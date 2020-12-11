Гадания на Рождество 2021: На любовь деньги и замужество

Гадания в ночь перед Рождеством считаются наиболее точными и правдивыми, а потому пользуются популярностью в народе.

Гадание в ночь перед Рождеством пользуется популярностью у девушек, желающих узнать, кем будет их суженый

Гадание в ночь перед Рождеством пользуется популярностью у девушек, желающих узнать, кем будет их суженый. Но существуют и другие разновидности обрядов, позволяющие узнать, каким будет в целом будущее, возможно ли получение денег. Разберем каждый из них по отдельности.

На замужество и любовь

Это одно из самых популярных гаданий в ночь перед Рождеством. Девушки совершают такие ритуалы, чтобы узнать имя суженого и сроки, когда им предстоит замужество.

Первое гадание предполагает использование зеркал. Для этого вам необходимо взять по 2 свечи и 2 зеркала. Ровно в полночь 7 января следует расположить на столе одно из зеркал. Второе должно стоять так, чтобы отражалось в первом. После этого нужно зажечь свечи и разместить их на столе. Вслед за этим выключают свет и произносят слова:

«Суженый-ряженый,

Приходи, появись,

В зеркалах отразись!»

Прочитав заклинание 13 раз, необходимо посмотреть в первое зеркало. Девушки, проводившие ритуал, утверждают, будто видели таинственную тень, шедшую к ним по зеркальному коридору. Возможно, вам одновременно послышится таинственный шепот, словно произносящий ваше имя. Если такое с вами произойдет, это будет знаком, что в скором времени вы встретите свою любовь.

Чтобы узнать имя суженого, берут бумагу, ножницы, разрезают ее на несколько полосок одинакового размера. Напишите на большей части полосок мужские имена, которые вы находите красивыми. Оставьте 2 полоски пустыми и перемешайте их с остальными. Положите все кусочки бумаги под подушку и ложитесь спать. Как только вы проснетесь утром, поднимите подушку и достаньте эту полоску, которая попадется вам под руку. То имя, которое будет написано не ней, можно будет трактовать, как имя вашего суженого.

Если на бумажке не оказалось имени, значит, вашего избранника зовут как-то по-другому.

С расческой

Для такого гадания вам понадобится деревянный гребень. Чтобы провести ритуал, достаточно встать утром и расчесать волосы, после чего посмотреть на количество волосков на нем:

если на гребешке не осталось вообще никаких волос, то можно считать, что гадание не состоялось;

1 небольшой волосок указывает на предстоящую судьбоносную встречу;

2 волоса говорят о каких-то новостях, которые поступят от жениха;

3 волоса указывают на существенную роль, которую будут играть в ваших отношениях третьи лица;

4 волоска указывают на необходимость побороться за свое счастье.

Чтобы гадание прошло правильно, не расчесывайте волосы, прежде чем лечь спать ночью накануне.

На суженого по носку

Такое гадание в ночь перед Рождеством на суженого с использованием носка проводится следующим образом:

На ноги перед сном надевают 2 носка. Затем снимают 1 из них, кладут под подушку.

Произносят: «Суженый мой, ряженый, явись ко мне, приди меня разувать».

Мужчина, который приснится в эту ночь во сне, и будет суженым.

Гадание на деньги

Существует несколько разновидностей такого гадания. Согласно первому, вы можете взять большую емкость и налить в нее проточную воду. Далее следует взять в руку несколько небольших камней, повторить про себя 3 раза просьбу о получении больших денег. Вслед за этим следует бросить в воду один из камешков и посчитать, сколько образуется кругов.

Если оно будет четным, вы получите в этом году много денег. Нечетное число будет говорить о намечающихся материальных проблемах.

В древности на Сочельник гадали еще и на горохе, чтобы понять, сбудется ли материальное желание. Во время такого гадания в ночь перед Рождеством следует задавать вопросы, ответы на которые могут звучать как «да» или «нет».

Берут миску, насыпают горох, закрывают глаза и кладут в нее руку. Мысленно концентрируются на интересующем вопросе и берут горсть гороха в руки. Далее считают их количество. Если число оказалось четным, ответ на волнующий вас вопрос можно трактовать, как положительный. При нечетном, скорее всего, финансового благополучия в ближайшее время ожидать не приходится.

Деньги под подушкой

Это гадание может быть использовано для тех, кто хочет понять, насколько богатым будет грядущий год. Необходимо подготовить купюры достоинством 50, 100, 1.000 и 5.000 руб. Следует перемешать и в произвольном порядке положить их под подушку, на которой вы спите. После пробуждения следует засунуть руку под подушку и взять первую купюру, которая попалась.

