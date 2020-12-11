Как снизить АЛТ и АСТ: Причины повышения, норма для мужчин и женщин

Повышение активности АЛТ и АСТ в крови всегда указывает на повреждение клеток печени.

Для диагностики целого ряда заболеваний назначается анализ крови АЛТ

Для диагностики целого ряда заболеваний назначается анализ крови АЛТ, что это такое? Аланинаминотрансфераза (АЛТ, АлАт) — это фермент, участвующий в транспортировке аминокислоты алатин. АЛТ содержится повсеместно во всех клетках организма, в большом количестве его можно обнаружить:

в мышцах, в том числе и сердечной;

в клетках поджелудочной железы, печени и почек.

Для взрослого человека нормальный показатель АЛТ в крови:

у мужчин — 39-40 Ед/л;

у женщин — 29-30 Ед/л.

При воспалительных процессах, некрозах и других разрушениях внутренних органов показатель АЛТ повышается. Поэтому, если кровь содержит больше АЛТ, чем положено по нормативу, это позволяет определить стадию, до которой дошло повреждение органа.

Анализ на АлАт часто назначается в комплексе с другим биохимическим исследованием, на АСТ. Одновременная проверка крови на АСТ и АЛТ позволяет поставить диагноз более точно. АСТ — это фермент, который служит для транспортировки аминокислоты аспартат.

Наибольшее количество АСТ обнаруживается:

в печени;

в скелетных мышцах и сердце;



в почках.

Анализы на АСТ и АЛТ назначаются как дополнительные диагностические мероприятия в комплексе с другими исследованиями.

Фермент АЛТ в большем количестве содержится в клетках печени, при повреждении этих клеток он выбрасывается в кровеносную систему, что позволяет диагностировать цирроз, гепатит и другие заболевания, при которых преимущественно страдает печень. Фермент АСТ в большем объеме присутствует в мышечной ткани миокарда, поэтому при ишемии, инфаркте миокарда, миокардите и других заболеваниях сердца повышенное содержание АСТ в крови позволяет обнаружить патологию.

Анализы на АСТ и АЛТ назначаются как дополнительные диагностические мероприятия в комплексе с другими исследованиями.

1 Какой врач назначит анализ

Чаще всего биохимический анализ крови на АСТ и АЛТ назначает кардиолог или гастроэнтеролог. Какие еще врачи могут дать направление на это исследование?

гинеколог;

эндокринолог;



ортопед;нефролог.

Анализ крови на АСТ и АЛТ можно сдать в любой клинике. Лучше заказывать обследование вместе с расшифровкой.

Анализ крови на АСТ и АЛТ можно сдать в любой государственной клинике и практически в каждой частной лаборатории. Лучше заказывать обследование вместе с расшифровкой, поскольку данные лабораторного исследования могут быть по-разному представлены в заключении в зависимости от стандартов конкретного учреждения.

2 Как сдавать анализ АЛТ и АСТ

На уровень ферментов оказывает влияние стресс, алкогольная и наркотическая интоксикация. Поэтому, чтобы данные анализов отражали реальную ситуацию, пациенту нужна специальная подготовка:

за 7 дней прекратить употребление спиртных напитков и наркотических веществ;

воздержаться от сильного волнения и стресса;



за 10 часов до анализов воздержаться от пищи, не пить ничего, кроме простой воды.

Если пациент принимает какие-либо лекарственные препараты, нужно сообщить об этом лечащему врачу. Многие медикаменты (особенно стероидные и ферментные средства) могут влиять на результаты анализа.

У мужчин ферментный состав крови быстро реагирует на интенсивную физическую нагрузку (поднятие тяжестей, бег, спортивные тренировки), поэтому перед анализами нужно воздержаться от посещения спортзала и другой напряженной мышечной работы. У мужчин и женщин ферментный состав крови чувствителен к нервному перенапряжению, к стрессу.

Чтобы получить результаты, соответствующие реальной ситуации, перед сдачей крови следует хорошо выспаться и ограничить конфликтные ситуации.

3 При каких заболеваниях требуется анализы АСТ и АЛТ

Для диагностики следующих заболеваний используют анализ АЛТ и АСТ:

Вирусные гепатиты, цирроз печени, опухоли печени, в том числе рак, мононуклеоз.

Заболевания поджелудочной железы, панкреатит.



Сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, воспаление сердечной мышцы (миокардит, перикардит).Заболевания скелетной мускулатуры, воспалительные процессы в мышцах, миозит, миопатия.Инфаркт легкого.Гипотиреоз.Гемолитическая анемия.Травмы, шоковые состояния, ожоги, гипоксия.

Повышение АЛТ и АСТ показывает некротические изменения, поэтому широко применяется для быстрого определения тяжести заболевания. Расшифровка результатов анализа проводится лечащим врачом. На показатель АСТ и АЛТ влияют многие факторы, которые учитывает врач при интерпретации результатов:

беременность;



ожирение;пол, возраст;хронические заболевания;прием лекарственных средств, например, гормональных контрацептивов, нестероидных противовоспалительных средств.

Из-за разрушения клеток мышечной ткани и печени показатель АЛТ повышен на почве сильных психических потрясений, обширных ожогов, болевого шока и травм.

При состояниях, угрожающих жизни пациента, биохимический анализ крови на АЛТ и АСТ не применяется, зато повсеместно проводится для диагностики заболеваний сердечной мышцы и печени.

4 Расшифровка результатов

Показатели АСТ и АЛТ измеряются в условных единицах на литр (Ед/л). Некоторые лаборатории используют другие единицы измерения, поэтому при анализе данных нужно уточнить, как переводить результаты из одной системы в другую. Как изменяется количество этих ферментов с возрастом человека?

оптимальный показатель для новорожденного ребенка до 5 дней жизни — 49 Ед/л;

норма для детей до 6 месяцев — 56 Ед/л;

от 6 месяцев до 1 года — 54 Ед/л;

от 1 года до 3 лет — 33 Ед/л;

от 3 до 6 лет — 29 Ед/л;

от 6 до 12 лет — 39 Ед/л.

