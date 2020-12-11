Социальная аренда квартир обрушит цены на съемные квартиры

Рынок арендной жилой недвижимости в Российской Федерации составляет на сегодняшний день 240 миллионов квадратных метров – это в пределах девяти процентов жилого фонда многоквартирных жилых домов.

Свыше 40% наших соотечественников обладают настолько низкими доходами, что не в состоянии приобрести жилую недвижимость даже при нулевой ставке

Представители ДОМ.РФ анонсировали запуск программы социальной аренды жилья. Первый дом в рамках ее реализации планируют представить до конца уходящего года в Воронеже.

Из заявления гендиректора Фонда ДОМ.РФ Дениса Филиппова следует, что компенсацию части арендной платы жильцов «пилотного» дома в Воронеже возьмут на себя совместно возглавляемая им структура и бюджет региона.

Стоимость аренды может упасть до 80%

Итоговая стоимость аренды может упасть до 80 процентов от средней цены на рынке. По льготной ставке в аренду могут передать, как предполагается, до 25 процентов квартир. Срок действия новой госпрограммы – до 2023 года.

Следует отметить, что российские эксперты уже не первый год акцентируют внимание на том, что в стране нужно предусмотреть арендное социальное жилье. Данные статистики свидетельствуют о том, что свыше 40 процентов наших соотечественников обладают настолько низкими доходами, что не в состоянии приобрести жилую недвижимость даже при нулевой ставке.

Кому доступна социальная аренда жилья в Воронеже?

Арендовать квартиру в рамках анонсированной в ДОМ.РФ программы можно будет в воронежском доме ЖК «Современник». Осенью 2019-го ДОМ.РФ выкупил в данном жилом комплексе в общей сложности 165 квартир, а также 40 мест для автотранспорта на территории подземного паркинга.

Россиянам будут сдавать квартиры с современной отделкой и мебелью, а также с быттехникой. По словам директора по арендному жилью ДОМ.РФ Алима Битокова, следующий арендный дом появится в Мурманской области. Его начнут строить уже в наступающем году.

Взять в аренду квартиры в доме в Воронеже по сниженной ставке смогут российские семьи, стоящие в очереди на получение жилья, уточнили в ДОМ.РФ. Еще в начале уходящего года управляющий директор ДОМ.РФ Кирилл Захарин выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что чрезвычайно важно принять такое решение, в основу которого ляжет следующий принцип: расходы семьи на оплату жилья не должны превышать 40 процентов от ее суммарного дохода.

«Ставку можно при этом субсидировать», — отмечал Захарин.

Как получить социальную аренду жилья и каковы базовые цены?

Заявки на бронирование квартир (обычных, несоциальных) в арендном доме в Воронеже можно отправлять уже сейчас с помощью специального мобильного приложения ДОМ.РФ. Базовые расценки выглядят так:

«студия» – от 14 600 руб.;

«двушка» – от 24 600 руб.;

«трешка» – от 34 400 руб.

Рынок арендного жилья в России

Рынок арендной жилой недвижимости в Российской Федерации составляет на сегодняшний день 240 миллионов квадратных метров – это в пределах девяти процентов жилого фонда многоквартирных жилых домов.

В съемном жилье в нашей стране проживают в настоящее время не менее 10 процентов граждан. Приведем следующие данные для сравнения: в Соединенных Штатах этот показатель достигает сейчас 32-х, а в Германии – 40 процентов.

Характерно, что официально в России ежегодно регистрируют при этом лишь пять тысяч договоров аренды жилой недвижимости.

Источник: Пронедра