Если денежная единица крупная, можно ждать удачи и везения в делах. Более мелкие суммы указывают на благоприятный год, но при этом вам придется потрудиться, чтобы добиться нормального заработка. В случае, если довелось взять самую мелкую купюру, в ближайшие дни могут наблюдаться проблемы с финансами.

Гадание на воске

Ритуал не предполагает каких-либо сложностей. Для его проведения понадобятся широкая свеча, чаша и вода. Помимо правильного проведения, для гадания в ночь перед Рождеством на воске важно еще и точно трактовать полученное значение.

Для проведения гадания наливают немного воды в чашу, зажигают свечу и дают ей загореться. Наблюдают, как накапливается воск. После этого переворачивают свечу, дают стечь в воду полученному воску. Делать это надо не как попало. Для начала нужно начертить крестики и круги 3 раза над чашей.

Далее необходимо присмотреться к фигурам. Какое значение они могут иметь:

фигура, напоминающая сердце, — к тайной любви;

цветы указывают на то, что год будет приятным, и большая часть желаний сбудется;

треугольники указывают на сплетников;

круг символизирует скуку и обстоятельства, которые являются неприятными;

волны говорят о препятствиях;

фигура в виде дорожки свидетельствует о грядущих приключениях;

лицо человека можно отождествлять со знакомством с интересным человеком в будущем;

большое количество мелких точек — к ссорам и скандалам;



квадрат — к пустоте и рутинным обязанностям;паутина — к сплетням.

Ритуал на кольце

Для этого гадания лучше взять несколько колец. Одно из них должно быть золотым, желательно с драгоценным камнем, другое— обручальным, третье — серебряным. Кроме того, необходимо взять красную свечу, любую емкость и просо.

В емкость насыпают просо, кладут в него кольца. Далее, закрыв глаза, вынимают первое попавшееся кольцо. Если попалось серебряное, то в вас уже кто-то влюблен. Если золотое с камнем, то в будущем вас ожидает богатая жизнь. Обручальное говорит о том, что в этом году вы можете получить предложение о замужестве.

Предсказание будущего

В ночь перед Рождеством проводится гадание на будущее различными способами. Можно прибегнуть к ритуалу на кофейной гуще. В этом случае следует заварить крепкий кофе и мысленно задать вопрос о будущем. Как только кофе будет выпит, перемешивают остатки в чашке, после чего смотрят, какой рисунок получился на дне.

Приведем несколько примеров того, как можно интерпретировать результат:

цветок — в ближайшем будущем ждите подарка;

дом — вам придется в скором времени куда-то поехать или переменить место жительства;

горы говорят о необходимости преодоления большого количества препятствий, прежде чем цель будет достигнута;

кошка или собака — присутствие рядом надежного друга;

женское лицо — сплетни;

профиль, напоминающий мужской, — человек, который поможет вам решить важную проблему.

На орехах

Необходимо взять 29 орехов. Это могут быть как грецкие орехи, так и фундук. Необходимо промаркировать их все, за исключением одного, который следует оставить без номера. Далее кладут орехи в коробку, завязывают глаза и перемешивают их в коробке. Вытаскивают после этого поочередно 7 орехов по очереди.

Оценивают результат:

Если на большей части орехов присутствуют нечетные номера, следует ожидать удачного в финансовом плане года.

Четные номера в большинстве своем указывают на возможные проблемы. Необходимо быть осторожным.

Если попался орех без номера, в предстоящем году вас ожидает множество приятных сюрпризов.

На пол ребенка и количество детей

Для гадания в ночь перед Рождеством на ребенка берут обычную иголку с белой ниткой. Складывают нить вдвое, конец завязывают узелок. Наматывают нить на указательный палец правой руки. Оставляют приблизительно 15 см длины свободной.

Соединяют большой и указательный палец левой руки в кольцо. Подвешивают над ним иголку с ниткой, чтобы получился своего рода маятник. 3 раза опускают в полученное кольцо иглу, после чего поднимают его на ту же высоту. Мысленно задают вопрос о количестве детей и о том, какого они будут пола.

Поворачивают ладонь, фиксируют правую руку с иголкой и ниткой на ней. Смотрят, что получается. Если маятник колеблется вдоль ладони, в будущем у вас родится сын. Круговое движение иголки свидетельствует о появлении дочери. Если она периодически меняет траекторию, в вашей семье будут разнополые дети. В зависимости от того, сколько раз игла меняет способ движения, можно будет судить о том, насколько большой будет ваша семья.

Итоги

Гадания в ночь перед Рождеством считаются наиболее точными и правдивыми, а потому пользуются популярностью в народе.

С помощью различных инструментов для гадания можно понять, встретит ли девушка суженого, сколько у нее будет детей.

Гадать можно не только юным особам, но и людям другого возраста, желающим получить ответ на вопрос, каким получится дальнейший год.

Источник: kleo.ru