Колебания показателей АСТ и АЛТ связаны с ростом человека. Для каждого возраста человеку свойственен определенный гормональный фон и биохимический состав крови.

Незначительное повышение ферментов у детей вовсе не обязательно говорит о каком-либо серьезном недуге.

У подростков от 12 до 14 лет показатели АСТ и АЛТ постепенно достигают значений, характерных для взрослых людей.

Норма АЛТ и АСТ в крови для взрослых:

у мужчин оптимальные показатели — до 40 Ед/л;

у женщин — до 30 Ед/л.

Для диагностики имеют значение не показатели АЛТ (ALT в латинской аббревиатуре) и АСТ (AST) сами по себе, а их соотношение. Этот коэффициент носит имя доктора де Ритиса (DRr). Для его подсчета показатель AST нужно разделить на ALT. Получится число, по которому можно сделать вывод о наличии или отсутствии патологии. У мужчин и у женщин коэффициент де Ритиса оценивается одинаково.

Колебания показателей АСТ и АЛТ связаны с ростом человека. Для каждого возраста человеку свойственен определенный гормональный фон и биохимический состав крови.

При гепатите коэффициент DRr меньше единицы, при дистрофических процессах в печени — больше или равен единице. Для более точной клинической картины используется анализ на альбумин.

Если коэффициент DRr больше 2, а показатель альбумина меньше 35 г/л, это свидетельствует о некрозе печени. Анализ крови АСТ и АЛТ позволяет определить вирусный гепатит А за 2 недели до того, как начнется желтуха, и вирусный гепатит В — за 2-10 недель до очевидных изменений.

Диагноз никогда не ставится только на основании коэффициента DRr, лечащий врач назначает и другие исследования.

5 Изменение показателей при различных заболеваниях

Как дополнительная мера диагностики биохимический анализ крови на АСТ и АЛТ используется для мониторинга состояния печени и сердца, реже — поджелудочной железы. Как меняются показатели ферментов относительно нормы при патологических процессах в сердце и печени?

Гестоз. Если в первом триместре беременности в норме уровень АСТ и АЛТ повышается, что это значит? Чаще всего причина не в каких-либо серьезных заболеваниях, а в нехватке витамина В6. Для нормального развития плода требуется большое количество витамина В6, который участвует в синтезе ферментов АСТ и АЛТ. Когда авитаминоз В6 компенсируется, гомеостаз печени и мышечной ткани восстанавливается. Во 2-3 триместрах уровень стабилизируется, что свидетельствует о том, что печень и почки женщины справляются с возросшей нагрузкой. Если показатели значительно выше нормы, это говорит о гестозе.

Гепатит. Острый вирусный гепатит приводит к повышению АЛТ до 500-3000 Ед/л. Пиковых значений показатель достигает на 2-3 неделе после инфицирования, затем начинается снижение. Повторное повышение уровня АЛТ свидетельствует о циррозе печени. При алкогольном гепатите показатели АЛТ и АСТ — 500-600 Ед/л. При биохимическом анализе крови удается обнаружить такие заболевания, которые не имеют симптомов на ранних этапах, например, вирусный гепатит В.

Гиперферментация. Умеренная гиперферментация печени дает повышение АЛТ и АСТ в 1,5-5 раз, средней тяжести гиперферментация — в 6-10 раз, тяжелая — повышение более чем в 10 раз по сравнению с нормой. Изменение объема ферментов, циркулирующих в кровеносной системе, позволяет сделать вывод о наличии серьезного нарушения в работе печени. Если эти ферменты попадают в кровь в больших объемах, что это значит? Клетки печени получают повреждения и разрушаются под действием патологического процесса. Другие исследования конкретизируют, о какой именно патологии идет речь. Если повышение АСТ больше, чем АЛТ, гиперферментация может говорить о циррозе, метастазах злокачественной опухоли в печень, внутрипеченочном холестазе и инфекционном мононуклеозе.

Заболевания сердца. При инфаркте миокарда повышение показателей ферментов происходит не синхронно. АСТ увеличивается в 8-10 раз, а АЛТ — в 1,5-2 раза. После приступа повышение АСТ и АЛТ происходит в течение 6-8 часов, максимальное значение достигается через 16-48, к нормальным значениям показатели возвращаются через 3-6 дней.

При инфаркте миокарда повышение показателей ферментов происходит не синхронно. АСТ увеличивается в 8-10 раз, а АЛТ — в 1,5-2 раза.

Чтобы данные анализов были достоверными, врач оценивает не только АСТ и АЛТ, но и другие ферменты печени:

билирубин;

креатинкиназу;

щелочную фосфатазу;

гамма-глутамилтрансферазу;

лактатдегидрогеназу.

Увеличение печеночных ферментов на 5-10% в первом триместре беременности — это норма у женщин. Обследование обычно проводится 1 раз за беременность, чаще всего во 2-3 триместрах, если нет показаний к срочному анализу. При подозрении на заболевания сердца кроме АСТ и АЛТ в биохимический анализ крови входят:

миоглобин;



С-реактивный белок;тропонины;МВ-фракции креатинкиназы.

Биохимический анализ крови применяется не только для диагностики, но и для контроля за заболеванием.

Период полураспада АСТ и АЛТ составляет от 12 до 24 часов, поэтому при мониторинге состояния пациента исследования проводятся не чаще чем 1 раз в 2 дня.

У взрослых мужчин и женщин показатели могут колебаться в течение суток в пределах 10-30% от нормы.

АСТ у женщин повышается естественным образом во время вынашивания ребенка, в течение 2-3 месяцев после зачатия уровень ферментов нормализуется.

Какое нормальное значение АЛТ и АСТ должно быть у женщин

АСТ у женщин повышается естественным образом во время вынашивания ребенка, в течение 2-3 месяцев после зачатия уровень ферментов нормализуется.

