источник: kleo.ru