6 Показатель ниже нормы

Сниженные показатели АСТ и АЛТ определяются в анализах из-за двух нарушений:

нехватка витамина В6, который участвует в синтезе этих ферментов;

тяжелый цирроз печени, при котором орган уже не может производить ферменты в достаточном количестве.

Витамин В6 не накапливается в клетках, поэтому для эффективного синтеза АСТ и АЛТ нужно его постоянное поступление с пищей. По каким признакам можно заподозрить авитаминоз В6?

со стороны иммунной системы: снижение иммунитета, уязвимость перед инфекционными заболеваниями;

со стороны сердца: скачки артериального давления, головокружения, обмороки, недостаточность кровоснабжения;



заболевания нервной системы и психики: депрессия, тревожность, бессонница, снижение концентрации внимания;со стороны мышц: судороги, миалгия;со стороны кожных покровов: снижение скорости регенерации тканей;со стороны печени: нехватка печеночных ферментов, что приводит к нарушению пищеварения.

Дефицит В6 отрицательно сказывается на работе всех без исключения органов и систем организма. В6 — пиридоксин — это такое вещество, которое незаменимо во множестве химических реакций. Поэтому при подозрении на авитаминоз В6 полезно сдать биохимический анализ крови.

Узнаем нормы АЛТ и АСТ в крови

Во всех клетках живых организмов присутствуют аминотрансферазы, каждый из которых имеет свою функцию по переносу аминокислот. AСТ отвечает за перенос аспарагиновой кислоты, АЛТ отвечает за перенос молекул аланина.

Оба компонента являются белками и участвуют в транспортировке аминокислот. Попадание их в кровь возникает только при повреждении органов. Повышение или понижение уровня этих компонентов используется для исследования биохимического состава крови.

Эти показатели помогают выявлять у пациента отсутствие или наличие травмы, гепатита, инфаркта и других заболеваний.

Что может негативно повлиять на результаты исследования этих белков? На анализ отрицательно влияет приём некоторых разновидностей лекарственных средств. Это могут быть гормональные противозачаточные, препараты с никотиновой кислотой, иммунодепрессанты.

Искажает анализы также лишний вес, наличие у пациентки беременности.

А также перед анализом нельзя нагружать организм физическими нагрузками, в противном случае, лабораторное исследование может выдать недостоверный результат.

Расшифровка анализа

Для этого прекращают принимать медикаменты за 7 дней до забора крови. Кровь сдают только на голодный желудок. За 24 часа до анализа нельзя заниматься спортом и интенсивной физической нагрузкой. Перед исследованием нельзя курить табак и принимать алкоголь, есть жирное жареное.

При диагностике заболеваний врач должен учитывать, что АСТ отвечает за функционирование печени, мышечной ткани, почек, сердца, в то время, как АЛТ отражает работу печени и почек.

Расшифровка по коэффициенту де Ритиса

Общепринятым в медицинской практике является диагностирование заболеваний при помощи коэффициента де Ритиса.

Этот коэффициент является соотношением белка АЛТ к белку АСТ. В норме он должен варьироваться от 0, 91 до 1, 75 ед.

Рассчитывать соотношение необходимо, если при заборе крови на биохимию и последующих исследованиях лаборант выявляет отклонения показателей в 10 раз выше нормы. Например, при гепатитах у пациента АЛТ может увеличиваться до 10 раз выше нормального показателя.

Если резко повышен АСТ, то это свидетельствует о некротическом процессе в клетках печени.

Если АСТ намного выше чем АЛТ, то это нередко обозначает наличие хронического гепатита и необратимых изменений.

Подобные показатели врачи наблюдают у лиц, страдающих хроническим алкоголизмом.

В случаях, когда у пациента коэффициент де Ритиса меньше, чем единица, то это свидетельствует о наличии вирусного гепатита.

Если коэффициент варьируется от 1 до 2, то это является признаком хронических патологий печени.

Коэффициент выше 2 единиц обычно отражает наличие у пациента инфаркта миокарда или цирроза, связанного с алкоголем.

Какие значения считать нормой?

Для женщин характерно границы показателей от 20 до 40, а у пациентов мужского пола этот показатель является более низким и составляет от 15 до 31 единицы.

У только родившегося ребёнка показатель варьируется от 25 до 75 и постепенно снижается.

С года до 18 лет норма белка составляет показатель от 15 до 60.

У беременных пациенток этот показатель варьируется незначительно. Во время первых трёх месяцев беременности он может отклоняться на 5–10% и может быть как повышенным, так и пониженным.

В этом случае это не говорит о каком-то серьёзном заболевании.

Уровень АЛТ

У пациенток в возрасте от 18 лет и старше он должен составлять около 32 единиц, а у пациентов мужского пола этого возраста он доходит до 41.

У новорождённого ребёнка уровень АЛТ повышен и составляет 48 единиц, к возрасту полугода он повышается до 55, а потом снова постепенно снижается.

К 11 годам он достигает 38 единиц.

Лёгкое повышение — это изменение в 2–3 раза, умеренное повышение компонента это увеличение от 6 до 10 раз. Очень высокий уровень повышения — 10 раз и более.

У людей зафиксированным ожирением и большим количеством лишних килограммов эти показатели могут быть повышены до 50%.

Причины повышения

Аланинаминотрансфераза может увеличиваться из-за приёма медикаментов, например, цитостатиков, наркотических средств, оральных контрацептивов.

А также её изменения наблюдаются при длительном стрессе, если пациент постоянно ест жирные или жареные блюда, употребляет алкогольные напитки. Такие изменения также фиксируются при активном росте или больших физических нагрузках, травмах.

Нередко его повышение говорит о неполадках с печенью, обычно после этого начинает подниматься билирубин в крови.

Врачи отмечают, превышение уровня в 5–10 раз наблюдается при острых фазах заболеваний.

Кроме того, если он не снижается, то это может свидетельствовать о некротических процессах в печени. Причинами повышения АЛТ может быть гепатит, онкологическая опухоль в печени, цирроз, желтуха, травмы с большим количеством повреждённых мышечных волокон, инфаркт миокарда.

Клиническая картина АЛТ

Клинические проявления повышенного АЛТ зависят от первопричины заболевания. Но существует и ряд общих симптомов, например, кал и моча становится намного светлее, появляются болевые ощущения в правой части живота, болят конечности, грудная клетка. Человек быстро утомляется, ему не хочется есть, его часто тошнит и может даже рвать.

На кожных покровах появляются жёлтые пятна.

Причины повышения АСТ

Этот показатель отклоняется от нормального уровня в сторону повышения, если у пациента были травмы, в организме идёт дистрофический или воспалительный процесс.



А также вызывать его могут тяжёлой интоксикации, стрессы значительные физические нагрузки и онкологические заболевания.

Чаще всего причиной его увеличения бывают болезни сердца, например, при инфаркте миокарда показатель увеличивается до 20 раз.

А также наблюдается его повышение при стенокардии, коронарной недостаточности, гепатитах разной этиологии, застое жёлчи, воспалительного процесса в жёлчном пузыре.

Кроме того, повышение АСТ вызывает панкреатит в хронической стадии, наличие гнойных воспалений в области живота.

Лечение повышенного АСТ и АЛТ

Питание

Для того, чтобы снизить уровень этих показателей, необходимо правильно питаться, есть мясные продукты, рыбу, сезонные овощи и фрукты. Питание должно быть дробным не менее 5 раз в сутки.

Рекомендуется есть только свежеприготовленную пищу с пониженным содержанием жиров и углеводов. Еду тщательно переживают, не рекомендуется есть всухомятку. Ужинать следует не позднее, чем за 2 часа ко сну.

Немаловажно употребление продуктов, обогащённых витамином В6.

Это может быть мясо, бананы, шпинат.

Для лечения заболевания врачи назначают гепатопротекторы. Это может быть Галстена, Гепабене, Карсил, Эссенциале форте Н и другие препараты.

Пониженные значения

АЛТ может понижаться при раковых заболеваниях, патологиях мочеполовой системы, дефиците витамина В6, некротических процессах в печени.

Показатель АСТ может падать вследствие повреждения клеток печени или недостатка витамина В6.

Это состояние является более редким, чем повышенный уровень компонентов. Но нельзя заниматься самолечением. Лечение сопутствующих заболеваний может проводиться только врачом.

В этих случаях терапевт перенаправляет пациента к хирургу, гастроэнтерологу, эндокринологу или другому врачу.

Специалист назначает пациенту индивидуальное лечение медикаментами, которое зависит от первопричины.

Профилактика

Для поддержания этих показателей в норме следует включить своё меню больше витамина D, убрать из рациона обилия жирных и солёных блюд. Это поможет разгрузить печень пациента.

Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков и табакокурения.

Пациенту следует внимательно относиться к своему здоровью и не подвергать организм воздействию токсичных средств, которые разрушают клетки печени.

Кроме того, больным не рекомендуется заниматься самолечением и самостоятельно принимать антибиотики.

Длительный приём этой группы препаратов способствует разрушению печени.

Вывод

Уровень АЛТ и АСТ, отклоняющийся от нормы сам по себе не является заболеванием, но свидетельствует о серьёзных неполадках в организме, например, в мышечной ткани, сердце, мочевыводящих путях или печени.

Выявление с помощью анализа крови повышенных или пониженных показателей указывает на наличие серьёзного недуга.

Пациенту рекомендуется пройти дополнительное обследование, для того чтобы найти первопричину заболевания.

Врач на основе проведённых анализов, исходя из течения заболевания и его стадии, он назначает человеку эффективную терапию. Немаловажную роль в этом процессе играет и питание пациента.

При изменении показателей рекомендуется минимизировать употребление жирных, солёных, жареных блюд.

Отдельно заслуживают внимание и профилактические меры, которые заключаются в ведении здорового образа жизни, максимизации токсичного воздействия на организм алкоголя и табака и других мер.

Норма АЛТ и АСТ в крови, анализы и расшифровка

Прежде чем назначать лечение любого заболевания, сначала необходимо провести полное обследование организма, чтобы поставить правильный диагноз. Сделать это помогут общий и биохимический анализ крови, куда включены обследования на АЛТ и АСТ.

В настоящее время медицине есть такой показатель как норма АЛТ и АСТ в крови. Если он будет повышен, это означает, что человек болен определенным заболеванием.

Но прежде чем искать причины того, почему повышен уровень АЛТ и АСТ, или один показатель из двух, а также искать способы лечения, нужно узнать подробнее, что это такое.

Что представляют собой АСТ и АЛТ?

Во многих клетках живых организмов присутствуют аминотрансферазы, которые раньше носили название – трансаминазы. Их можно обнаружить и в простейших одноклеточных организмах, и в многоклеточных.

Каждая такая аминотрансфераза обладает присущими только ей функциями, которые клетки в силах переносить (это касается и аминокислот, которые у каждой собственные).

Существуют следующие группы аминотрансфераз:

Аспартатаминотрансфераза (АСТ, АсАТ) – это определенный фермент, способный переносить аминокислоты аспартата из биомолекул.

Аланинаминотрансфераза (АЛТ, АлАТ) – это фермент, переносящий аминокислоту аланиниз биомолекул.

Максимальная активность АЛТ и АСТ наблюдается в человеческом организме в почках, мышечной ткани, сердце и печени. Наибольшую активность АлАТ можно отметить и в поджелудочной железе. Важно: так как каждая группа аминотрансфераз располагается в определенном органе, при его повреждении она легко попадает в кровяной поток.

Благодаря данному свойству фермента АлАТ и АсАТ можно определить наличие заболеваний, скрыто протекающих в организме. Если после взятия крови в биохимическом анализе повышены показатели АЛТ и АСТ, это означает, что пациент страдает гепатитом, панкреатитом, инфарктом миокарда или в организме возникли какие-либо травмы.

Что означает повышение показателей?

Поскольку уровень АсАТ и АлАТ в каждом внутреннем органе различается, повышенные показатели свидетельствуют о его заболевании.

Основная часть фермента АлАТ содержится в печени, сердечной мышце, почках и поджелудочной железе. При патологиях этих органов АлАТ попадает в кровь, что вызывает сильное повышение этого фермента при проведении анализа.

Больше всего фермента АсАТ находится в миокарде, нервных и мышечных тканях, печени. Повреждение любого вышеперечисленного органа ведет к тому, что уровень АСТ в крови повысится.

Норма АЛТ и АСТ в крови напрямую зависит от работы печени, которая отвечает за следующие функции:

Синтез белка в организме;



Выведение токсических веществ и яда при отравлении;Создание биохимических веществ;Хранение гликогена, отвечающего за жизнедеятельность и нормальное функционирование организма;Регулировка биохимических реакций.

Какие показатели считаются нормой АСТ и АЛТ?

Биохимический анализ крови помогает на «раннем сроке» выявить опасные заболевания, скрыто протекающие в организме.

Нередко повышение АЛТ значит и показывает о нарушениифункций печени, тогда как повышенная норма АСТ отражает сбои в работе сердца.

Но какие показатели считаются нормальными, а какие – отклонениями, чтобы можно было утверждать, что высокий или низкий уровень АЛТ и АСТ является признаком опасной прогрессирующей болезни.

Нормальный и допустимый уровень АЛТ и АСТ зависит от пола, поэтому у мужчин, женщин и детей он будет существенно различаться.

У взрослых женщин уровень АЛТ и АСТ должен быть менее 31 ЕД/л.

У взрослых мужчин норма АсТ в крови должна быть менее 47 ЕД/л, а норма АлТ–не выше 45 ЕД/л.

Поскольку дети постоянно растут, показатели АЛТ и АСТ у них меняются. При этом уровень АлТ у детей должен быть ниже 50 ЕД/л, тогда как показатель АсТ у детей в первые 5 дней жизни достигает 140 ЕД/л. Спустя 5 дней и до девятилетнего возраста уровень АсТ у детей должен быть ниже 55 ЕД/л.

Для удобства определения уровня АЛТ и АСТ была разработана таблица, в которой отражаются все показатели, зависящие от пола пациента:

Уровень АлТ и АсТ у детей, мужчин и женщин

Поскольку уровень АсАТ и АлАТ может быть разным в зависимости от современности оборудования, которым выполнялся биохимический анализ, была разработана таблица, где отражаются нормальные величины и степени отклонения ферментов, присутствующих в крови:

Если показатели АСТ и АЛТ при биохимическом анализе сильно повышены — у пациента можно диагностируют патологии печени. Зачастую такое явление наблюдается при скрытом гепатите и других опасных заболеваниях.

Если же биохимический анализ показал, что уровень АСТ повышен в несколько раз, это означает наличие в организме инфаркта миокарда. Если АСТ сначала был повышен, а спустя 4 дня снизился, значит, инфаркта не было.

Причины изменения уровня показателей

После расшифровывания анализа биохимии было замечено, что определенные заболевания влияют на снижение АЛТ, но это никак не связано с функциональностью печени. Снижение АЛТ могут вызывать инфекционные мочеполовой системы, алкогольный гепатит, опухолевые новообразования, частое употребление спиртного, недостаток витамина В6 из-за неправильного рациона.

Основными причинами того, что показатели анализа у мужчин, детей и женщин повышены являются:

Инфаркт миокарда;

Гепатит;

Формы панкреатит;

Патологии печени, вызванные в результате приема наркотиков, алкоголя или же вирусной инфекцией;



Прием стероидов;Реакция организма на лекарственные препараты;Метастазы в печени;Жировой гепатоз;Ожоги и травмы, где возникло повреждение мышц и мышечной ткани.

Стоит знать, что снижение уровня этих ферментов происходит самостоятельно, после того как будет вылечено основное заболевание.

Первые симптомы, показывающие на повышение АСТ и АЛТ:

Нервозность и депрессия;



Зуд;Плохой сон;Снижение аппетита, которое вызывает потерю веса;Общая слабость организма.

К поздним симптомам того, что уровень ферментов повышен, относятся:

Изменившийся цвет мочи, которая приобретает темный оттенок;

Обесцвеченные каловые массы;

Белки глаз и кожа становятся желтоватого оттенка;



Тошнота и плохое самочувствие;Отеки конечностей.

Дополнительные меры диагностики, позволяющие определить наличие скрытых заболеваний:

Анализ крови на гепатит В и С;

УЗИ органов брюшной полости;

Клинический анализ крови;

Биопсия печени;

Сдача крови на гормоны щитовидной железы.

Лечение

Если уровень АсАТ и АлАТ у детей, мужчин и женщин повышен, значит в организме присутствует какое-либо заболевание. Чтобы понизить показатели данных ферментов, сначала необходимо избавиться от очага возникновения болезни, который и стал причиной их повышения.

В первую очередь требуется правильно организовать свое питание, которое должно быть качественным и здоровым:

Необходимо есть много свежих фруктов и овощей, ведь в этих продуктах содержится клетчатка. Также сюда относится и бурый рис, обладающий теми же свойствами.

Зеленый и лекарственные чаи, где содержатся лопух, одуванчик или расторопша, помогут почистить печень и восстановить водный баланс организма.

Важно употребление продуктов, содержащие большое количество витамина С. Например, витамины ревит содержат в своем составе целый комплекс полезных веществ.

Следует соблюдать питьевой режим.

Необходимо принимать прохладный душ.



Дыхательная гимнастика, а также утренняя зарядка или занятия спортом – все это помогает победить заболевание, а значит снизить уровень АсАТ и АлАТ в крови.

Поскольку уровень АЛТ часто повышен при патологиях печени, значит, врач также должен прописать препараты, которые помогут защитить гепатоциты от воздействия других вредных факторов. Эти лекарственные средства носят общее название – гематопротекторы.

Также врач отметит, что печень вовремя заболевания у детей, мужчин и женщин сильно ослаблена, а значит, ее нельзя подвергать излишнему риску, так как орган повредится еще больше.

Аст и алт повышен: что это значит и как лечить?

Почему при первом же обращении в больницу, к любому доктору, от терапевта до узкопрофильного специалиста, пациента сразу же отправляют на анализ крови? Потому что именно по биохимическому исследованию крови можно узнать о наличии в организме патологий.

Даже если других явных признаков заболевания, зарождающегося и развивающегося у пациента, пока нет, даже если недуг еще не оказал серьезное влияние на органы и системы, в «биохимии» уже будут изменены определённые показатели. И это натолкнет доктора на подозрение о наличии патологии.

И если потребуется, врач отправит пациента на дообследование, чтобы назначить требуемое лечение.

Одни из основных показателей биохимического анализа крови – АЛТ (или АлАТ) и АСТ (или АсАТ). Любое повышение или понижение этих индексов говорит о том, что в теле человека что-то идёт не так. О чем именно может свидетельствовать тот факт, что АЛТ и АСТ повышен, и какое лечение при таких показаниях назначают?

Одни из основных показателей биохимического анализа крови – АЛТ и АСТ

Что такое АЛТ и АСТ

Для начала необходимо ответить на главный вопрос: что такое алт и аст? Полное медицинское название этих показателей — аспартатаминотрансфераза (АСАТ) и АЛАТ, именуемый аланинаминотрансферазой.

Как говорят медики, ферменты АСТ и АЛТ (также их иногда обозначают, как трансаминаза) – активные участники обмена веществ в человеческом организме.

Простым языком, что это такое? АЛТ «живет» в гепатоцитах (печёночных клетках) и вместе с другими участниками процесса расщепляет аминокислоту аланина. Ферменты печени – так называют это вещество.

АСТ отвечает за что? Данный фермент тоже «работает» над расщеплением аминокислоты, но только аспарагиновой. И преимущественно содержится в тканях сердечной мышцы.

Что показывает отклонение уровня этих ферментов от нормальных показателей во время измерения?

Индекс АЛТ повышается в том случае, если происходят какие-то сбои в работе печени или возникают какие-то патологии этой железы. Также в медицине известны случаи, когда повышение уровня данного фермента в крови свидетельствовало о развивающихся заболеваниях почек, скелетных мышц и тканей нервной системы.

АСТ же считают маркером разрушения миокарда. Если этот показатель в анализе крови отклонился в положительную сторону, то срочно необходимо провести контроль работы сердца.

Подготовка к анализам

АЛТ и АСТ анализ крови сдаётся, как и остальная «биохимия», на голодный желудок

Как говорят врачи, особенной подготовки к сдаче крови на эти показатели не требуется. АЛТ и АСТ анализ крови сдаётся, как и остальная «биохимия», на голодный желудок. Необходимо, чтобы пациент не ел до кровосдачи в течение, как минимум, 12 часов.

Также, как минимум, за двое суток до анализа нельзя пить спиртное, за 10-12 часов курить. Кроме того, медики рекомендуют накануне сдачи крови на исследование поберечь себя от эмоциональных и физических перегрузок. А еще не стоит идти на анализ сразу после каких-либо даже самых минимальных хирургических вмешательств или после лечения зубов.

Нужно отметить, что АЛТ при гепатите С всегда повышен. И, если пациент в курсе, что у него диагностировано данное заболевание, об этом стоит предупредить доктора и лаборанта, осуществляющего забор крови. Также необходимо знать, что норма АЛТ у женщин несколько ниже, чем у представителей сильного пола.

Норма АЛТ и АСТ в крови

Конечно, есть установленная АЛТ и АСТ норма – показатели в цифрах, которые свойственны среднестатистическому здоровому человеку. Существует специальная таблица, в которую занесены нормы по возрасту и полу.

Измеряется уровень данного фермента по-разному: есть единицы измерения показателей в моль, но многие лаборатории выдают результаты исследований, где указаны данные в ед/л.

Приводим норма-показатели, которые можно увидеть у взрослых именно в этих единицах.

У мужчин нормальные показатели этих ферментов в анализе крови в течение жизни, если человек здоров, не меняются. У представителей сильного пола биохимия, в случае порядка в организме, выдаёт АЛТ максимум — 18 ед/л, а АСТ – максимум 22 18 ед/л.

А вот у женщин нормы на разных этапах жизни разные. Так биохимический анализ крови у здоровой представительницы прекрасного пола показывает АЛТ не выше 15, а АСТ – не выше 17 ед/л. Кровь из вены у женщин, находящихся в ожидании малыша, даст уровень этих ферментов чуть ниже (на 5-10%) обычного.

Цифры в расшифровке исследования у кормящих мам и барышень, у которых на момент сдачи анализа проходит менструальное кровотечение, постепенно возвращаются к нормальным показателям. Хотя, могут наблюдаться и незначительные отклонения, например, у кормящих матерей уровень веществ может немного увеличиться.

А вот норма в крови после 50 лет как у мужчин, так и у женщин остается на том же уровне, что и в молодом возрасте.

Что касается детей, то самые высокие уровни АСТ и АЛТ регистрируют у грудничков. У новорожденных в возрасте до одного месяца обычным делом считается АЛТ на уровне 38 ед/л, а АСТ – до 32. У детей в возрасте до года максимальный порог АсАТ и АлАТ фиксируется на отметках 36 и 27 единиц (соответственно), у детей до 16 лет – 31 и 22 (соответственно).

О чем свидетельствует отклонение уровня содержания данных ферментов в организме от нормы? Как уже было сказано, это говорит об одном: что-то пошло не так с некоторыми внутренними органами и их функциями. Чтобы понять, какой именно случился сбой и точно определить проблему, врачи смотрят другие показатели биохимического анализа крови, а также назначают дополнительные обследования.

Причины повышения

Итак, свидетельством чего конкретно может быть повышение АЛТ и АСТ в крови? Уже отмечалось, что если АЛТ и АСТ повышены, то это однозначно говорит о патологиях сердца и печени и косвенно указывает на проблемы с почками, мышцами, сосудами, нервной системой.

Причины, почему повышены уровни ферментов АЛТ:

Высокие показатели по данному веществу даёт анализ крови при циррозе печени различной этиологии

Высокие показатели по данному веществу даёт анализ крови при циррозе печени различной этиологии (алкогольный, токсический, возникший, как следствие других печёночных патологий), при длительном и регулярном употреблении алкоголя, а также при алкогольном поражении печени.

Высокий уровень АлАТ говорит о развитии у пациента острого панкреатита.

Повышенные относительно нормы цифры будут в заключении анализа при остром гепатите или хроническом развитии этого заболевания.

Повышенный АЛТ в анализе может сказать о том, что в печени и/или желчевыводящих путях прогрессирует онкологическое новообразование. А также о том, что в эти органы стали распространяться метастазы опухоли, «живущей» в другом органе.



Увеличение концентрации вещества наблюдается при жировом гепатозе.Также повышается уровень данного фермента, если у больного развивается холестаз или холестатическая желтуха.Возможно и такое развитие событий: повышается АЛТ при нормальном билирубине. Это, как правило, свидетельствует о приёме пациентом различных препаратов – оральных контрацептивов, средств, препятствующих развитию опухолей, химиотерапевтических и психотропных лекарств.Также бывает повышен уровень АлАТ при тяжёлых ожогах.

В данном случае врач будет также обращать внимание на такую строчку в заключении об исследовании крови пациента, как гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ). Информация об уровне данного вещества может подтвердить или опровергнуть наличие той или иной печёночной патологии.

Почему может наблюдаться высокое содержание в крови аст-фермента:

У пациента острый миокардит или инфаркт миокарда.

Повышены показатели АсАТ могут быть при серьезных травмах мышц – растяжениях, разрывах.



Может быть повышенным аст при гепатите с и других печёночных патологиях.Изменяется показатель по ферменту в «плюс», если у пациента диагностированы миопатия, миозит, миодистрофия.Нестабильная стенокардия, а также тромбоэмболия лёгочной артерии также может дать повышение вещества.

Повышение уровня сразу обоих ферментов может быть вызвано сильным физическим переутомлением или длительным состоянием стресса, в котором пребывает пациент.

Особенно опасно, когда эти показатели вот-вот были в норме, и вдруг резко повысились при двух в 2 раза. Это говорит о том, что развивается какой-то негативный сценарий с дисфункциями внутренних органов, и при этом присутствует недостаток жизненно необходимых человеку веществ.

Причины снижения

Низкие показатели по данным ферментам в результатах анализов также должны насторожить пациента и доктора. Могут оказаться ниже нормы показатели АЛТ и АСТ при гепатите, причем тогда, когда заболевание запущено, когда его длительное время не диагностировали и не лечили, а ткани органа уже подверглись некрозу.

Также снижение АЛТ и АСТ означает в биохимическом анализе крови, что человеку не хватает витамина В6-передоксина. Обычно такое состояние провоцирует длительный приём антибиотиков.

Показатели у беременных и детей

Как уже было сказано, анализ АЛТ, АСТ, билирубин у беременных женщин может отличаться от заключения исследования крови дамы, не находящейся в ожидании малыша.

Уровень этих ферментов в первом триместре беременности, за счет изменения гормонального фона, обычно слегка повышается, а позже, во втором и третьем триместре, оказывается чуть ниже нормы.

Как правило, это ни к чему плохому не приводит, а просто вызвано нынешним состоянием будущей мамы.

Но если вдруг ситуация выходит из-под контроля, а цифры по ферментам снижаются значительно или, наоборот, катастрофически повышаются, ведущий беременность доктор-гинеколог назначает дополнительные анализы и обследование.

Это необходимо, чтобы исключить наличие серьёзной патологии у мамы или ещё неродившегося малыша.

К примеру, повышение АЛТ и АСТ может свидетельствовать о развитии гестоза, что негативно сказывается на состоянии самой мамы и плода.

Расшифровка результатов по коэффициенту Де Ритиса

При биохимическом исследовании крови пациента есть ещё один очень важный показатель – коэффициент Де Ритиса. Это отношение АСТ к АЛТ, количественное соотношение ферментов друг к другу.

Референсные значения АЛТ и АСТ равняются 1,33 единицам. Если показатели пациента меньше этих значений, то у него, наверняка, развивается какая-то серьёзная печёночная патология.

В случае, когда коэффициент Де Ритиса выше нормы, то у больного наблюдаются проблемы с миокардом.

Что делать если АЛТ и АСТ выше нормы

Конечно, в ситуации, когда уровень ферментов оказывается выше или ниже нормы, необходимо принимать меры.

Как правило, при таких результатах анализов доктора, если не сразу ставят диагноз, то отправляют пациента на дополнительное обследование, после чего назначают адекватное лечение.

Обычно при устранении патологий, в результате которых вызывается повышение уровня веществ, удаётся автоматически понизить и показатели. Насколько быстро это произойдёт, зависит от правильности назначенной терапии и от отклика на неё организма больного.

Что делать, если уменьшить цифры в строках с надписями «АЛТ» и «АСТ» в заключении анализа крови не получается? Возможно, это происходит из-за того, что неверно поставлен диагноз и/или некорректно назначено лечение. Скорее всего, в данном случае потребуется корректировка назначений и/или новое обследование.

Лекарства

Восстановить клетки печени помогут гепатопротекторы

Как снизить лекарствами уровень ферментов, если они всё ещё оказываются высокими, а лечение больного проведено так, как требовались, и никаких патологий у пациента на данном этапе стопроцентно нет.

Существует ряд медицинских препаратов снижения уровня АЛТ и АСТ.

Как понизить эффективно уровень этих ферментов? Помогут в данном случае гепатопротекторы, «работающие» на восстановление тканей и клеток печени, нормализующие её функции; ферменты, «приводящие в порядок» желудок и поджелудочную; сердечные медикаменты; и обезболивающие, снимающие спазмы.

Конечно, самолечением и в этом случае заниматься не стоит. И все препараты необходимо принимать исключительно по назначению лечащего врача.

У ребенка в возрасте до 16 лет наблюдается физиологически повышенные показатели по данным веществам. Снижение, если всё в порядке в организме, происходит, по мере взросления маленького пациента.

Народные средства

Считается, что можно привести в норму уровень данных ферментов народными средствами. Для этого рекомендуют принимать различные печёночные сборы, отвар расторопши, настойку цветков одуванчиков, а также настой кукурузных рыльцев. Для поддержания сердца можно пить настой из горицвета.

Конечно, народные средства хороши. Но при серьёзных патологиях и серьёзных отклонениях от нормы с их помощью результата не добиться. Их можно применять, но только вкупе с лекарственными средствами. И только тогда можно добиться хорошего результата от проведённой терапии.

Диета и профилактика

В чем заключается профилактика возникновения подобных отклонений в результатах анализов крови? Конечно, в первую очередь, необходима профилактика возникновения патологий и заболеваний, которые провоцируют повышение или понижение уровня ферментов в организме человека.

Безусловно, должен быть отказ от вредных привычек, употребления алкогольных напитков, каких-то сильнодействующих и/или запрещённых препаратов, курения.

Также необходимо вести правильный и здоровый образ жизни, который заключается в рациональном и своевременном питании и организации умеренной и адекватной физической активности.

Когда необходимо снизить содержание ферментов в крови, вместе с приёмом назначенных доктором лекарственных препаратов и вспомогательными народными средствами должна применяться и разумная диета.

В случае возникновения патологий, связанных с печенью, рекомендуют полнейший отказ от алкоголя, жареного на масле и жирного, копчёного и излишне солёного, сладкого. Рацион пациента должен состоять из правильного сочетания белков, жиров и углеводов, в пищу можно употреблять птицу и постное мясо, а также рыбу, овощи и крупы. А готовить всё необходимо на пару или тушить без добавления масла.

Алт и аст норма у женщин

Исследование АСТ и АЛТ используется в диагностике заболеваний печени. Норма АСТ и АЛТ у женщин может увеличиться при беременности, стеатозе и циррозе печени, повреждении ее, после принятия лекарств или выполнения физических упражнений.

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Пониженные показатели наблюдаются, например, при инфекции мочевыводящих путей.

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) является ферментом, действующим в основном в цитоплазме паренхиматозных клеток печени, эпителиальных клетках почечных клубочков, а также в меньших количествах в сердце и в скелетных мышцах.

АЛТ участвует в метаболизме белков. Для ее синтеза нужен витамин B6. Встречается в организме в некоторых органах, но подавляющее количество находится в клетках печени. При разрушении клеток вышеуказанных органов уровень АЛТ увеличивается в крови. Небольшая активность фермента присутствует в крови здоровых людей, а в случае болезни рост зависит от тяжести повреждения органов.

Определение уровня АЛТ в биохимическом анализе крови проводится чаще всего:

при выполнении диагностики, дифференциации и контроля воспалительных процессов в печени, в основном связанных с вирусом гепатита В и С;



при алкоголизме;при токсическом действии лекарственных препаратов;при воспалении желчных путей.

Увеличение уровня аланинаминотрансферазы в сыворотке крови является важнейшим показателем некроза клеток печени. Часто увеличение АЛТ наблюдается без видимой причины.

Повышение активности АЛТ опережает появление желтухи на 7-14 дней в случае вирусного гепатита. Значения аланинаминотрансферазы могут изменяться в зависимости от времени суток.

Ее большие концентрации в сыворотке крови наблюдаются днем, меньшие — рано утром.

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) — энзим, который присутствует в виде цитоплазматической мембраны и митохондриальных включений во многих тканях организма. В основном АСТ присутствует в печени, сердце и скелетных мышцах, в меньших количествах — в почках, поджелудочной железе и эритроцитах.

АСТ был первым ферментом, обозначение которого использовалось для определения некротических изменений в миокарде в ходе инфаркта.

В настоящее время определение активности АСТ используется в диагностике острых и хронических воспалений печени. Он является одним из важнейших показателей некроза клеток печени.

Повышение активности АЛТ и АСТ в крови всегда указывает на повреждение клеток печени. АСТ имеет меньшую чувствительность по отношению к АЛТ при заболеваниях печени.

Показанием для определения является распознавание, дифференцирование и контроль течения болезней печени и желчных путей и (в меньшей степени) заболеваний скелетных мышц и поджелудочной железы.

Материалом для исследования является сыворотка крови и плазма, выполняется анализ крови.

Взятие крови на анализ должно быть проведено утром натощак.

Исследование не требует специальной подготовки. Тем не менее перед сдачей анализа следует избегать напряженного физического усилия. Из-за того, что на результат исследования могут повлиять принимаемые лекарственные препараты и текущие заболевания, необходимо заранее сообщить о них врачу.

Важно сообщить врачу и персоналу, ответственному за забор крови, о существующих нарушениях ее свертывания и наличии патогенов, передающихся через кровь (например, ВИЧ, гепатиты В, С), чтобы принять необходимые меры безопасности.

Для получения материала для исследования производится укол в вену (обычно в районе нижней части локтевого сгиба) с помощью одноразовой стерильной иглы и сбор крови в пробирку. Образец крови подвергается исследованию в специальном устройстве. После извлечения иглы необходимо давить несколько минут на место укола — это позволит предотвратить кровотечение.

Источник: br-crb.ru